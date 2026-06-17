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Un violento choque en Panamericana provocó un corte total en el ramal Campana: hay cinco personas heridas

Hubo cerca de cuatro kilómetros de demora en sentido a Rosario, mientras que los lesionados fueron trasladados. También se registraron accidentes en el ramal Pilar

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El accidente en el kilómetro 65 del ramal Campana generó demoras de alrededor de cuatro kilómetros en sentido a Rosario

Un choque entre dos autos en el kilómetro 65 del ramal Campana de la autopista Panamericana dejó cinco personas heridas y provocó el corte total de los tres carriles en el sentido norte, a la altura de Otamendi, con desvío obligatorio por la colectora.

El accidente, que afecta la circulación en el tramo que conecta hacia Rosario, mantiene a los conductores atrapados en largas filas —alrededor de cuatro kilómetros— mientras las autoridades aguardan la llegada de los peritos para iniciar el relevamiento del lugar.

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Los cinco heridos ya fueron trasladados, aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni el tipo de lesiones que sufrieron.

Con los tres carriles interrumpidos en el sentido al norte, el tránsito fue derivado de manera obligatoria hacia la colectora. La colisión en ese punto de la Panamericana generó demoras que se extendían por la zona al momento del último reporte, sin precisión aún de cuándo se normalizará la situación.

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Las autoridades instaron a circular con precaución en el área y a respetar el desvío por colectora establecido. La intervención de los peritos es el paso pendiente para determinar las causas del siniestro y habilitar el despeje de la calzada.

Las autoridades informaron que los cinco heridos del choque en la Panamericana ya fueron trasladados, sin detalles sobre su estado de salud
Las autoridades informaron que los cinco heridos del choque en la Panamericana ya fueron trasladados, sin detalles sobre su estado de salud

En la misma Panamericana, pero en el ramal Pilar, otro accidente llamó la atención de los automovilistas que transitaban la arteria.

Un camión con acoplado volcó y quedó en medio de la autopista, bloqueando el paso de la banquina derecha y el carril lento, que fueron obstruidos. Ocurrió en la mano a provincia, a la altura del kilómetro 37,5. Allí trabajaron personal de Autopistas del Sol, policías y grúas pesadas para liberar la calzada.

De acuerdo con la información que compartió Autopistas del Sol a través de sus redes sociales, recién alrededor de las 17.25 el tránsito fue liberado.

Un camión chocó contra un puente peatonal en la Panamericana y lo derrumbó

Un violento accidente ocurrió días atrás en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga invadió el carril contrario, golpeó un puente peatonal y lo derrumbó. Segundos más tarde, otro vehículo similar chocó contra parte de la estructura ya caída. Los dos conductores están fuera de peligro. Hacia la noche del sábado, las tareas de remoción de escombros continuaban y la traza permanecía cortada en su totalidad.

El hecho se registró en la madrugada, cerca de las 4.30, a la altura del kilómetro 50. Según las primeras informaciones, el camión, que llevaba arena y circulaba en dirección a Capital Federal, perdió el control y golpeó contra la estructura. Las causas del incidente aún no fueron determinadas.

El conductor resultó con traumatismos leves y fue trasladado por personal del SAME a un centro de salud de Escobar.

En Escobar, un camión chocó contra un puente peatonal, lo derrumbó y obligó a cortar el ramal Campana en ambos sentidos

Instantes después, el segundo camión, que se desplazaba hacia Rosario, chocó contra los restos de la pasarela caída sobre la ruta. La maniobra del conductor evitó que el impacto tuviera consecuencias más graves.

Las imágenes del siniestro son contundentes: en ellas se aprecia cómo uno de los vehículos quedó como soporte de la estructura, lo que llevó a prever que el operativo de remoción demandaría varias horas.

Las autoridades dispusieron el corte total en ambos sentidos del Ramal Campana. Tras el trabajo de los equipos de emergencia, personal de Gendarmería Nacional efectuó pericias que se extendieron hasta la tarde. Concluidas esas tareas, las grúas iniciaron las labores para retirar los vehículos y los escombros.

Durante el día, la concesionaria Autopistas del Sol (AUSOL) fue actualizando el avance del operativo y las medidas de tránsito. La empresa indicó que los trabajos se extendieron por la carga de arena de uno de los camiones.

Como primera medida, se retiró parte de la estructura en sentido norte. Pasadas las 20, las tareas proseguían y aún faltaba remover el tramo de la pasarela orientado a Capital Federal, así como el camión arenero que permanecía en el cantero central. Se estimaban “varias horas más de tareas antes de habilitar la calzada”.

Desde las primeras horas se implementaron desvíos hacia las colectoras. Para quienes viajaban hacia el norte se recomendó tomar el Ramal Pilar, mientras que para los que se dirigían a Capital Federal, la salida sugerida fue a la altura de Loma Verde.

En coordinación con el área de Tránsito del municipio de Escobar, se dispuso además un corte a la altura de la Ruta Provincial 26 para derivar el tránsito hacia el Ramal Pilar.

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