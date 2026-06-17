Sociedad

Incendio en una vivienda de Villa Santa Rita: trabajaron bomberos y rescatistas

El fuego se desató sobre una vivienda ubicada en la calle Argerich al 1600

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Video: Franco Motocam

Una vivienda del barrio porteño de Villa Santa Rita fue escenario de un incendio en las primeras horas de este miércoles. Afortunadamente, no se registraron víctimas.

El episodio ocurrió sobre la calle Argerich 1679, entre Remedios de Escalada de San Martín y General César Díaz. Fuentes allegadas al caso precisaron que las llamas se desataron en una casa de familia de planta baja y primer piso.

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Las llamas afectaron inicialmente muebles ubicados en un ambiente destinado a garaje, de aproximadamente 15 metros de largo por 3 de ancho, con una extensión de fuego de unos 6 metros por 2 de ancho y 1 de alto.

Durante las tareas de extinción, los bomberos lograron acceder a un segundo ambiente situado en la planta baja, de unos 10 metros por 5 y 3 metros de altura, donde el incendio se encontraba generalizado. El fuego también provocó daños en el techo de ese sector.

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Para combatir las llamas, la guardia de bomberos desplegó una línea de 38 milímetros y, de manera preventiva, tendió una segunda línea hacia el primer piso con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia otros sectores de la vivienda.

Asimismo, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito realizó dos inspecciones en el inmueble para descartar la presencia de personas atrapadas. No se registraron víctimas del episodio.

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