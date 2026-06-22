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Messi, el fenómeno que ya no admite adjetivos: Argentina ganó y volvió a quedar abrazada a su leyenda

La “Pulga” marcó por duplicado para encumbrarse como máximo goleador de los Mundiales y para poner a la selección argentina en 16vos de final de la Copa del Mundo

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Messi tuvo otra tarde soñada
Messi tuvo otra tarde soñada

Cualquier palabra que se utilice para describir a Lionel Messi parece insuficiente. Los adjetivos quedan pequeños frente a un futbolista que hace tiempo dejó de competir contra sus contemporáneos para medirse contra la historia. Incluso Lionel Scaloni, el entrenador que más lo conoce y que construyó una selección alrededor de su talento, volvió a quedar rendido ante la evidencia: su número 10 sigue encontrando nuevas maneras de desafiar los límites.

Después de la victoria ante Austria, la pregunta ya no es qué récord puede alcanzar Messi, sino cuál será el próximo que derribará. El capitán argentino convirtió su nombre en una marca registrada de los Mundiales. Ya es el máximo goleador argentino en la historia de la competencia, con 18 goles y contando, superando una cifra que durante años parecía intocable. Además, fue protagonista directo de los últimos seis goles de Argentina en Copas del Mundo y acumula nueve tantos en sus últimos seis partidos mundialistas. Una colección de números que, por sí sola, explica una parte del fenómeno, aunque no alcanza para dimensionarlo.

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Messi se repuso rápidamente tras errar un penal y marcó dos goles para darle el triunfo a la Selección (EFE/Mariscal)
Messi se repuso rápidamente tras errar un penal y marcó dos goles para darle el triunfo a la Selección (EFE/Mariscal)

La fecha tuvo además un componente simbólico imposible de ignorar. El mismo día en el que hace 40 años Diego Maradona ingresaba para siempre en la eternidad con aquel doblete ante Inglaterra que incluyó el gol con la mano y el inolvidable Gol del Siglo, Messi volvió a escribir una página propia. En 1986, cuando Maradona construía una de las imágenes más icónicas del fútbol mundial, Messi todavía no había nacido (le faltaban exactos un año y dos días). Hoy, cuatro décadas después, el heredero de aquella camiseta número 10 continúa ampliando una historia que parecía inalcanzable.

Pero Argentina no fue (y no es) solamente Messi. Es una selección que depende de su talento diferencial, pero que también encontró una estructura capaz de sostenerlo. Contra Austria volvió a mostrar las distintas caras que necesita un equipo campeón: momentos de dominio, capacidad para sufrir y respuestas colectivas cuando el partido exigió otra versión.

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El encuentro también expuso algunos desafíos. El penal fallado por Messi tuvo un impacto emocional y durante varios minutos Austria consiguió incomodar a Argentina. Le quitó la pelota, redujo los espacios y obligó al equipo de Scaloni a jugar más lejos del arco rival. No generó situaciones claras de peligro, pero logró discutirle el control del partido desde la posesión y la presión.

El abrazo entre Scaloni y Messi (Foto REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El abrazo entre Scaloni y Messi (Foto REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Ahí apareció otra virtud de esta Argentina: la capacidad para resolver incluso cuando el contexto no es ideal. La diferencia estuvo en Messi, pero la fortaleza está en el equipo que lo acompaña. Una selección que entiende cuándo acelerar, cuándo resistir y cuándo entregarle la pelota al futbolista capaz de transformar una jugada aislada en una obra de arte.

Messi sigue jugando contra el tiempo, contra los registros y contra cualquier lógica. Cada partido parece una despedida de algo que ya consiguió, pero termina siendo el inicio de un nuevo capítulo. La historia del fútbol todavía busca palabras para explicarlo. Mientras tanto, él sigue escribiéndola.

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