Así se vivió el triunfo de la Selección Argentina en el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires

El equipo de Lionel Scaloni se clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 con dos goles de Lionel Messi. En el centro porteño, cientos de hinchas se juntaron para vivir el duelo

La victoria de la selección argentina ante Austria por 2 a 0 se vivió con una gran intensidad en los fan fest de la ciudad de Buenos Aires con cientos de personas que celebraron los dos goles de Lionel Messi. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni se clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 y volverá a jugar el próximo sábado ante Jordania.

El conjunto albiceleste tuvo una tarde trabajosa para vencer al equipo de Ralf Rangnick, pero gracias a la magia del 10 pudo sacar adelante el duelo y conseguir el pase a la siguiente ronda.

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Los fanáticos argentinos disfrutaron del triunfo de la Selección en Palermo

El equipo conducido por Lionel Scaloni tuvo la chance de ponerse en ventaja en el arranque del partido al encontrarse con un penal a favor tras una falta sobre Lautaro Martínez, la cual fue convalidada por la intervención del VAR. Messi fue el encargado de ejecutar el disparo, pero falló su remate sobre el palo izquierdo del arquero. Esto cortó con el buen arranque de los sudamericanos y los europeos lograron controlar el trámite del encuentro a partir de la tenencia del balón en varios lapsos del juego.

Los hinchas celebraron los dos goles de Lionel Messi

Argentina sufrió cada vez que Austria le manejó la pelota y tuvo problemas para romper la intensa presión en la mitad de la cancha de su rival. Esto repercutió en una Selección con dificultades para generar asociaciones de pases y un mediocampo que no fluyó. No obstante, el elenco dirigido por Ralf Rangnick mostró ciertas falencias en la faceta defensiva ante buenas triangulaciones de la ofensiva albiceleste —y las irrupciones de Enzo Fernández desde atrás—.

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El predio cuenta con capacidad para 15 mil personas

El punto de inflexión llegó a los 38. Luego de varios minutos en los que Argentina logró controlar la posesión de la pelota, Facundo Medina lanzó un centro rasante desde la izquierda para la llegada de Messi en el punto de penal: sacó un remate de primera para colocarla sobre la base del palo derecho del arquero Alexander Schlager. Con esta conversión, la Pulga superó a Miroslav Klose (16) y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad.

El fan fest que se llevó a cabo en la sede en Plaza Seeber, en el barrio de Palermo, con acceso por la avenida Libertador y Sarmiento, fue el punto central de encuentro para que cientos de personas se acerquen y puedan alentar a la selección.

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El sábado por la noche será el próximo partido ante Jordania

El predio tiene capacidad para 15.000 personas y funcionará del 11 de junio al 19 de julio, en horario de 12 a 20, con extensiones según el fixture. Allí, una pantalla gigante transmite en vivo los partidos de la Selección argentina y los encuentros de relevancia, acompañada por un circuito cerrado de televisión con notas en vivo e imágenes del público.

Finalmente, el duelo en el complemento fue más parejo, con un equipo austríaco que intentó aproximarse al arco del Dibu Martínez. Lo único malo fue que Cristian Cuti Romero generó preocupación en el cuerpo técnico liderado por Scaloni al ser reemplazado por una molestia en su rodilla derecha.

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Los disfraces de Lionel Messi fueron uno de los más elegidos

En la última jugada del partido, la Albiceleste aprovechó los espacios en el fondo de los europeos y Julián Álvarez no concretar el 2-0. Sin embargo, apareció Lionel Messi dentro del área austriaca y, tras una serie de rebotes, definió con sutileza para consumar el triunfo albiceleste en Dallas. La Pulga alcanzó los 18 goles en los Mundiales.

Con este resultado, la selección argentina alcanzó los seis puntos en la zona y confirmó su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Su rival saldrá entre España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. En caso de que Jordania no pueda vencer a Argelia en el último turno de la jornada (00:00 de Argentina), el combinado albiceleste se asegurará el primer puesto.

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