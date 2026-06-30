Sector hotelero de Costa Rica contará con plataforma gratuita para medir el riesgo climático y prepararse ante fenómenos como El Niño

La plataforma FU-TURISMO permitirá a las empresas hoteleras medir su nivel de riesgo climático y diseñar planes de acción para fortalecer la continuidad de sus operaciones. Cortesía: ICT

El sector hotelero de Costa Rica suma una nueva herramienta para enfrentar uno de los principales desafíos que amenazan la actividad turística: el cambio climático. Se trata de FU-TURISMO, una plataforma digital gratuita que permitirá a las empresas de hospedaje medir su nivel de riesgo climático, fortalecer su capacidad de adaptación y desarrollar planes de acción personalizados para reducir la vulnerabilidad de sus operaciones.

La herramienta, disponible a través del sitio Futurismocr.com, fue presentada como una iniciativa pionera en América Latina y surge en un contexto marcado por el aumento de fenómenos extremos, como las sequías, inundaciones y los efectos del fenómeno de El Niño, que en los últimos años han afectado la infraestructura, la operación y la competitividad del sector turístico.

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El proyecto fue desarrollado mediante una alianza entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), la Cooperación Alemana (GIZ), la industria aseguradora y diversas organizaciones internacionales especializadas en gestión del riesgo climático.

Según explicó el presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, la plataforma busca fortalecer la resiliencia climática de las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al hospedaje, promoviendo la continuidad de los negocios mediante herramientas prácticas y de fácil acceso.

La plataforma está estructurada en tres módulos principales. El primero ofrece contenidos educativos sobre cambio climático, sostenibilidad y gestión del riesgo. El segundo permite a cada empresa evaluar los riesgos climáticos específicos según la ubicación geográfica de su establecimiento. Finalmente, un tercer módulo genera recomendaciones personalizadas para implementar medidas de adaptación y reducir la exposición a eventos climáticos extremos.

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El proyecto fue desarrollado mediante una alianza entre el ICT, la SUGESE, la Cooperación Alemana (GIZ), la industria aseguradora y organismos internacionales especializados en resiliencia climática. Cortesía: ICT

Cada empresa podrá crear un perfil propio y acceder gratuitamente a materiales especializados, entre ellos recursos sobre sequías, inundaciones, sostenibilidad empresarial y gestión integral del riesgo. Además, el sistema calcula un índice de exposición y vulnerabilidad climática que facilita la toma de decisiones para proteger la infraestructura y garantizar la continuidad de las operaciones.

Otro de los componentes de FU-TURISMO es la posibilidad de elaborar un plan de acción con seguimiento, compartir experiencias con otros empresarios del sector y establecer contacto con especialistas en soluciones financieras y aseguradoras que permitan afrontar de mejor manera las pérdidas derivadas de eventos climáticos.

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La iniciativa nació a partir de un esfuerzo multisectorial liderado por la SUGESE, que reunió a instituciones públicas, empresas aseguradoras, intermediarios financieros y organismos internacionales con el objetivo de desarrollar una herramienta práctica para uno de los sectores económicos más importantes del país.

El superintendente general de Seguros, Tomás Soley, destacó que una de las principales fortalezas de la plataforma consiste en transformar información técnica sobre riesgos climáticos en datos útiles para la toma de decisiones empresariales.

Según explicó, las herramientas de modelaje desarrolladas también permitirán que el sector asegurador y financiero diseñe soluciones más accesibles para las empresas turísticas, facilitando la contratación de productos adaptados a los riesgos específicos que enfrenta cada negocio.

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La plataforma también cuenta con el respaldo del proyecto EbA LAC, implementado por encargo de la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI) del Gobierno Federal de Alemania, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la adaptación basada en ecosistemas frente al cambio climático.

La nueva plataforma busca ayudar al sector turístico a prepararse frente a fenómenos como El Niño, sequías e inundaciones mediante información personalizada y herramientas de adaptación. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA RIU HOTELS AND RESORT

El lanzamiento de FU-TURISMO ocurre en un momento en que el turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos del país. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo y el Banco Central de Costa Rica, durante 2025 la actividad turística generó 5,543.7 millones de dólares en divisas, aporta alrededor del 8% del Producto Interno Bruto y sostiene más de 500,000 empleos directos e indirectos, equivalentes a una cuarta parte de la población económicamente activa vinculada al sector.

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Además, cerca del 60% de la fuerza laboral turística está conformada por mujeres, mientras que más del 65% de las más de 3,000 empresas turísticas registradas son microempresas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su capacidad para responder a eventos climáticos que podrían comprometer su sostenibilidad económica.