Una amistad, un fraude de 34.000 dólares y un disparo en la cabeza: el asesinato de una investigadora privada que sacudió a Pensacola

El caso Taylor Wright expone el asesinato de una investigadora privada a manos de su amiga en Florida (Crédito: Cárcel del condado de Escambia; Cortesía de Dateline)

Taylor Wright, investigadora privada de 33 años y expolicía en Pensacola, Florida, Estados Unidos, desapareció después de pasar un día junto a su amiga, Ashley McArthur, el 14 de septiembre de 2017. Nadie volvió a verla tras ese encuentro.

Su pareja, Cassandra Waller, denunció la desaparición días después, al notar que Wright no respondía mensajes ni llamadas. Aunque el auto de Taylor seguía estacionado y sus pertenencias permanecían en su casa, su rastro se desvaneció aquel día, sin aviso ni explicación a sus seres queridos.

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La policía local indicó en ese momento que no existían pruebas de violencia ni signos de robo. Pese a mensajes de texto que sugerían que Wright se había ausentado voluntariamente, familiares y amigos expresaron dudas y aseguraron que no era habitual en ella dejar de comunicarse. Su colega, Brad Braithwait, manifestó la preocupación de su entorno e insistió en que Wright jamás había perdido contacto sin previo aviso.

La desaparición de Taylor Wright en 2017 desató una investigación policial marcada por pistas contradictorias y maniobras financieras (Facebook)

Según el relato recogido por Crime Investigation, McArthur fue la última persona en ver con vida a Wright. La investigación avanzó cuando se conoció que McArthur había depositado en su cuenta personal un cheque de caja por USD 34.000 que pertenecía a la víctima. La policía comprobó que la suma se extrajo del banco y se colocó en una caja de seguridad antes de que el dinero desapareciera.

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Giro en la pesquisa y hallazgo del cuerpo

Las autoridades identificaron diferencias en las firmas de los cheques implicados, lo cual despertó sospechas sobre la autenticidad de los documentos. De acuerdo con los investigadores, Wright intentaba recuperar el dinero en los días previos a su desaparición, enviando mensajes y reclamando la devolución de los fondos.

La situación cambió el 19 de octubre de 2017. Los investigadores acudieron a un terreno propiedad de la familia McArthur, donde rastrearon una zona boscosa tras recibir pistas relevantes en el expediente. Allí encontraron el cuerpo de Wright en una tumba clandestina cubierta con concreto. Las pericias confirmaron que había recibido un disparo en la cabeza.

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El juicio por el asesinato de Taylor Wright concluyó con la condena a prisión perpetua para Ashley McArthur por homicidio premeditado (Foto policial de Ashley McArthur - Departamento Correccional de Florida)

McArthur fue arrestada y acusada de homicidio premeditado. Antes de enfrentar el juicio por asesinato, fue condenada a siete años de prisión por delitos previos de fraude y malversación en el negocio de su familia, en el cual robó miles de dólares utilizando máquinas tragamonedas alquiladas a locales nocturnos.

En el juicio por el crimen de Wright, iniciado en agosto de 2019, la fiscalía centró sus argumentos en el motivo y la oportunidad. Presentaron pruebas, como grabaciones de compras de cemento y tierra por parte de McArthur, e insistieron en que la acusada fue la última persona en acompañar a Wright. Se resaltaron mensajes enviados por Wright a McArthur exigiendo la devolución del dinero, necesarios para procesos legales y manutención de su hijo.

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Bridgette Jensen, fiscal del caso, manifestó ante el juzgado: “Ashley McArthur tenía un motivo. Ashley McArthur tuvo la oportunidad. Ashley McArthur asesinó a Taylor Wright y procuró ocultarlo con mentiras, concreto y tierra para plantas”.

Por su parte, la defensa enfatizó la ausencia de pruebas físicas directas que vincularan a McArthur con el asesinato. El abogado John Beroset subrayó que no existía arma homicida ni evidencia forense concluyente. Además, planteó dudas sobre el estado emocional de Wright y citó rumores sobre presunto consumo de drogas.

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La comunidad de Pensacola quedó conmocionada por el crimen y la traición entre amigas, mientras la familia de Wright reclama justicia (Cortesía de Dateline)

El tribunal valoró las pruebas circunstanciales y, finalmente, el jurado consideró la responsabilidad de McArthur en el homicidio. El veredicto determinó la culpabilidad de la acusada por homicidio premeditado y estableció una pena mínima obligatoria de prisión perpetua.

En el proceso de apelación, la defensa intentó revertir la condena alegando supuesta exposición indebida del jurado a una fotografía y a testimonios calificados como inadmisibles. Sin embargo, en abril de 2021, el tribunal de apelaciones de Florida ratificó la sentencia original y confirmó la prisión perpetua para McArthur.

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De acuerdo con Crime Investigation, el caso generó conmoción en la comunidad local por la gravedad de los hechos y la relación de confianza entre víctima y victimaria. El trágico desenlace cerró un prolongado proceso de investigación policial y judicial en el estado de Florida.