La palabra de Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria: del enojo por el penal errado al “pasito a pasito” de la ilusión

🗣️ "ESTE GRUPO DISFRUTA DE VER A LA GENTE ASÍ, DE PODER DARLE ESTE TIPO DE ALEGRÍAS. GRACIAS A DIOS YA LE PUDIMOS DAR VARIAS ALEGRÍAS. INTENTAREMOS SEGUIR ESTANDO EN ESTA SINTONÍA"



🎙️ Lionel Messi y la unión del plantel con la hinchada argentina. pic.twitter.com/zByIofZHd6 — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

La selección argentina extendió su senda victoriosa en el Mundial, asegurando la clasificación a los dieciseisavos tras vencer a Austria por 2-0. Con este resultado, Lionel Messi se consagró como el máximo goleador histórico del torneo, alcanzando 18 tantos en seis ediciones. La figura del capitán volvió a ser decisiva y, pese a fallar un penal a los ocho minutos, su respuesta fue inmediata y contundente para guiar al equipo hacia el triunfo.

El rosarino, que está a dos días de cumplir 39 años, fue consultado al finalizar el partido sobre su gol favorito en la historia de los mundiales. Y respondió con honestidad: “No, no sé. La verdad que ahora así no recuerdo. Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar. Así que estoy disfrutando este momento con mis compañeros”. Respecto a la racha de cinco goles en este inicio de Mundial, Messi confesó: “La verdad es que está espectacular como se dio. Hoy tuve el penal que podría haber aumentado, pero si hacía el primero quizá no llegaban los otros dos tampoco. Así que nunca se sabe, pero feliz por el resultado y por la participación y el trabajo del equipo”.

PUBLICIDAD

Luego de recibir el reconocimiento como Hombre del Partido, el campeón del mundo profundizó sobre el análisis del encuentro: “Felicidad, obviamente mucha felicidad, sobre todo por el triunfo. Fue un triunfo muy duro. La verdad es que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar seis para tener una semana más tranquila. Así que contento”.

🗣️ Messi, sobre el penal que falló en el inicio del encuentro ante Austria: "ESTABA CON MUCHA BRONCA POR EL PENAL, PORQUE ERRÉ Y LO PATEÉ MUY MAL". pic.twitter.com/45IecPSmxU — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Acerca del recorrido en la fase de grupos, el capitán remarcó: “Sí, obviamente que estaba dentro de nuestros planes poder conseguir las dos victorias. Sabíamos que no se nos iba a hacer fácil, más como se dio todo el Mundial o cómo se está dando, que son todos partidos muy igualados. Como dije la vez pasada, nadie regala nada. Hoy se dio también mucha intensidad, por momentos nos costó hacer las posesiones largas que nosotros queremos. Es verdad que ellos tampoco nos hicieron daño, pero era un partido muy trabado, muy intenso, donde se hacía difícil jugar. Había que jugar muy rápido. Por momentos lo hicimos, pero lo importante era la clasificación”.

PUBLICIDAD

Sobre el ADN competitivo de la Albiceleste, Messi destacó: “Obviamente, siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos. Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy Argentina lo hizo”.

La selección argentina encaminó su camino a la próxima instancia (Reuters/Jerome Miron)

El 10 también se refirió al modo en que el plantel vive la competencia: “Yo creo que todos lo vivimos de esa manera. Todo este grupo, todo este plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa. Creo que cuando este grupo se junta, ya sea para competiciones oficiales, sea amistoso, disfruta de estar reunido, de competir, de entrenar, del día a día y disfrutamos de ver a la gente así también, de poder darle este tipo de alegría”.

PUBLICIDAD

En adición el capitán agradeció el apoyo y la ilusión que los hinchas transmiten: “Gracias a Dios ya le pudimos dar varias e intentaremos seguir estando en esta dinámica, en esta sintonía, como lo está la gente también, ilusionada. Vuelvo a repetir, pasito a pasito, ¿no? Esto es largo, es difícil, y hay que prepararnos como nos preparamos en cada partido, sea cual sea el rival, el momento”.

Messi reconoció la bronca por el penal errado y analizó el ADN de Argentina que lidera la tabla de su zona (Reuters/Maria Lysaker)

Al recordar el penal errado, el argentino se sinceró: “Lo vivo especial como siempre lo viví, ¿no? Como dije la otra vez, yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal. Por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que era muy importante”.

PUBLICIDAD

Después de la victoria por 2-0 frente a Austria, la selección argentina se prepara para su próximo compromiso en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, en un partido que marcará el cierre de la fase de grupos.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0