Banco La Hipotecaria asume el control de Banistmo tras el cierre de la transacción en Panamá

Los más de 600.000 clientes de Banistmo conservarán sus contratos, productos y canales de atención, por lo que no deberán realizar trámites tras el cambio de propietario. Archivo

La adquisición de Banistmo por parte de Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC) quedó oficialmente completada el 30 de junio de 2026, luego de obtener las autorizaciones regulatorias requeridas y cumplirse las condiciones establecidas en el contrato de compraventa firmado el pasado 18 de diciembre de 2025.

El cierre fue notificado al mercado a través de un hecho de importancia enviado por Banistmo a la Bolsa Latinoamericana de Valores, en el que se informó que Banco La Hipotecaria, S.A., subsidiaria bancaria de ICC autorizada para operar en Panamá, adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Banistmo. La información también fue comunicada por las empresas participantes mediante anuncios corporativos sobre la conclusión de la operación.

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La transacción incluye, además, la totalidad de las subsidiarias de Banistmo, entre ellas Banistmo Investment Corporation, Leasing Banistmo, Desarrollo de Oriente y Banistmo Capital Markets Group, que pasan a formar parte del grupo económico de Banco La Hipotecaria y, por extensión, de ICC.

La venta fue pactada por $1.418 millones. Ese monto equivale a 17.1 veces las utilidades registradas por Banistmo en los doce meses cerrados al 30 de septiembre de 2025 y a 1,2 veces su valor contable, es decir, el valor de sus activos netos en libros. El pago fue realizado al cierre de la operación.

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Banco La Hipotecaria adquirió el 100% de las acciones de Banistmo y de sus subsidiarias, completando el cierre de la operación este 30 de junio. Tomada de internet

Aunque el contrato de compraventa fue suscrito originalmente por Inversiones Cuscatlán Centroamérica en diciembre de 2025, antes del cierre las partes acordaron ceder todos los derechos y obligaciones del negocio a Banco La Hipotecaria, entidad perteneciente al mismo grupo financiero y con licencia bancaria general en Panamá.

Esa cesión permitió que la adquisición fuera ejecutada directamente por el banco panameño, que desde ahora incorpora a Banistmo como subsidiaria de propiedad total.

La operación pone fin a más de doce años en los que Banistmo formó parte del conglomerado colombiano Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, y representa un nuevo capítulo para una de las instituciones financieras más importantes del sistema bancario panameño.

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Como parte del anuncio, Inversiones Cuscatlán Centroamérica informó que Banistmo conservará su nombre comercial, su equipo directivo y su modelo de atención. Los más de 600.000 clientes del banco continuarán utilizando los mismos productos, servicios y canales, sin necesidad de realizar cambios en sus contratos ni efectuar trámites adicionales.

La compra de Banistmo representa una de las operaciones corporativas más relevantes del sistema bancario panameño en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En Grupo Financiero BSC creemos en Panamá, en el potencial de su gente y en Banistmo, una institución que ha sido clave en el desarrollo del país durante décadas. Nuestro compromiso es fortalecer la marca, su gente, sus productos y servicios, con la experiencia y el respaldo de una plataforma financiera regional innovadora”, afirmó Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, nombre que adoptará próximamente el grupo financiero.

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Por su parte, la presidenta ejecutiva de Banistmo, Aimée Sentmat de Grimaldo, señaló que el respaldo de la nueva plataforma regional permitirá fortalecer las capacidades de innovación y ampliar la propuesta de valor para los clientes, manteniendo la cercanía y el servicio que han caracterizado al banco durante décadas.

La compra también representa un nuevo cambio de propietario en la historia reciente de Banistmo. El origen de esta etapa se remonta a 2013, cuando Bancolombia adquirió HSBC Bank Panamá por aproximadamente $2.233 millones y decidió recuperar la histórica marca Banistmo, que había desaparecido tras la adquisición de Grupo Banistmo por parte de HSBC en 2006, una operación valorada entonces en cerca de $1.770 millones.

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Con la operación concluida este martes, Banistmo deja de formar parte de Grupo Cibest para integrarse a un conglomerado financiero que en los últimos años ha expandido su presencia en Centroamérica mediante operaciones en banca, seguros y gestión de capitales.

Banistmo cambia de propietario por tercera vez en dos décadas, tras haber formado parte de HSBC y posteriormente de Bancolombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Grupo Financiero BSC, la incorporación de Banistmo fortalece su presencia en uno de los mercados financieros más relevantes de la región y amplía la escala de una plataforma con presencia en varios países centroamericanos.

Desde la perspectiva del sistema financiero panameño, la transacción constituye una de las operaciones corporativas más importantes de los últimos años, al involucrar el traspaso del control de uno de los principales bancos del país.

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Con el cierre ya formalizado y las autorizaciones regulatorias obtenidas, comienza ahora la fase de integración operativa entre ambas organizaciones, un proceso que el nuevo accionista asegura realizará preservando la identidad de Banistmo y garantizando continuidad para clientes, colaboradores y aliados.