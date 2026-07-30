Extendieron hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del impuesto de circulación de vehículos en Guatemala

El Congreso de Guatemala aprobó una prórroga del Impuesto sobre Circulación de Vehículos hasta el 31 de diciembre de 2026. (Cortesía)

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El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una prórroga que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, una decisión que modifica de forma temporal el plazo que vencía el 31 de julio y que abre un margen adicional para los contribuyentes que aún no han cumplido con esta obligación.

Según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), actualizadas al 28 de julio, la recaudación del tributo llegaba a Q1 mil 125,47 millones, el 75,28 % de la meta de Q1 mil 495,13 millones fijada para 2026. Los datos también mostraban que 4,70 millones de vehículos ya habían pagado, equivalentes al 69,35 % del parque vehicular sujeto al impuesto.

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El bloque pendiente incluía 2,08 millones de vehículos, es decir el 30,65 % del total gravado. La ampliación del plazo permitirá que esos propietarios regularicen el pago sin multa, de acuerdo con la información difundida por el medio.

La medida quedó aprobada con 127 votos a favor y cuatro en contra. El decreto será remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el Diario de Centro América antes de entrar en vigor.

El decreto modifica de forma temporal la ley que fijaba el vencimiento el 31 de julio

La decisión legislativa se formalizó en el Decreto 19-2026, aprobado durante una sesión plenaria extraordinaria. La norma altera temporalmente lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, que establece un período de pago del uno de enero al 31 de julio de cada año.

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Durante esa sesión, el diputado de la bancada Valor, Elmer Palencia, presentó una moción para que se conociera la iniciativa que ampliaba el plazo del impuesto. El punto llegó al pleno cuando faltaban dos días para el vencimiento original.

La ampliación del plazo permitirá regularizar el pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos sin multa para los propietarios pendientes. (Congreso de Guatemala)

La prórroga responde a dos propuestas discutidas en el Legislativo. Una de ellas, impulsada por la bancada Todos, proponía trasladar la fecha límite al último día hábil de noviembre de 2026.

La otra, presentada por la bancada Vamos, planteaba extender el pago hasta el 31 de diciembre de 2026 y suspender durante ese período el cobro de multas, recargos e intereses. El Congreso terminó aprobando la ampliación hasta finales de año.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, calificó como un logro lo alcanzado en el Congreso, argumentando que las personas que aún no han pagado el tributo, puedan tener un margen de varios meses para hacerlo.

La Superintendencia de Administración Tributaria reportó una recaudación de Q1 mil 81,67 millones por el Impuesto sobre Circulación de Vehículos al 27 de julio. (SAT)

La jornada legislativa también incluyó el IUSI y el registro de veteranos militares

En la misma sesión extraordinaria, los diputados conocieron otros proyectos de ley. Entre ellos figuró la iniciativa 1598, correspondiente a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, para su aprobación en tercer debate.

Durante la jornada también fue aprobada una reforma al artículo 7 del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esa modificación amplía el plazo para el registro de veteranos militares.

La nueva fecha para el Impuesto sobre Circulación de Vehículos significa que los propietarios podrán cancelar ese tributo hasta el 31 de diciembre de 2026, en lugar del límite previsto inicialmente para el 31 de julio. El cambio alcanza a quienes todavía no habían realizado el pago al cierre de julio.

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