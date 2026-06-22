Sociedad

Tejió buzos de la Selección para sus siete nietos, se volvió viral y ahora tiene pedidos hasta noviembre

La salteña Sonia López compartió en redes los suéteres inspirados en la Selección Argentina que confeccionó para su familia. El video superó las 800 mil reproducciones y transformó por completo su rutina de trabajo

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Sonia López se volvió viral tras compartir los buzos tejidos de la Selección Argentina que hizo para sus siete nietos

Los buzos tejidos para sus siete nietos volvieron viral a Sonia López. La tejedora, oriunda de Salta, grabó un video donde mostró los buzos inspirados en la selección argentina que confeccionó para su familia. El contenido generó miles de visualizaciones y desató una fuerte demanda por parte del público. La repercusión sorprendió a la protagonista y modificó su rutina laboral.

La iniciativa surgió en marzo, cuando propuso a sus nietos tejerles buzos para el mundial. Según relató, mantiene un grupo de WhatsApp solo con sus nietos, donde consultó qué modelos preferían. Cada uno eligió detalles y colores específicos, algunos con escudos, otros con rayas y estrellas, replicando la estética de los uniformes deportivos.

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La viralización del video superó las expectativas de López. “No pensé que ese video se iba a hacer tan viral”, afirmó en diálogo con Infobae Al Mediodía. Detalló que al poco tiempo de la publicación, la cantidad de visualizaciones alcanzó cifras elevadas. “Está llegando a 800.000 reproducciones. 100.000 likes”, precisó durante la entrevista. El fenómeno impulsó el crecimiento de su comunidad digital y la posicionó como referente en su rubro.

La historia detrás del proyecto familiar

López relató que teje desde los trece años y que durante mucho tiempo trabajó como empleada doméstica. Al formar su familia y con sus hijas adultas, decidió dedicarse de lleno a su pasión por el tejido. “Amo tejer”, expresó. Los nietos participan activamente en la elección de los modelos y colores de cada prenda, lo que refuerza el vínculo familiar.

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Sonia López se volvió viral tras compartir los buzos tejidos de la Selección Argentina que hizo para sus siete nietos (Captura de video)
Sonia López se volvió viral tras compartir los buzos tejidos de la Selección Argentina que hizo para sus siete nietos (Captura de video)

La tejedora organiza su tiempo entre los encargos profesionales y las prendas para sus familiares. Explicó que el proceso incluye intercambiar ideas y ajustar detalles según los gustos de cada nieto. Para la confección utiliza una máquina de tejido que, aunque no es moderna, le permite completar los pedidos con eficiencia. Cada suéter requiere entre doscientos y trescientos gramos de lana, dependiendo del tamaño.

Viralización y crecimiento en redes sociales

El video donde Sonia López muestra los buzos personalizados se grabó de forma espontánea y sin edición compleja. “Lo grabé, hablé y lo subí”, contó durante la entrevista. Aunque posee otros videos editados, ninguno alcanzó la repercusión del contenido viral. “Nunca llegaron ni a las cien vistas”, reconoció.

A partir de la viralización, la cantidad de seguidores en Instagram creció de 2.100 a 25.000 en poco tiempo. Además, recibió mensajes y comentarios de personas interesadas en sus productos. “Tengo agenda completa hasta noviembre”, aseguró. Antes del video, su agenda llegaba hasta julio gracias a clientas habituales. Ahora, la demanda superó su capacidad de respuesta inmediata.

La repercusión no se limitó a la plataforma original. Otras páginas repostearon el video y generaron nuevas visualizaciones. López admitió que debió ajustar el uso de WhatsApp en Instagram debido a la gran cantidad de mensajes que recibió. “No me da el tiempo para contestar ni darle like a todos los comentarios”, explicó.

Impacto en la demanda y desafíos laborales

La viralización del video cambió el panorama laboral de Sonia. A partir del interés generado, recibió nuevos pedidos de buzos inspirados en la selección argentina. López confirmó que incluso clientas habituales optaron por modelos similares a los de sus nietos.

La tejedora expresó que su sueño es contar con un taller propio o un local para ampliar la producción. Actualmente, vive en un departamento pequeño y compra materiales en tres laneras locales de Salta. “Nunca compré por mayor porque las clientas eligen distintos colores”, señaló. El espacio limitado condiciona la cantidad de material disponible.

Al mismo tiempo aseguró que no vive únicamente del tejido, ya que no produce en grandes cantidades. Su esposo es jubilado y trabaja como herrero para complementar los ingresos familiares. La tejedora organiza su día entre los quehaceres del hogar y las horas dedicadas a cumplir con los encargos de clientas y familiares.

López maneja cuentas en Instagram, Facebook y TikTok, donde comparte sus trabajos y novedades. Aprendió a utilizar las redes sociales con ayuda de sus hijas y edita los videos de forma autodidacta. “Voy entendiendo cómo hacerlo”, comentó. La viralización de su trabajo abrió la posibilidad de sumar nuevos clientes y proyectar el sueño de un taller propio.

Así la tejedora salteña convirtió un gesto familiar en un fenómeno digital que transformó su rutina y expandió su horizonte profesional.

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