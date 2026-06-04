Un auto chocó y volcó en la avenida General Paz: hay un herido de 74 años

Accidente y vuelco en la General Paz

Un auto volcó tras protagonizar un choque en la Avenida General Paz, entre Ibarrola y Jorge Chávez, sentido al Río de la Plata, en plena jornada de lluvias y baja visibilidad. El hecho fue informado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió en el lugar a un hombre de 74 años.

El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves, en uno de los principales corredores viales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el parte oficial del SAME, el único paciente involucrado, un masculino de 74 años, recibió atención médica inmediata en el sitio del siniestro.

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La Avenida General Paz es una de las arterias más transitadas de la ciudad y suele registrar un alto flujo vehicular, especialmente en horarios pico. El accidente, que incluyó un vuelco tras un choque, generó complicaciones en la circulación y demoras para quienes transitaban en dirección al Río de la Plata. Pasadas las 7.45, efectivos de Policía de la Ciudad y bomberos lograron dar vuelta el vehículo para su posterior traslado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la jornada presentó condiciones adversas para la conducción, con lloviznas intermitentes. Se registran precipitaciones en algunas zonas del AMBA, lo que afecta la adherencia y visibilidad en la calzada.

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Las autoridades solicitaron circular con precaución en la zona y prestar atención a los avisos de tránsito, debido a la persistencia de condiciones meteorológicas desfavorables.

Bomberos de la Ciudad y personal del SAME trabajan en el sitio de un choque con vuelco de un vehículo particular en la avenida General Paz durante la noche.

Por otro lado, también se registró una colisión entre dos autos en la intersección de Colectora General Paz y Coronel Roca, sentido al Riachuelo, que dejó como saldo tres personas heridas y provocó el corte total de la colectora.

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El SAME intervino en el lugar para asistir a los heridos, que fueron identificados como un hombre de 53 años, una mujer de 23 años y otro hombre de 30 años. Según informaron a Infobae, los tres pacientes resultaron con lesiones y fueron derivados al Hospital Grierson para su atención.

Sin embargo, ambos casos no fueron los únicos durante el inicio de esta jornada. El primer hecho tuvo lugar a las 00:25 en la Avenida Lugones, entre Puente Labruna y Güiraldes, donde una camioneta Kangoo sufrió un choque y posterior vuelco. Personal de Bomberos y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al sitio, aunque pocos minutos después el operativo fue anulado para el SAME al confirmarse que no hubo heridos. La situación quedó bajo control de Bomberos y la Policía de la Comuna 13.

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A los pocos minutos, en la intersección de Caracas y Juan B. Justo, se produjo un choque entre un auto y una moto. El SAME asistió a los ocupantes del rodado menor y trasladó a una mujer de 21 años con politraumatismos al Hospital Álvarez. Policía Científica trabajó en el lugar bajo la coordinación de la Comuna 11.

El tercer incidente ocurrió a la 01:15, en Casimiro Recuero y José María Calaza, donde dos autos colisionaron. El SAME asistió a tres personas y trasladó a una mujer de 41 años con politraumatismos al Hospital Piñero.

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La serie de siniestros sumó un nuevo episodio cerca de las 8 de la mañana, cuando se reportó una colisión entre dos autos en Tacuari entre Avenida Juan de Garay. Las autoridades intervinieron en el lugar para asistir a los involucrados y restablecer la circulación.

En Nazca y Francisco Beiró se registró un choque entre un auto y una motocicleta, mientras que en Del Barco Centenera, entre Picheuta y Coronel Mariano Salas hubo un choque múltiple, que involucró un colectivo de la línea 26 y dos autos. Hasta el momento, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

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