Cultura

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

El estadounidense Carl Rinsch pidió dinero para una serie, pero la dilapidó en criptomonedas y artículos de lujo

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Carl Erik Rinsch
Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones (Universal)

El director estadounidense Carl Rinsch, conocido por la película de 2013 47 Ronin, fue condenado el lunes a 30 meses de prisión por estafar a Netflix millones de dólares, según anunciaron fiscales de Nueva York.

El director, de 48 años, fue declarado culpable de fraude y de blanqueo de dinero al término de su juicio en diciembre de 2025.

Entre 2018 y 2019, Netflix le pagó 44 millones de dólares para producir la serie de ciencia ficción llamada “White Horse”. Luego, le dio una suma adicional de 11 millones de dólares en marzo de 2020.

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“En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo”, declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

Director Carl Rinsch poses for photographers during a news conference to promote his 3-D film "47 RONIN" in Tokyo, Japan, Nov. 18, 2013. (AP Photo/Shuji Kajiyama, file)
Carl Rinsch (AP Photo/Shuji Kajiyama, file)

Además de la pena de prisión, la condena incluye tres años de libertad condicional, el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa de 700 dólares.

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En un documento judicial presentado para ayudar a determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de “enorme presión” profesional y de un divorcio “increíblemente conflictivo”.

El actor Keanu Reeves también le escribió al juez para solicitar su “clemencia” y “misericordia” hacia su “amigo” Rinsch, a quien describe como un “artista excepcional” pero capaz de “autoboicotearse” al querer hacer demasiado.

Fuente: AFP

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