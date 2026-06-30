Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Entre 2023 y 2025, Ecopetrol dotó 843 sedes educativas, entregó material pedagógico a 92.216 estudiantes y mejoró la infraestructura educativa para 4.407 alumnos. (Ecopetrol)

Para más de 447.000 estudiantes y docentes en Colombia, Ecopetrol desplegó iniciativas para ampliar el acceso a la educación y mejorar la infraestructura escolar en 47 municipios de 17 departamentos. Entre 2023 y 2025, la compañía ejecutó 106 proyectos de educación con inversiones superiores a $175 mil millones, que incluyeron adecuación de infraestructura de instituciones educativas, dotaciones de mobiliario, menaje para comedores, material pedagógico, kits escolares y becas de educación superior.

Según cifras de la compañía, entre 2023 y 2025, 843 sedes educativas fueron dotadas con mobiliario, 92.216 estudiantes recibieron material pedagógico y didáctico y 4.407 estudiantes se beneficiaron con una mejor infraestructura educativa. Cabe señalar que, en el departamento de la Guajira, fueron dotadas 14 instituciones educativas y 65 centros de desarrollo infantil.

Asimismo, en zonas rurales, donde el mal estado de las vías dificulta que niños, jóvenes y docentes puedan acceder a las escuelas, entre 2023 y 2025, Ecopetrol destinó más de $193 mil millones para proyectos de inversión social en infraestructura pública y comunitaria, e intervino 399 kilómetros de vías en más de 40 municipios de 15 departamentos, que benefician a más de 578.000 personas.

Las inversiones de Ecopetrol en educación superaron los $175 mil millones e incluyeron infraestructura educativa, mobiliario, menaje para comedores, material pedagógico, kits escolares y becas de educación superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, avanzan obras de mantenimiento y mejoramiento de otros 97,5 kilómetros de carreteras, que favorecerán a cerca de 370.000 habitantes entre 2026 y 2027.

Teniendo en cuenta las intervenciones integrales de inversión social que realiza la empresa, a la par de la mejora del componente pedagógico, al interior de las instituciones educativas, trabaja, de forma articulada, con las administraciones públicas en la mejora de la malla vial.

Un ejemplo de estas intervenciones conjuntas en el territorio es la zona de la Institución Educativa Santa Bárbara, en Guamal (Meta). Allí, al tiempo que se mejoraron 4,1km vía de acceso para facilitar la asistencia, especialmente en temporada de lluvias, con una inversión de $8.3 mil millones; se entregaron kits escolares a los estudiantes y docentes; y se optimizó la infraestructura educativa, incrementando la seguridad y el confort de los ambientes escolares.

Las obras de mantenimiento y mejoramiento de otros 97,5 kilómetros de carreteras beneficiarán a cerca de 370.000 habitantes entre 2026 y 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro proyecto destacado es la construcción y dotación de la sede La Esperanza del Colegio Integrado Francisco José de Caldas, en Tibú, Norte de Santander. La obra contó con una inversión superior a $11.700 millones y benefició a cerca de 1.000 estudiantes.

Además de las inversiones en educación, Ecopetrol desarrolla proyectos de infraestructura vial y comunitaria enfocados en mejorar la conectividad, el acceso de pequeños productores a mercados, y generar espacios para la convivencia, deporte y salud.

La compañía considera que una mejor infraestructura facilita el acceso a servicios, reduce tiempos de desplazamiento y contribuye a dinamizar las economías locales, especialmente en territorios rurales y apartados.

En Guamal, Meta, Ecopetrol mejoró 4,1 kilómetros de la vía de acceso a la Institución Educativa Santa Bárbara y entregó kits escolares junto con mejoras en la infraestructura educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los proyectos más relevantes es la pavimentación de la vía Alto Neblinas-Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. De acuerdo con Ecopetrol, el primer tramo de 9,5 kilómetros ya fue culminado, en el marco de la alianza entre entidades públicas y empresas del sector energético, que ya cuenta con la financiación para pavimentar cerca de 58 kilómetros. En el mismo municipio se mejora la institución educativa Rubiales, que tendrá una dotación de mobiliario y a la que será más fácil acceder, gracias a la pavimentación de la vía que lleva al municipio.

En paralelo, con el programa de infraestructura social de Ecopetrol se intervinieron 37 espacios comunitarios, (como la cancha en grama sintética de Villa del Carmen en Yopal; la caseta comunal de la vereda Tres Matas, en Cumaribo, Vichada, el mejoramiento de la Oficina de Asuntos Indígenas en Uribia, el mantenimiento de la biblioteca pública de Cantagallo, en Bolívar, el mejoramiento del centro de inclusión social, de Guamal, Meta), que benefician a más de 387.000 personas.

Para el desarrollo de estos proyectos se dio prioridad a la compra y uso de materiales locales y sostenibles, así como a la contratación de mano de obra regional para impulsar las economías de los municipios.