Crimen y Justicia

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Se trata de Iara Ayelén Duprat. No se sabe nada de su paradero desde el viernes, cuando su madre denunció su desaparición en la ciudad de Curuzú Cuatiá

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La Alerta Sofía por la búsqueda de Iara Ayelén Duprat se activó este sábado
La Alerta Sofía por la búsqueda de Iara Ayelén Duprat se activó este sábado

El Ministerio de Seguridad Nacional activó este sábado una Alerta Sofía por Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años que desapareció este viernes en la ciudad de Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes. La menor, conocida por el alias “Kiara”, no fue vista desde ese día y su paradero es desconocido. La denuncia inicial fue hecha ante la Policía de Corrientes, en la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa localidad.

La denuncia fue presentada por su madre, de apellido Maciel, quien alertó a las autoridades sobre la ausencia de la joven. Ante la gravedad de la situación, la dependencia policial dio intervención a la Fiscalía de Investigación en turno.

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La búsqueda se puso en marcha de inmediato, con efectivos policiales abocados a rastrear el paradero de la adolescente. Con el correr de las horas y el crecimiento de la desesperación, se decidió extender la búsqueda a nivel nacional. Según supo Infobae de fuentes oficiales, una de las hipótesis era que se marchó por sus propios medios hacia la provincia de Entre Ríos.

Desde el viernes que es buscada en Curuzú Cuatiá
Desde el viernes que es buscada en Curuzú Cuatiá

Las autoridades, tanto correntinas como nacionales, difundieron una descripción física para facilitar la identificación de la menor. Es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes.

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Además, posee tres tatuajes identificables. Tiene uno en una de sus manos con la inscripción “Dalil” y mariposas, el otro tatuaje está en las costillas con la inscripción “Mauricio” y el tercero con la inscripción “Bryan”.

La Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá pidió la ayuda de la sociedad y de los medios de comunicación para ampliar el alcance de la búsqueda más allá del operativo policial.

En ese comunicado, la dependencia solicitó la colaboración de la población en general: quienes cuenten con información sobre el paradero de Iara Ayelén Duprat pueden comunicarse directamente con la comisaría al número 3794-504628, acudir a la dependencia policial más cercana a su domicilio, o llamar al Sistema Integral de Seguridad (SIS), cuya línea gratuita es el 911 en la capital provincial y el 101 en el interior.

A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad afirmó que las personas que tengan información se pueden comunicar a la línea 134 de manera gratuita y anónima, que está disponible las 24 horas del día.

Qué es la Alerta Sofía y cómo funciona

La Alerta Sofía es un protocolo de emergencia orientado a la búsqueda de menores de 18 años desaparecidos en circunstancias de extrema urgencia, cuando existe la presunción de que su integridad corre un peligro grave.

Su activación queda reservada exclusivamente para situaciones de máxima gravedad, cuando las autoridades determinan que la persona desaparecida enfrenta un riesgo inminente y que su localización exige el apoyo inmediato de la comunidad.

El protocolo se activa únicamente si se verifican los siguientes requisitos:

  • La existencia de una denuncia formal y una investigación en curso.
  • Que el caso esté vinculado a un posible secuestro o desaparición con riesgo inminente.
  • Disponer de información precisa y verificable para su difusión.
  • La solicitud de activación por parte de un fiscal o juez, quienes evalúan la pertinencia de su implementación.

Una vez en marcha, el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), coordina la difusión de los datos del menor a través de múltiples canales:

  • Dispositivos móviles: mensajes de alerta a teléfonos celulares en un área geográfica determinada.
  • Medios de comunicación masiva: anuncios en radio y televisión.
  • Correo electrónico: envío masivo a organismos gubernamentales y ONG especializadas.
  • Redes sociales: Facebook, en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), muestra la alerta en los perfiles de los usuarios ubicados en la zona de la desaparición.

Este sistema se aplica de forma selectiva, dado que su efectividad depende de la excepcionalidad de los casos. Las cifras indican que en Argentina se registran alrededor de 7.000 desapariciones de menores por año, de las cuales el 60% se resuelve en las primeras 72 horas.

Los casos con implicancias delictivas, no obstante, representan menos del 1% del total. La finalidad del protocolo es generar un impacto inmediato, con la movilización tanto de la comunidad como de las fuerzas de seguridad para que la búsqueda se concrete en el menor tiempo posible.

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