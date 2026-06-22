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Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

El entrenador de la Selección analiza la memorable actuación de Lionel Messi en Dallas

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La selección argentina clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 al vencer por 2-0 a Austria en Dallas con una actuación memorable de Lionel Messi: marcó los dos goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Una vez finalizado el trabajado encuentro contra el elenco, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa.

El combinado albiceleste, ya clasificado a la siguiente ronda con seis puntos y a la espera del duelo entre Argelia y Jordania para saber si ya aseguró el primer puesto, se enfrentará en la próxima ronda a España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

La última fecha del Grupo J se jugará el sábado 27 de junio desde las 23:00 (hora argentina), con los dos partidos en simultáneo. Argentina enfrentará a Jordania en Dallas y Argelia jugará ante Austria en Kansas City.

20:01 hsHoy

La ilusión de la gente para el Mundial: “Se ilusionan de ver al equipo cómo compite. Disfrutan de ver. Había familia, chicos. Tengo la suerte de tener el micrófono y ver que esos chicos se vean representados. Eso es lo mejor que se pueden llevar”.

19:58 hsHoy

El mérito del equipo para afrontar situaciones complejas: “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy, por momentos, sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, es verdad que no teníamos la pelota. Sufrimos, pero sabemos cómo. Eso es un mérito del equipo. Más allá de que se pueda hacer mejor, el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento. Es un rival duro, complicado, que no da una pelota por perdida. Contento por haber clasificado. Se decía que iba a ser fácil y han visto lo duro que fue. Fueron partidos complicados”.

19:57 hsHoy

¡COMENZÓ LA CONFERENCIA DE PRENSA DE SCALONI!

19:55 hsHoy

El boletín de calificaciones del triunfo de Argentina contra Austria: Messi en modo goleador y Enzo Fernández superestrella

El equipo de Lionel Scaloni ganó por 2 a 0 ante el combinado europeo y se aseguró el pasaje a los 16avos de final en la Copa del Mundo

La selección argentina festeja el gol de Messi ante Austria (REUTERS/Issei Kato)
La selección argentina festeja el gol de Messi ante Austria (REUTERS/Issei Kato)

La selección argentina está en la próxima ronda del Mundial. Gracias a la victoria 2-0 ante Austria en el Dallas Stadium, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró la clasificación a los 16avos de final y el próximo sábado 27 de junio cerrará su participación en la zona frente a Jordania. Messi firmó dos goles para llegar a 18 tantos en la historia de los Mundiales y ser el nuevo top scorer histórico de la competición.

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19:50 hsHoy

La calculadora de Argentina para el cruce de 16avos de final del Mundial: cuál puede ser el rival entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

La Selección se aseguró el boleto a la siguiente ronda y podría afirmarse como líder si esta noche Jordania no vence a Argelia

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

La selección argentina selló su pasaje a los 16avos de final y, en las próximas horas, podría ratificar su condición de líder. En ese contexto, las cuentas empiezan a enfocarse en un cruce que se desarrollaría el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde).

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19:44 hsHoy

Messi para la historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo anotador de los mundiales

El astro argentino gritó los dos tantos del triunfo sobre Austria y dejó atrás el registro que estaba en poder del alemán Miroslav Klose

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que sucedió en Qatar 2022, cuando logró tocar el cielo con sus manos y levantó el trofeo más anhelado por todos los futbolistas del mundo. Cuando nadie pensaba que el capitán de la selección argentina iba a disputar su sexta Copa del Mundo, en el primer encuentro del torneo en Norteamérica anotó tres goles contra Argelia y ahora sumó dos más frente a Austria para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo con 18 goles en seis ediciones.

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19:39 hsHoy

Con un Messi histórico, Argentina venció 2-0 a Austria y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección se impuso con dos tantos del rosarino, que se redimió de un penal malogrado y se transformó en el máximo goleador del certamen, para asegurar su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo

Dallas albergó una nueva exhibición memorable de Lionel Messi. La selección argentina venció por 2-0 a Austria para sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El astro rosarino se redimió de un penal malogrado en el arranque y convirtió los dos goles del triunfo sudamericano para alcanzar los seis puntos en el Grupo J. El combinado albiceleste bajará el telón en la primera fase de la Copa del Mundo contra Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina). Los dirigidos por Ralf Rangnick harán lo propio con Argelia.

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19:38 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni!

La selección argentina venció por 2-0 a Austria con una memorable actuación de Lionel Messi para asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras la victoria, el entrenador de la Albiceleste habla frente a los medios.

Scaloni hablará en conferencia de prensa (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Scaloni hablará en conferencia de prensa (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

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