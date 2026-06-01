Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas novedades de la investigación del crimen de la joven de 14 años

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, ingresó en una etapa clave. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, una prueba fundamental para determinar la causa y el mecanismo de la muerte, así como establecer si existió violencia, abuso sexual y el momento exacto del fallecimiento.
El único detenido e imputado es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer acusado de homicidio. Sin embargo, las conclusiones forenses podrían derivar en una recalificación de la causa a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua. También se evalúa la incorporación de agravantes como alevosía o premeditación.
Además, los investigadores esperan los resultados de pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y distintos elementos secuestrados. También analizan teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y movimientos registrados antes y después de la desaparición de Agostina.
Actrices Argentinas convocaron a una marcha este miércoles en reclamo de justicia
El femicidio de Agostina Vega volvió a sacudir a la sociedad argentina a pocos días de una nueva movilización de Ni Una Menos. En ese contexto, el colectivo Actrices Argentinas convocó a participar de la marcha federal que se realizará este miércoles 3 de junio para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia por la joven cordobesa.
La convocatoria tomó fuerza tras la difusión de información que señala que Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, tenía antecedentes vinculados a hechos de violencia de género. Desde organizaciones feministas y referentes del movimiento advirtieron sobre la necesidad de respuestas más efectivas por parte de la Justicia y el Estado para prevenir estos casos.
Artistas como Ángela Torres, Lali y Dolores Fonzi expresaron su repudio y llamaron a sumarse a la movilización. Este año, la marcha se realizará bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en un contexto marcado por nuevos reclamos contra la violencia machista.
Un día clave para la investigación. Tras el hallazgo del cuerpo el fin de semana en un descampado, se esperan los resultados de la autopsia para determinar cómo murió Agostina. También se busca determinar si existió algún tipo de abuso sexual previo, lo que impactaría en la calificación de la causa y una eventual pena para el único imputado.
Desde Córdoba.— Tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años, cuyo único imputado es Claudio Barrelier, entró en una nueva etapa. Ahora, la principal expectativa de la fiscalía está puesta en los resultados de la autopsia.