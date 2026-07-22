¡El sello tico en Bogotá! Rosalía detiene su show para rendir homenaje a fans costarricenses

Con los colores de Costa Rica al frente, Rosalía interpretó una emotiva canción dedicada a sus seguidores costarricenses (Cortesía: @rosalia.vt).

Cuando se trata de apoyar a sus artistas favoritos, el verdadero fanatismo no reconoce barreras ni fronteras.

Un apasionado grupo de ticos lo demostró de la manera más contundente al viajar miles de kilómetros desde Costa Rica hasta Bogotá, Colombia, con una meta clara en mente: ver a la súper estrella española Rosalía en su cotizada gira mundial LUX Tour.

Lo que tal vez no imaginaban era que terminarían convirtiéndose en los grandes protagonistas de una noche inolvidable en el emblemático Movistar Arena. Entre una multitud eufórica de miles de personas que abarrotaban el recinto y vibraban con cada una de sus interpretaciones, un detalle tricolor destacó entre la masa.

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Lo que parecía un concierto multitudinario más tomó un giro sumamente especial cuando la propia artista notó la presencia de la bandera tica en pleno espectáculo. El ambiente dentro del reciento colombiano estaba en su punto máximo de energía cuando la intérprete decidió hacer una pausa en el ritmo habitual del espectáculo.

Entre el impresionante mar de luces, los miles de celulares grabando cada segundo y la marea de miradas hipnotizadas, la cantautora española divisó algo muy particular flotando cerca de las primeras filas del escenario: los colores de la bandera de Costa Rica.

Lejos de pasarlo por alto o seguir adelante con la lista de canciones programadas, la artista detuvo la dinámica del show para dirigirse directamente hacia el sector donde se encontraba el grupo. Con la calidez, picardía y espontaneidad que siempre la han caracterizado, tomó con firmeza el micrófono y lanzó la pregunta que desataría la locura total en el recinto: “¿Vinieron de Costa Rica?”.

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Un grupo de amigos costarricenses viajó a Colombia para ver a Rosalía y vivieron un momento inolvidable cuando la artista les dedicó una canción en pleno show. La emoción es evidente.

La respuesta inmediata del grupo no se hizo esperar. Los fanáticos ticos estallaron en gritos de eforia y júbilo, confirmando que, en efecto, habían tomado un avión y atravesado fronteras internacionales únicamente para vivir la experiencia de su música en directo. La espontánea interacción desató además una ovación generalizada por parte del público colombiano, que se contagió al instante con la emoción del inesperado encuentro.

Un tributo sobre el hombro y directo al piano

Consciente del enorme esfuerzo económico y personal que implica planear un viaje de esa magnitud solo para asistir a un concierto, Rosalía quiso dejar claro que el sacrificio de sus seguidores costarricenses merecía un reconocimiento a la altura. La presencia de los centroamericanos no se quedaría en un simple saludo veloz desde la distancia.

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La intérprete solicitó la bandera azul, blanca y roja que le sostenían desde la audiencia. En un gesto lleno de complicidad y afecto que desató los aplausos inmediatos, decidió colocársela sobre el hombro izquierdo mientras continuaba conversando de forma cercana con todo el público. La escena encendió de inmediato los ánimos del contingente nacional, que no podía salir de su asombro ante la cercanía de la cantante.

Momento inolvidable en el que Rosalía, con la bandera de Costa Rica sobre sus hombros.

Como era de esperarse en la era de la inmediatez digital, el inolvidable suceso trascendió de inmediato las paredes del estadio bogotano. En cuestión de minutos, los videos grabados desde múltiples ángulos por los asistentes comenzaron a inundar masivamente plataformas como TikTok, Instagram y X (anteriormente Twitter).

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Las imágenes de Rosalía luciendo la bandera costarricense en el hombro y decorando su piano se volvieron virales en suelo tico. En Costa Rica, miles de internautas celebraron con orgullo la cercanía y humildad de la artista, convirtiendo el viaje de este grupo de fanáticos en una de las anécdotas más comentadas del entretenimiento local.