Jornada financiera: las acciones argentinas perdieron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país subió por sexta rueda seguida

En Wall Street primó la cautela antes de conocerse un dato clave de inflación en EEUU.

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Las acciones argentinas sufrieron una dura caída este martes, para regresar a sus precios de mayo, mientras que los bonos terminaron equilibrados, aunque con alza del riesgo país por sexta rueda seguida. Sólo el mercado de cambios doméstico dio señales de distensión, con un dólar mayorista que bajó por tercer día y tocó un piso de precios en lo que va de agosto.

Las acciones terminaron en baja en el mercado local y el exterior y los bonos soberanos quedaron mixtos, a falta del empuje de Wall Street dado el comportamiento negativo de sus indicadores, y con el petróleo nuevamente al alza.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3,2%, a 3.022.485 puntos, a la vez que los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mínima suba de 0,1 por ciento.

Medido en pesos, el panel de acciones líderes se acercó a los 3.000.000 puntos por primera vez desde el 22 de mayo último. Y medido en dólares según la paridad del “contado con liquidación” se aproximó a los 1.900 puntos, un piso desde el 20 de mayo.

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La tendencia bajista se extendió a otros mercados emergentes. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cayó 2,5% y la Bolsa de México restó 1,3 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan avanzó un entero para la Argentina, en los 466 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio.

Los indicadores de Wall Street se inclinaron por las bajas con el correr de la sesión, con un Dow Jones de Industriales que cedió 0,4% y el panel tecnológico Nasdaq con baja de 0,6 por ciento.

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El precio del petróleo Brent del Mar del Norte ascendió 1,6% a USD 89,16 el barril para octubre, mientras que el crudo intermedio de Texas avanzó también 1,6% a USD 83,46 en los contratos para entregar en septiembre.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York pasaron a números ampliamente negativos, liderados por Telecom (-5,6%).

Luego de la presentación de un excelente balance correspondiente al segundo trimestre del año, el ADR de YPF perdió 3,6%, tras un inicio alcista. En la Bolsa porteña, Metrogas escaló un 11,7% luego de informarse la venta a manos de YPF del 70% de las acciones de la distribuidora de gas, que pasaron a manos del grupo controlante de Edenor (-4,3%).

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“En la plaza financiera local, la jornada mostró una marcada disparidad entre la renta fija y las acciones. Mientras los bonos soberanos anotaron marginales recuperaciones, la renta variable sufrió una fuerte presión vendedora en Nueva York”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Vlassich añadió que “la cautela se apoderó de Wall Street en la antesala de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) en Estados Unidos -dato clave para medir la hoja de ruta de la Reserva Federal de Kevin Warsh-, al tiempo que las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán por el control del Estrecho de Ormuz reinyectaron volatilidad en el mercado energético”.

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“El panorama económico y financiero en Estados Unidos se encuentra fuertemente presionado por la volatilidad en las materias primas y las crecientes expectativas de política monetaria antes de la publicación de los datos clave de inflación. Un repunte en los precios del crudo, motivado por la falta de un acuerdo duradero para estabilizar el paso por el Estrecho de Ormuz, ha reavivado los temores inflacionarios en Wall Street”, definió Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Un volumen sostenido en los negocios de contado, por USD 515,6 millones, permitió una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, en los 1.490,50 pesos, el precio más bajo en lo que va de agosto. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio oficial, que así se aleja del reciente máximo nominal de $1.499,50 del jueves 6 de agosto.

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“Todo indicaba que, ante la falta de una demanda tan firme como la observada durante la semana pasada, el mercado podía continuar descomprimiendo”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.857,23 y así dejó al dólar mayorista a 366,73 pesos o 24,6% de ese límite para la flotación administrada. Se trata además del rango más grande desde el 11 de junio (24,6%).

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La autoridad monetaria absorbió USD 57 millones con su intervención en el mercado spot, el 11,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 6 millones, a 49.651 millones de dólares.

Igual que el mayorista, el dólar al público recortó también cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de cuatro días operativos consecutivos en los cuales permaneció ofrecido a $1.520, un récord nominal para este segmento.

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El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,89 para la venta y $1.465,71 para la compra.

El dólar blue, en tanto, rebotó 15 pesos o 1%, a $1.550, para regresar a su valor más elevado desde el 3 de agosto.