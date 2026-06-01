Crimen y Justicia

Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas novedades de la investigación del crimen de la joven de 14 años

La fiscalía espera los resultados de la autopsia y de una serie de pericias que serán clave para reconstruir cómo murió la menor. Los estudios podrían derivar en un cambio en la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido por el caso

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Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
El cuerpo de Agostina Vega apareció mutilado en un descampado de Córdoba

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, ingresó en una etapa clave. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, una prueba fundamental para determinar la causa y el mecanismo de la muerte, así como establecer si existió violencia, abuso sexual y el momento exacto del fallecimiento.

El único detenido e imputado es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer acusado de homicidio. Sin embargo, las conclusiones forenses podrían derivar en una recalificación de la causa a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua. También se evalúa la incorporación de agravantes como alevosía o premeditación.

Además, los investigadores esperan los resultados de pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y distintos elementos secuestrados. También analizan teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y movimientos registrados antes y después de la desaparición de Agostina.

11:41 hsHoy

Actrices Argentinas convocaron a una marcha este miércoles en reclamo de justicia

Historia de Instagram de @actrices.argentinas
Historia de Instagram de @actrices.argentinas

El femicidio de Agostina Vega volvió a sacudir a la sociedad argentina a pocos días de una nueva movilización de Ni Una Menos. En ese contexto, el colectivo Actrices Argentinas convocó a participar de la marcha federal que se realizará este miércoles 3 de junio para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia por la joven cordobesa.

La convocatoria tomó fuerza tras la difusión de información que señala que Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, tenía antecedentes vinculados a hechos de violencia de género. Desde organizaciones feministas y referentes del movimiento advirtieron sobre la necesidad de respuestas más efectivas por parte de la Justicia y el Estado para prevenir estos casos.

Historia de Instagram de @actrices.argentinas
Historia de Instagram de @actrices.argentinas

Artistas como Ángela Torres, Lali y Dolores Fonzi expresaron su repudio y llamaron a sumarse a la movilización. Este año, la marcha se realizará bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en un contexto marcado por nuevos reclamos contra la violencia machista.

11:10 hsHoy
Florencia Illbele, periodista de Infobae, en vivo desde Córdoba

Un día clave para la investigación. Tras el hallazgo del cuerpo el fin de semana en un descampado, se esperan los resultados de la autopsia para determinar cómo murió Agostina. También se busca determinar si existió algún tipo de abuso sexual previo, lo que impactaría en la calificación de la causa y una eventual pena para el único imputado.

10:52 hsHoy

Crimen de Agostina Vega: qué respuestas esperan encontrar en la autopsia y por qué podría agravarse la acusación contra Barrelier

Los peritos todavía trabajan sobre los restos de la adolescente. La fiscalía busca determinar la causa de muerte, establecer la mecánica y definir si corresponde cambiar la acusación contra el único detenido

Informe de Florencia Illbele desde Córdoba en Infobae en Vivo

Desde Córdoba.— Tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años, cuyo único imputado es Claudio Barrelier, entró en una nueva etapa. Ahora, la principal expectativa de la fiscalía está puesta en los resultados de la autopsia.

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