Honduras llevará a la OEA propuesta basada en democracia, seguridad y fortalecimiento del multilateralismo

La delegación de Honduras presentará esos ejes en las sesiones de trabajo y reuniones bilaterales para reforzar la presencia del país en espacios multilaterales.

Honduras buscará posicionar una agenda sobre democracia, seguridad hemisférica y multilateralismo durante su participación en la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, según informó la canciller Mireya Agüero, quien señaló que la delegación presentará esos ejes en las sesiones de trabajo y reuniones bilaterales.

La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos será promover el debate sobre la democratización en la región, con foco en el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los principios democráticos como base para la estabilidad y el desarrollo de los países americanos.

“Uno de los temas prioritarios es la democratización”, señaló Agüero.

Seguridad regional

Otro de los ejes de la propuesta hondureña está relacionado con la necesidad de recuperar un multilateralismo práctico y efectivo, capaz de generar respuestas concretas a los desafíos comunes que enfrentan las naciones del continente.

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Según la canciller, la intención es promover una visión de cooperación internacional basada en objetivos compartidos y mecanismos que permitan alcanzar resultados tangibles para los pueblos de la región.

“Queremos posicionar la necesidad de volver a un multilateralismo práctico, verdaderamente sustentado en ideas comunes y en la construcción de soluciones conjuntas”, manifestó.

Agüero sostuvo que, en un escenario internacional cada vez más complejo y cambiante, los espacios multilaterales siguen siendo herramientas para que países como Honduras puedan defender sus intereses, fortalecer alianzas estratégicas y participar en la definición de políticas regionales.

La seguridad hemisférica es el tercer tema que la delegación hondureña llevará a discusión. La propuesta, según la canciller, va más allá de los enfoques vinculados exclusivamente a la seguridad interna de los Estados.

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La delegación de Honduras presentará esos ejes en las sesiones de trabajo y reuniones bilaterales para reforzar la presencia del país en espacios multilaterales.

Honduras buscará impulsar un debate sobre el combate al crimen organizado transnacional, un fenómeno que afecta a múltiples países y que, de acuerdo con Agüero, requiere respuestas coordinadas entre gobiernos, organismos internacionales y entidades de cooperación.

Relaciones diplomáticas y agenda internacional

En paralelo a las discusiones de la asamblea, Honduras también aprovechará el encuentro para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar sus vínculos de cooperación internacional.

Agüero destacó que desde el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura se priorizó el acercamiento con organismos financieros internacionales, agencias de cooperación y gobiernos aliados, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo para el país.

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La canciller aseguró que estos esfuerzos ya producen resultados en la gestión de recursos, la cooperación técnica y el respaldo internacional a iniciativas impulsadas por el Gobierno.

También subrayó que una de las prioridades de la actual administración es reposicionar a Honduras en el escenario internacional, luego de varios años en los que, según indicó, el país perdió presencia y capacidad de incidencia en distintos espacios diplomáticos.

En ese marco, destacó avances en el fortalecimiento de las misiones diplomáticas y en la reconstrucción de relaciones estratégicas con diversos socios internacionales.

Como parte de ese proceso, Agüero reveló que Honduras estableció recientemente relaciones diplomáticas con un nuevo país durante las actividades desarrolladas en el marco de la Asamblea General de la OEA, aunque evitó dar más detalles sobre los plazos o próximos pasos de ese acercamiento.

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La titular de Exteriores evitó precisar plazos y próximos pasos del acercamiento, y enmarcó el avance en el objetivo de reposicionar al país y ampliar vínculos de cooperación internacional

Trabajo con organismos y Estados Unidos

La canciller también mencionó avances en organismos del sistema de Naciones Unidas y la aprobación de resoluciones vinculadas con los intereses nacionales.

Además, informó que la Cancillería ya trabaja en la agenda internacional que desarrollará el presidente Asfura durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre, donde Honduras buscará fortalecer su presencia y ampliar espacios de cooperación.

Agüero destacó además el trabajo de la representación diplomática hondureña en Washington, en temas relacionados con comercio, transporte, cooperación bilateral y asuntos migratorios.

Sobre este último punto, señaló que las conversaciones con autoridades de Estados Unidos han permitido avanzar en el abordaje de la migración irregular, una problemática que sigue entre los principales desafíos compartidos por ambos países.

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