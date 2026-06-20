Sociedad

A un día de la llegada del invierno, rigen alertas por nevada y viento en seis provincias

En la Ciudad de Buenos Aires y localidades aledañas, se esperan mínimas de entre 4 y 9 en los próximos días. Qué dice el pronóstico del tiempo

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Una mujer con abrigo verde, gorro gris, bufanda azul y beige, y guantes marrones camina por una calle urbana con edificios antiguos al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la víspera de la llegada del invierno, que comenzará este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por nevadas, viento y Zonda para seis provincias del país, principalmente en zonas cercanas a la Cordillera.

En paralelo, se prevén temperaturas bajas —aunque sin lluvias significativas— durante este fin de semana y a lo largo de la primera semana de la nueva estación.

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Para este sábado, el organismo anticipa una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas de entre 4 y 15 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un aumento de la nubosidad hacia las últimas horas del día.

El domingo presentará condiciones similares, con marcas térmicas de entre 9 y 14 grados. El cielo estará mayormente nublado y habrá una probabilidad muy baja de precipitaciones durante la mañana, de entre 0 y 10 por ciento.

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La próxima semana comenzará con otra jornada fresca, con temperaturas de entre 8 y 13 grados. Se espera nubosidad variable y una baja probabilidad de lluvias a partir de la tarde.

El martes se prevén mínimas de 6 y máximas de 12 grados; el miércoles, de entre 5 y 11; el jueves, de entre 6 y 11; y el viernes, de entre 6 y 13 grados. De esta manera, la semana cerrará con una baja amplitud térmica.

mapa alertas
Las alertas para este sábado.

En paralelo, seis provincias se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas, vientos y Zonda, especialmente en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.

Por nevadas, las jurisdicciones afectadas son las áreas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut. “Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada”, advirtieron desde el SMN.

Además, rigen alertas por vientos en Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.

En Neuquén, Río Negro y Chubut, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. En tanto, en las zonas de alta montaña de Mendoza, San Juan y La Rioja se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Puede haber reducción de la visibilidad.

Por otra parte, la alerta por viento Zonda se mantiene para sectores de San Juan y Mendoza. Allí se prevén velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Desde el organismo, alertaron: “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Cómo será el invierno

De acuerdo con el pronóstico trimestral del organismo, el centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

Eso no significa que no haga frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado. Un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

El SMN aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.

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