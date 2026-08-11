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Denuncian que un vicedirector proyectó imágenes sexuales frente a alumnos en una clase y fue apartado

El hecho ocurrió en un taller preuniversitario de la Escuela de Comercio Martín Zapata de Mendoza, perteneciente a la UNCuyo. Los estudiantes realizaron una sentada en la institución y ahora las autoridades investigan qué ocurrió

Mendoza - Investigan a un vicedirector
Un vicedirector de la Escuela de Comercio Martín Zapata proyectó imágenes sexuales frente a los alumnos y fue apartado
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El vicedirector de la Escuela de Comercio Martín Zapata de la ciudad de Mendoza fue apartado en las últimas horas tras ser denunciado por los propios estudiantes por proyectar imágenes sexuales en medio de un taller para alumnos de secundaria.

Todo ocurrió el último viernes en la institución dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo cuando el docente en cuestión estaba a cargo del Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería y estaba utilizando su computadora personal para proyectar imágenes.

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Según consta en la denuncia pública que presentaron los estudiantes, una vez que finalizó la clase, el profesor creyó que había cortado con la transmisión de imágenes a una pantalla. Sin embargo, los alumnos que estaban presentes en el lugar observaron cómo el hombre comenzó a navegar en sus archivos personales y mostró fotografías de contenido sexual explícito.

Las imágenes que se mostraron en el televisor del aula incluían fotografías de mujeres desnudas y también imágenes de docentes pertenecientes a la misma institución. El incidente fue presenciado por estudiantes de distintos colegios dependientes de la UNCuyo: el CUC, el Martín Zapata y el Magisterio, entre los cuales había menores de edad. Varios de los presentes registraron lo ocurrido con sus teléfonos celulares y elevaron la denuncia a las autoridades escolares el mismo viernes.

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Mendoza - Investigan a un vicedirector
Los alumnos tomaron imágenes con sus teléfonos del momento en el que comenzaron a aparecer las fotografías (Gentileza MDZ Online)

Como respuesta al episodio, los estudiantes convocaron a una sentada pacífica para este martes 11 de agosto a las 9:40 frente a la institución. En la convocatoria, que circuló en redes sociales, los alumnos describieron los hechos y reclamaron que la situación “se investigue, se esclarezca y se tomen las medidas correspondientes”. “Como estudiantes, queremos ser escuchados y defender nuestros derechos dentro del ámbito educativo”, indicaron en el texto de la convocatoria.

Las autoridades de la UNCuyo confirmaron el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y precisaron que el docente fue separado de manera preventiva de sus funciones desde el día del incidente. La coordinadora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, confirmó a medios locales que la universidad tomó conocimiento de la situación y que se inició un procedimiento para determinar el grado de responsabilidad del vicedirector. “No tenemos tolerancia con estas cosas. Lo que ha sucedido es muy claro, fue explícito, está documentado”, declaró la funcionaria.

Barrozo explicó además que, a partir de la denuncia, se solicitó la aplicación de medidas preventivas mientras se analiza lo ocurrido, con el objetivo de preservar a los estudiantes y mantener apartado al docente de sus funciones hasta que se determine su responsabilidad. La funcionaria aclaró que todavía se trabaja en la resolución que formalizará esa medida y que, una vez que avance el procedimiento, será la universidad la que deberá definir si corresponde aplicar una sanción. “La prioridad es preservar la integridad de los alumnos, que son menores de edad”, subrayó.

Mendoza - Investigan a un vicedirector

El procedimiento administrativo, que está a cargo del área de Asuntos Legales de la UNCuyo, busca establecer cómo y cuándo sucedieron los hechos y analizar las pruebas aportadas por los estudiantes. Especialistas en derecho educativo consultados por la prensa local señalaron que, de comprobarse responsabilidad penal, el expediente podría derivar en actuaciones judiciales, aunque hasta el momento la investigación se mantiene en el ámbito administrativo universitario.

En las redes sociales y entre las familias comenzaron a circular distintas versiones sobre las personas que aparecerían en las imágenes. No obstante, Barrozo evitó confirmar si alguna de ellas pertenece a la institución y señaló que ese aspecto deberá ser determinado por las áreas correspondientes. La funcionaria remarcó que el foco de la universidad está puesto en la institución, los estudiantes y el vínculo entre los equipos directivos, docentes y alumnos.

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