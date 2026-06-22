Las lluvias dañan caminos y puentes en el Caribe Norte de Nicaragua

El acceso a zonas rurales quedó comprometido por el daño en infraestructuras clave y la acumulación de escombros, lo que ha obligado a la población local a intervenir de inmediato. Foto retomada de redes sociales.

El Caribe Norte de Nicaragua enfrenta una situación crítica tras las lluvias ininterrumpidas que han elevado los caudales de los ríos y puesto en jaque la conectividad de varias comunidades.

El acceso a zonas rurales quedó comprometido por el daño en infraestructuras clave y la acumulación de escombros, lo que ha obligado a la población local a intervenir de inmediato.

Las precipitaciones recientes provocaron un severo socavamiento en el acceso del puente La Bomba, en Siuna, después de que el nivel del río Mati superara la altura de la estructura.

Los habitantes de la zona, conscientes del riesgo, se organizaron en grupos para limpiar lodo, ramas y piedras arrastradas por la corriente. Además, colocaron piedras en las áreas erosionadas con el fin de restablecer el paso vehicular de manera provisional.

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En el municipio de Mulukukú, los efectos del invierno también se hicieron sentir. La crecida del río Unikuas generó la paralización temporal del tránsito en la carretera que enlaza el Pacífico con el Caribe, una ruta esencial para el transporte de mercancías y pasajeros hacia la Costa Caribe.

Los vehículos de carga y de transporte colectivo experimentaron demoras y complicaciones debido a la interrupción de la vía.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre los niveles de los ríos en el Triángulo Minero, región que ha permanecido bajo vigilancia por el aumento sostenido de los caudales. El riesgo de nuevas afectaciones continúa latente, lo que ha llevado a reforzar la alerta en comunidades y zonas productivas del norte del país.

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Las precipitaciones recientes provocaron un severo socavamiento en el acceso del puente La Bomba, en Siuna, después de que el nivel del río Mati superara la altura de la estructura.

La situación de emergencia en el Caribe Norte de Nicaragua responde a la persistencia de lluvias intensas que han dañado puentes, erosionado caminos y aislado comunidades.

El puente La Bomba en Siuna sufrió un socavamiento grave tras la crecida del río Mati, mientras que en Mulukukú, el incremento del río Unikuas detuvo temporalmente la circulación en una de las rutas más importantes del país. El acceso a servicios y el abastecimiento de productos esenciales se han visto afectados en varias localidades.

Las imágenes del lugar muestran cómo la corriente erosionó el soporte en uno de los extremos del puente, dejando cavidades debajo de la losa y acumulando restos de árboles y sedimentos. La pérdida de terreno en el acceso al puente representa un peligro directo para quienes deben cruzar a pie o en vehículo. La magnitud de la crecida se evidencia en la cantidad de escombros naturales depositados a lo largo de la ribera.

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La tormenta y luego depresión tropical Cristina mantuvo lluvias torrenciales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras a inicios de junio. Foto archivo.

Ante la emergencia, los comités de prevención y las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el clima y el estado de las carreteras. A los conductores, se les pidió reducir la velocidad y transitar con extrema precaución, debido a la inestabilidad de accesos, puentes y caminos rurales.

Las labores comunitarias, centradas en la limpieza y estabilización de los accesos, reflejan la urgencia por mantener la conectividad y la seguridad en la región. La interrupción de las principales vías no solo dificulta el tránsito cotidiano, sino que compromete la movilidad de mercancías y el abastecimiento de las zonas más vulnerables del Caribe nicaragüense.

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El monitoreo se mantiene activo en toda la región, mientras se espera que las condiciones meteorológicas permitan una recuperación progresiva de la infraestructura y la normalización del tránsito terrestre. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones y seguir las recomendaciones para evitar accidentes y nuevas afectaciones.