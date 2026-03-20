Sociedad

Accidente laboral en Entre Ríos: un hombre cayó desde cinco metros mientras trabajaba en un molino arrocero y murió

Se encontraba trabajando junto a otro compañero cuando perdió su estabilidad. Se investiga si se resbaló de la escalera o si antes se desvaneció

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Las autoridades de Entre Ríos
Las autoridades de Entre Ríos investigan si la víctima cayó por un desvanecimiento o a raíz de un resbalón durante su trabajo sobre una escalera (Imagen ilustrativa Infobae)

Un accidente laboral en la planta de secado Chapuis, perteneciente a un molino arrocero ubicado en la zona noroeste de San Salvador, en Entre Ríos, resultó en la muerte de Raúl Ramón Ferreyra, de 59 años, cuando el hombre cayó desde cinco metros.

El incidente ocurrió en horas de esta mañana, aproximadamente a las 10.30, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental alertó sobre la situación en el establecimiento.

Según la información difundida por medios locales como El Once, la víctima se encontraba desempeñando tareas habituales junto a un compañero. Ambos trabajaban en la reubicación de arroz seco dentro de un silo, a una altura estimada de cinco metros.

Fue en ese contexto cuando la víctima fatal cayó desde una escalera. Todavía se investiga si la caída se debió a una descompensación o a un resbalón, ya que la secuencia exacta de los hechos aún debe ser esclarecida por las autoridades competentes.

Tras el accidente, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. El personal de salud del hospital local, junto a efectivos policiales, constató que Ferreyra no presentaba signos vitales al momento de su arribo, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio.

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata y dispuso la presencia del médico policial y del equipo de Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de reconstruir la mecánica del suceso y determinar si existieron factores accidentales, fallas humanas o condiciones de riesgo en el ámbito laboral.

El cuerpo de la víctima fue trasladado, por orden del médico forense, a la Morgue Judicial de Concordia, donde se realizará la autopsia para avanzar en la identificación de la causa del deceso. Las actuaciones judiciales continúan, centradas en esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y evaluar si hubo variables que incidieron en el desenlace.

El episodio provocó conmoción en la comunidad de San Salvador y puso nuevamente en discusión las condiciones de seguridad en los entornos industriales. Según explicó el jefe policial Leonardo Morales a Análisis Digital, “aún no se sabe si se descompensó o si sufrió un resbalón”, y remarcó que será la investigación la que determine las causas concretas. El caso permanece bajo análisis judicial, mientras persiste la conmoción en el ámbito laboral local.

Un trabajador cayó dentro de un silo en una planta de acopio de grano y murió

Un accidente laboral en una
Un accidente laboral en una planta de acopio de grano en Pergamino dejó como saldo la muerte de un operario atrapado en un silo (Imagen ilustrativa Infobae)

Un accidente laboral de gravedad ocurrió esta mañana en Mariano Benítez, partido de Pergamino, en una planta dedicada al acopio de granos. Dos trabajadores cayeron en el interior de un silo mientras desarrollaban tareas en el lugar; como resultado, uno de ellos falleció.

Las causas del incidente aún no han sido esclarecidas, pero ambos operarios quedaron atrapados en una celda de granos. Según los primeros datos proporcionados por La Opinión Online, uno de los empleados quedó cubierto por el cereal casi de inmediato, lo que impidió que pudiera ser rescatado a tiempo.

El cúmulo de grano puede sepultar a una persona en segundos, funcionando de forma similar a una “arena movediza”, lo que origina atrapamientos fatales, de acuerdo con lo explicado por el medio local. Especialistas advierten que el acceso a los silos representa una de las prácticas más peligrosas en el entorno rural, ya que el comportamiento del cereal favorece la absorción rápida de personas y dificulta la extracción.

El otro trabajador pudo ser sostenido por quienes estaban presentes, aunque permaneció varios minutos atrapado, hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Los rescatistas enfocaron sus esfuerzos en liberar primero al trabajador que aún tenía parte del cuerpo fuera del cereal, y al mismo tiempo intentaron encontrar al operario que había quedado totalmente cubierto.

El hecho demandó la intervención urgente del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), rescatistas expertos y servidores públicos que se trasladaron al predio rural.

La fiscalía correspondiente quedó a cargo de las actuaciones judiciales, con la tarea de reconstruir cómo sucedió el accidente y en qué condiciones laborales se desarrollaban las tareas. Entre los aspectos que se investigan figura la existencia de medidas de seguridad y el cumplimiento de los protocolos establecidos para el trabajo dentro de los silos.

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