Video: así fue el operativo de más de 10 horas para liberar al elefante marino que encontraron en Ensenada

El animal, que pesa alrededor de 2 toneladas, fue hallado ayer en una calle de la localidad, desorientado y sin lesiones visibles. Las imágenes de su liberación al agua

El elefante marino macho subadulto que apareció este martes en la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, logró ser atrapado tras un operativo de 10 horas liderado por la Fundación Temaikén que culminó con el traslado del animal a Punta Rasa y su reintegración al mar.

El animal, con un peso estimado de entre 1,5 y 2 toneladas, no presentaba lesiones visibles y mostraba un comportamiento activo.

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El avistamiento inicial se produjo el lunes por la noche en la zona del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la Isla Santiago. En el marco de la Red de Rescate, Rehabilitación y Reintroducción de Fauna Marina de la Provincia de Buenos Aires, se convocó de inmediato a la Fundación, aunque en una primera instancia se optó por aguardar: la expectativa era que el animal regresara al agua por sus propios medios. El equipo de trabajo se mantuvo en alerta, con el operativo de rescate preparado, pero sin intervenir.

La Fundación Temaikén lideró un operativo de 10 horas para rescatar y trasladar al elefante marino a Punta Rasa

Cuando a la mañana siguiente el ejemplar seguía en el lugar, se activó el protocolo formal de rescate. Cerca del mediodía del martes, el equipo de la Fundación Temaikén llegó a Ensenada y, con el apoyo de las autoridades locales, cercó la zona para contener al animal.

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La situación presentaba una dificultad concreta: el elefante marino se encontraba en un bañado sin pendiente y con abundante vegetación, condiciones que le impedían desplazarse por sus propios medios hacia el agua.

Ante ese escenario, la estrategia del equipo fue la espera activa. Los especialistas evitaron generar exigencias físicas o situaciones de estrés, y aguardaron a que el ejemplar se movilizara de forma voluntaria hacia el carro de traslado.

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Los especialistas de la Red de Rescate de Fauna Marina aplicaron una estrategia de espera activa para evitar el estrés del animal

Mientras tanto, vecinos que circulaban por el lugar se congregaron ante la presencia del animal en plena vía pública. Algunos registraron el momento en que el elefante marino avanzó sobre una camioneta de la Fundación: a punto estuvo de montarse sobre la caja del vehículo, mientras un hombre intentaba orientarlo hacia el agua.

La paciencia del equipo rindió frutos cerca de las 21:30 del martes. Luego de 10 horas de operativo, el elefante marino ingresó al transporte. Al confirmarse que su estado general era bueno, se tomó la decisión de trasladarlo a Punta Rasa, en la costa bonaerense, cerca de San Clemente del Tuyú.

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Vecinos registraron el momento en que el elefante marino intentó subirse a la camioneta de la Fundación Temaikén

El viaje insumió 6 horas, y al llegar, los guardaparques del lugar acudieron al encuentro e indicaron el sitio más adecuado para facilitar el regreso del animal al mar.

Un vecino de la zona había relatado a El Día que el animal “andaba por ahí, en la zona del puente levadizo que va a la isla desde Avenida Almirante Brown”, y que las autoridades de Fauna Silvestre bonaerense habían indicado en un primer momento que lo dejaran tranquilo, que “cuando esté tranquilo se iba a ir solo”.

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El mismo testigo aportó una observación que los especialistas luego corroboraron: “Habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río, pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”.

La Fundación Temaikén afirmó que la presencia de elefantes marinos en zonas con desembocadura al río suele ser frecuente debido a sus rutas migratorias

La Fundación Temaikén precisó que este tipo de eventos se registran con cierta frecuencia. En este caso, se estima que el animal llegó a Ensenada por tratarse de una región con desembocadura al río y conexión con mar abierto, un área donde distintas especies de pinnípedos —como los lobos marinos de dos pelos— suelen detenerse durante sus desplazamientos.

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El Canal Santiago, el curso de agua que separa el continente de la Isla Santiago y tiene doble salida hacia el Río de la Plata, fue el punto donde el elefante marino permaneció durante horas antes de ser trasladado.