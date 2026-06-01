Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas novedades de la investigación del crimen de la joven de 14 años

El cuerpo de Agostina Vega apareció mutilado en un descampado de Córdoba

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, ingresó en una etapa clave. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, una prueba fundamental para determinar la causa y el mecanismo de la muerte, así como establecer si existió violencia, abuso sexual y el momento exacto del fallecimiento.

El único detenido e imputado es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario Bouwer acusado de homicidio. Sin embargo, las conclusiones forenses podrían derivar en una recalificación de la causa a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua. También se evalúa la incorporación de agravantes como alevosía o premeditación.

Además, los investigadores esperan los resultados de pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y distintos elementos secuestrados. También analizan teléfonos celulares para reconstruir comunicaciones y movimientos registrados antes y después de la desaparición de Agostina.