Kicillof impulsa las reelecciones indefinidas, pero persiste la falta de consenso y se traba el debate

Kicillof y Carlos Bianco (Crédito: Marcos Gomez)

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Los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores en la provincia de Buenos Aires no llegan. Pese al pedido del Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la modificación o derogación de la ley sancionada en 2016 cuyo resultado fue que los intendentes puedan ser reelectos en solo una oportunidad sigue esperando. Este martes, hubo algunos movimientos en el Senado bonaerense que podían diseñar una especie de hoja de ruta del proyecto de ley en cuestión, pero el mismo seguirá en estudio. Para ponerlo a consideración, falta darle inicio a conversaciones que corresponden a la superestructura política y que están atravesadas por varios factores.

Por eso, el proyecto de ley de la senadora kicillofista Ayelén Durán no se incluyó en el orden del día en la comisión de Legislación General que se reunió este martes. Convocada por su presidente, Germán Lago —del MDF y que responde a la vicegobernadora, Verónica Magario—, la comisión trató distintos expedientes sin incluir en el temario el proyecto de reelección indefinida. Algo que, igualmente, se sabía desde el viernes cuando se giró el orden del día. Sin embargo, algunos legisladores no descartaban algún tipo de posicionamiento al respecto. Algo, que, finalmente no sucedió.

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En la Cámara alta provincial reconocen que el punto en cuestión se pondrá a consideración cuando haya garantías reales de que se va a acompañar y que esas garantías deben emanar de un acuerdo de la superestructura dirigencial. Traducido: Kicillof debería acordar con el kirchnerismo, con la oposición y trazar algún tipo de mecanismo posible con el Frente Renovador de Sergio Massa, que ya avisó que no acompaña hacer cambios a la actual ley además de reclamar el giro de la iniciativa a una comisión que controla a través de la senadora Malena Galmarini.

Este lunes el Gobierno bonaerense volvió a pronunciarse al respecto. Fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien remarcó que el Ejecutivo está “conceptualmente a favor” de las relecciones indefinidas. “Creemos que quienes, deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es el ámbito en donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, con los intendentes, con sus concejales, es el pueblo”, dijo.

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“Si vos ponés una limitación que no es constitucional, porque en este caso no está prevista en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes, nosotros la consideramos proscriptiva de alguna forma”, puntualizó.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco

El plan de Kicillof es avanzar con la iniciativa presentada el año pasado por la senadora Ayelén Durán. De no tramitarse este año, el proyecto perderá el estado parlamentario. No significa que el tema se agote. Hoy, el expediente se encuentra en la comisión que preside Lago. Fuerza Patria tiene mayoría en esa comisión. La integración de dicha comisión está compuesta por seis legisladores peronistas y cinco de la oposición. Dentro de los seis oficialistas hay tres que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector de Kicillof; un legislador del esquema de Cristina Kirchner —Diego Videla, que responde al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro—, y Federico Faggioli de Patria Grande de Juan Grabois. En el oficialismo creen que la mayoría de los integrantes del bloque acompañarán.

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Sin embargo, hay diferencias en cómo y cuándo discutir ese acompañamiento. El kirchnerismo apela a que sea discutido como un paquete electoral completo. Que a esa discusión por las reelecciones indefinidas se le sume la definición de Kicillof sobre si habrá desdoblamiento electoral o no; saber si el mandatario querrá suspender las PASO en la provincia —algo que, en principio, debería pasar por la Legislatura— o incluso poner en la negociación las vacantes por la Suprema Corte de Justicia.

Con respecto a este último punto, según supo Infobae, Kicillof transmite a quien le saca el tema que la Corte es un tema independiente, que se trata de cargos a perpetuidad y de “mucha trascendencia”, como para ponerlo dentro “de un toma y daca”.

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Los intendentes siguen con atención el devenir de esta agenda electoral. Según planteó Bianco en las últimas horas, “todos están a favor de la reelección de intendentes”. Cuando habla de “todos”, se refiere a la totalidad del arco político. En la última conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno bonaerense ejemplificó: “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores, de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes. Ahora, hay muchos a los que les decís: ‘Bueno, entonces que los legisladores que te representan lo voten’ y me contestan: ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y bueno, así es medio difícil”.

La comisión de Legislación General del Senado bonaerense sesionó este martes. Allí se encuentra el proyecto de reelecciones indefinidas

El proyecto que está en el Senado, propone derogar artículos de la Ley 14.836 y anular por completo la Ley 15.315. Además, redefine el mandato y la renovación de los consejeros escolares, permitiendo que repitan el mandato bajo las mismas condiciones que otras autoridades. Entre los puntos principales, la iniciativa plantea una reforma al artículo 13 bis de la Ley 5.109 para habilitar la reelección indefinida de diputados y senadores. El texto, que se encuentra en la comisión de Legislación General, prevé que tanto el intendente como los concejales sean elegidos mediante voto directo, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección ilimitada, renovándose los concejos por mitades cada dos años.

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Según los fundamentos del proyecto, limitar la reelección de funcionarios restringe la libertad de los votantes y sitúa a Buenos Aires entre las jurisdicciones más restrictivas de Argentina, ya que más de la mitad de las provincias permiten la reelección de autoridades locales. La reforma apunta a asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la soberanía popular, en concordancia con la Constitución provincial y los tratados internacionales de derechos humanos.