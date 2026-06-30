La línea del ferrocarril Sarmiento suspenderá el servicio por cuatro días

La línea del ferrocarril Sarmiento interrumpirá por completo el servicio entre las estaciones Once y Moreno desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de ese mes por obras de infraestructura y seguridad operacional. La suspensión durará cuatro días y afectará al tramo eléctrico principal de la línea en ambos sentidos.

La medida alcanza al tramo eléctrico Once-Moreno-Once y, según informó Trenes Argentinos, los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos seguirán funcionando con sus frecuencias habituales. La empresa pidió a los usuarios que planifiquen sus viajes con anticipación y difundió alternativas de traslado para reemplazar el recorrido entre cabeceras.

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Qué obras se harán durante el corte

La empresa explicó que la suspensión temporal responde a la necesidad de contar con una ventana horaria mayor para avanzar con tareas de mantenimiento y renovación sobre vías, señalamiento, andenes y pasos a nivel.

De acuerdo con Trenes Argentinos Infraestructura, las obras se realizarán en distintos sectores de la traza principal durante los cuatro días de interrupción. El objetivo declarado es reforzar la seguridad operacional de la línea.

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En materia de señalización se ejecutará el cambio del aparato de vías número 11 en Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También está prevista la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Castelar, junto con el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Además habrá tareas de obra civil en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, ambos sectores en proceso de puesta en valor. A eso se suma la depuración del tendido de la vía número cuatro de Moreno, con personal de la propia línea.

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La relación con obras urbanas en la Ciudad de Buenos Aires

Parte del operativo coincide con trabajos que ejecutará Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en la construcción de los pasos bajo nivel Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en Villa Luro. Para realizar esas tareas es necesario que no circulen trenes por ese sector por razones de seguridad operacional.

En sus canales oficiales, Transporte AMBA comunicó: "Desde el 9/07 al 12/07 inclusive, el servicio Once-Moreno-Once estará totalmente interrumpido por obras en zona de vías". Trenes Argentinos indicó además que, una vez finalizados los trabajos, el servicio retomará su funcionamiento habitual.

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La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas resultan desfavorables. En ese caso, los pasajeros podrán consultar el estado del servicio en la web y en la aplicación de Trenes Argentinos.