Habló la dueña del almacén de Santa Fe que dejó semidesnuda a una delincuente en un forcejeo: “Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes”

Una mujer intentó robar en un local, quedó desnuda en medio del forcejeo con la dueña y volvió para exigir que borren las cámaras

La comerciante que sufrió el intento de robo viral en la ciudad santafesina de San Justo brindó más detalles sobre la secuencia en la que una ladrona quedó semidesnuda frente a las cámaras de seguridad tras forcejear por la caja registradora.

“Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes”, aseguró Graciela Rolón, luego de denunciar una seguidilla de robos en el comercio que atiende desde hace 40 años.

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El episodio ocurrió el miércoles por la mañana, cuando una joven, que vestía una campera negra con capucha, ingresó al local simulando ser una clienta. Según recordó Rolón, le pidió una bebida alcohólica. Cuando la comerciante se dio vuelta para buscar la botella en la heladera, la sospechosa se abalanzó sobre la caja registradora. “Entonces vine corriendo y tuve que forcejear”, dijo.

El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba. Además, durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. Finalmente, escapó entre insultos mientras volvía a colocarse la ropa.

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Un momento que no quedó registrado por las cámaras de seguridad ocurrió una hora después del intento de robo. Según contó la comerciante, la mujer volvió a pasar por el frente del negocio, se burló de ella y se dirigió a la casa de un vecino. Más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, regresó al almacén y protagonizó un segundo enfrentamiento, esta vez captado por las cámaras.

La mujer de 64 años se enfrentó a la joven que intentaba robar dinero de la caja registradora.

En esa oportunidad, la amenazó para que eliminara el video en el que aparecía sin remera. “Yo le dije ‘el video no te lo voy a sacar’. Entonces se da vuelta y me rompe el vidrio. Ahí es donde la corrió mi hijo con mi nieto y la agarraron, y la entregaron con la policía”, explicó la comerciante de 64 años.

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De acuerdo con la propietaria del negocio, ya había atravesado una situación similar cuando otro joven ingresó al local para exigir dinero y, al intentar calmarlo y advertirle que estaba siendo filmado, la abrazó y le dijo que todo había sido una “broma”.

“Después me han robado siete veces, pero nunca los vi. Dos veces no denuncié porque eran cosas de golosinas, y después eran cigarrillos, tampoco denuncié”, lamentó, en declaraciones a La Cien San Justo. En ese sentido, el almacén está equipado con cámaras, rejas y alarmas.

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Asimismo, recordó que en enero de este año sufrió otro insólito robo. En esa ocasión, un delincuente ingresó al comercio por un pequeño ventiluz ubicado en la parte superior de una pared.

“Yo quedé en un estado depresivo cuando tuve que hacer las rejas desde el lado de adentro. Me costó salir. Hace 40 años que tengo el negocio y de vieja venir a trabajar enrejada no se justifica”, lamentó.

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En esa línea, agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibió tras la difusión del video. “Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes. Ellos quieren que yo deje de trabajar. ¿Qué hago si dejo de trabajar? Yo me siento bien trabajando, quiero mi negocio, quiero mi trabajo. Y lo tengo que cuidar", expresó.

“¿Tengo que cerrar las puertas porque los chicos vienen y me roban? No es justo", concluyó Rolón, quien precisó que es viuda desde hace ocho años y no cuenta con otro ingreso fuera del almacén.

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Según indicaron medios locales, la mujer que protagonizó el intento de robo es una joven de 20 años. Tras ser detenida en las afueras del negocio, fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.