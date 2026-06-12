Los alumnos de los colegios secundarios de la UBA egresarán con varias materias aprobadas del CBC

Los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires podrán pedir equivalencias para evitar cursar materias del CBC en la UBA

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió aprobar de forma automática un conjunto amplio de materias del Ciclo Básico Común (CBC) para aquellos estudiantes que egresen de sus colegios preuniversitarios.

El beneficio comenzará a regir de inmediato para quienes hayan finalizado el quinto año. La medida incluye a cinco colegios: el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, y la Escuela de Educación Técnica (ETEC) de Nivel Secundario. El único que quedó excluido fue el Colegio Dr. Ramón Cereijo de Escobar, que aún no fue incorporado.

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La cantidad de materias del CBC que deberán cursar los egresados de estos colegios dependerá tanto de la escuela de origen, como de la carrera universitaria. A mayor afinidad entre la orientación secundaria y la carrera, menor será la cantidad de materias a cursar en el primer estadio universitario, lo que facilitará el ingreso anticipado al ciclo de la facultad.

Así anunció el ILSE la novedad para sus alumnos

La medida se efectuó luego de que la Secretaría de Asuntos Académicos realizó un análisis técnico-curricular de los planes de estudio y contenidos mínimos, para determinar qué materias del CBC serán reconocidas como aprobadas por los egresados.

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El rector Ricardo Gelpi firmó la resolución, que establece que el reconocimiento de materias busca fortalecer los procesos académicos y administrativos, con el fin de evitar tratamientos disímiles cuando el fundamento curricular del reconocimiento reside en la formación previa acreditada por los egresados.

De esta forma, se pretende “fortalecer la articulación académica entre los niveles secundario y superior, valorizando la formación impartida y generando un beneficio concreto para los egresados/as mediante el reconocimiento de saberes y competencias previamente adquiridos”.

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La solicitud tiene que ser iniciada por el alumno ante la facultad de la carrera elegida, presentando la constancia de inscripción al CBC y el título de la escuela legalizado por la Dirección de Legalizaciones.

La resolución, que lleva el número RECS-2026-890-E-UBA-REC, fue adoptada en medio del conflicto presupuestario en la universidad. Hasta el momento, solo quienes cursaban el sexto año optativo, un nivel muy minoritario, podían evitar cursar algunos contenidos del CBC.

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La escuela Carlos Pellegrini, otra de las alcanzadas por la medida

Cuáles son las materias alcanzadas

A partir del análisis realizado, se identificaron asignaturas del CBC cubiertas por la formación secundaria de cada escuela.

Por ejemplo, a los egresados de la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria se les reconocerán materias como Álgebra (027 y 071), Análisis Matemático (072 y 066), Biología (08, 054 y 091), Economía, Filosofía (042), Física (03 y 053), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024), Introducción al Pensamiento Científico (040), Matemática (51 y 61), Química (05), Sociología (014) y Trabajo y Sociedad (070).

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Para los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires serán reconocidas materias como Biología (08), Economía, Filosofía (042), Física (03), Historia Económica y Social General (074), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024), Introducción al Pensamiento Científico (040), Matemática (51 y 61), Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050), Psicología (015), Química (05) y Trabajo y Sociedad (070).

En el caso de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, se reconocerán Administración General (086), Análisis Contable (092), Biología (08), Economía, Filosofía (042), Física (03), Historia Económica y Social General (074), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024), Introducción al Pensamiento Científico (040), Matemática (51 y 61), Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050), Principios Generales del Derecho Privado (089), Psicología (015), Química (05), Sociología (014), Sociología de las Organizaciones (094) y Trabajo y Sociedad (070).

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Para los egresados de la Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario, las materias reconocidas incluyen Biología (08), Física (03), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024), Introducción al Pensamiento Científico (040), Matemática (51 y 61), Pensamiento Computacional (090), Química (05) y Trabajo y Sociedad (070).

En el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), se reconocerán Biología (08), Economía, Filosofía (042), Física (03), Historia Económica y Social General (074), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024), Introducción al Pensamiento Científico (040), Matemática (51 y 61), Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050), Psicología (015), Química (05) y Trabajo y Sociedad (070).

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