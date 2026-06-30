Sociedad

La línea del ferrocarril Sarmiento suspenderá el servicio por cuatro días

La interrupción total se extenderá entre el feriado del jueves 9 de julio hasta el domingo 12 inclusive. Se realizarán trabajos de infraestructura y mantenimiento que buscan reforzar la seguridad operacional en el tramo eléctrico principal

Guardar
Google icon
Imagen RPPTSRDZT5HRPKH4NV6UG7TADE

La línea del ferrocarril Sarmiento interrumpirá por completo el servicio entre las estaciones Once y Moreno desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de ese mes por obras de infraestructura y seguridad operacional. La suspensión durará cuatro días y afectará al tramo eléctrico principal de la línea en ambos sentidos.

La medida alcanza al tramo eléctrico Once-Moreno-Once y, según informó Trenes Argentinos, los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos seguirán funcionando con sus frecuencias habituales. La empresa pidió a los usuarios que planifiquen sus viajes con anticipación y difundió alternativas de traslado para reemplazar el recorrido entre cabeceras.

PUBLICIDAD

Qué obras se harán durante el corte

La empresa explicó que la suspensión temporal responde a la necesidad de contar con una ventana horaria mayor para avanzar con tareas de mantenimiento y renovación sobre vías, señalamiento, andenes y pasos a nivel.

De acuerdo con Trenes Argentinos Infraestructura, las obras se realizarán en distintos sectores de la traza principal durante los cuatro días de interrupción. El objetivo declarado es reforzar la seguridad operacional de la línea.

PUBLICIDAD

En materia de señalización se ejecutará el cambio del aparato de vías número 11 en Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También está prevista la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Castelar, junto con el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Además habrá tareas de obra civil en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, ambos sectores en proceso de puesta en valor. A eso se suma la depuración del tendido de la vía número cuatro de Moreno, con personal de la propia línea.

La relación con obras urbanas en la Ciudad de Buenos Aires

Parte del operativo coincide con trabajos que ejecutará Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en la construcción de los pasos bajo nivel Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en Villa Luro. Para realizar esas tareas es necesario que no circulen trenes por ese sector por razones de seguridad operacional.

En sus canales oficiales, Transporte AMBA comunicó: "Desde el 9/07 al 12/07 inclusive, el servicio Once-Moreno-Once estará totalmente interrumpido por obras en zona de vías". Trenes Argentinos indicó además que, una vez finalizados los trabajos, el servicio retomará su funcionamiento habitual.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas resultan desfavorables. En ese caso, los pasajeros podrán consultar el estado del servicio en la web y en la aplicación de Trenes Argentinos.

Temas Relacionados

Tren SarmientoTrenes ArgentinosOnceTransporte públicoMorenoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la quinta audiencia

Hoy declararán José Peña y María Noguera, los padres del menor desaparecido en la provincia de Corrientes. Qué medidas solicitó la fiscalía para evitar la revictimización de ambos testigos. La respuesta del tribunal

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la quinta audiencia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

Se trata de Cinthia Córdoba, quien mantuvo una relación con Mariano Perroni. El acusado, que era jefe de enfermeros, habló de ella durante su declaración y dijo que su separación fue por esta causa. Que se espera para la jornada

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: cuál es la principal hipótesis

Se trata de Mariano Ariel Sierra (41), cuyas pertenencias fueron halladas en la pasarela a la Garganta del Diablo. Tareas contrarreloj en medio de un aumento del caudal del río Iguazú, que este lunes alcanzó más del doble de su nivel habitual

Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: cuál es la principal hipótesis

Una moto chocó frente a la cancha de San Lorenzo y sus dos ocupantes fueron trasladados en grave estado

Las víctimas no usaban casco y fueron trasladas por politraumatismos al Hospital General de Agudos Dr. Francisco Santojanni Piñero

Una moto chocó frente a la cancha de San Lorenzo y sus dos ocupantes fueron trasladados en grave estado

Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

Lo anunció Macarena, su madre, a través de sus redes sociales. El accidente ocurrió en enero cuando el vehículo UTV en el que estaba con su padre chocó con una camioneta

Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Novak Djokovic exige un cambio drástico en los torneos de tenis para cautivar a las nuevas generaciones: “Partidos más cortos, dinámicos y atractivos”

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

TELESHOW

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

INFOBAE AMÉRICA

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Sector hotelero de Costa Rica contará con plataforma gratuita para medir el riesgo climático y prepararse ante fenómenos como El Niño

Inserción laboral: motor de inclusión para personas con discapacidad en El Salvador

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Noche de fiesta sin fin y feriado en Paraguay: las calles de Asunción estallaron al celebrar la victoria contra Alemania en el Mundial