–Si. Siempre supimos que queríamos tener otro hijo y por eso conservamos la obra social. No sabíamos si podríamos hacerlo viajando, pero más avanzó el viaje y más nos dimos cuenta que era factible. Solo sería cuestión de amarrar en algún lugar que nos resultara. Así que quedé embarazada en Cairu, en Bahía, y asesorada por mi obstetra de Buenos Aires, me hice los análisis de sangre, ecografías y controles. La cobertura medica me dio un seguro de viajero solo por tres meses. Después tuve que empezar a pagar por privado. Nos instalamos en Ilha Grande y de ahí planeábamos volar a Buenos Aires para el parto. Pero empezamos a dudar si no era mejor que naciera en Brasil… Y finalmente, el coronavirus decidió por nosotros. Como en Angra Dos Reis no estaban dadas las condiciones médicas para un parto en medio de la pandemia, después de mucho averiguar nos vinimos a Rio de Janeiro. Llegamos ayer después de 13 horas de navegación. Habíamos salido a las dos de la mañana y con el mar calmo. Juan sería el único con el timón. Y aquí estaremos hasta fines de mayo, cuando llegue la hora del parto.