Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

La selección argentina clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 al vencer por 2-0 a Austria en Dallas con una actuación memorable de Lionel Messi: marcó los dos goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Una vez finalizado el trabajado encuentro contra el elenco, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa.

El combinado albiceleste, ya clasificado a la siguiente ronda con seis puntos y a la espera del duelo entre Argelia y Jordania para saber si ya aseguró el primer puesto, se enfrentará en la próxima ronda a España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

La última fecha del Grupo J se jugará el sábado 27 de junio desde las 23:00 (hora argentina), con los dos partidos en simultáneo. Argentina enfrentará a Jordania en Dallas y Argelia jugará ante Austria en Kansas City.