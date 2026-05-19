Sociedad

Sorpresa en Ensenada por la aparición de un elefante marino que cortó el tránsito por horas

Si bien es usual que la especie aparezca por la zona, el asombro fue por su tamaño y porque se instaló sobre un camino que bloqueó el paso de los autos. Fundación Temaikén realizó el operativo para resguardarlo

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Personal de Fundación Temaikén trabaja para poder reubicar al animal

Un elefante marino apareció en las inmediaciones de la Isla Santiago, en la localidad de Ensenada, y durante horas interrumpió el tránsito en el camino que une esa zona con el continente, lo que movilizó a personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires, guardaparques y especialistas de la Fundación Temaiken.

El animal había sido avistado por primera vez el día anterior, en la zona del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, pero fue recién este martes cuando su presencia sobre la calzada generó mayor conmoción.

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Vecinos que circulaban por el lugar se congregaron ante la insólita estampa del animal en plena vía pública. Algunos registraron el momento en que el elefante marino avanzó sobre una camioneta de la Fundación Temaiken que había llegado al sitio para intentar contenerlo, video que encabeza la nota.

En las imágenes quedó plasmado el tamaño del ejemplar: a punto estuvo de montarse sobre la caja del vehículo, mientras un hombre intentaba orientarlo hacia el agua cercana, de la que el animal habría emergido.

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Sorpresa en Ensenada por la aparición de un elefante marino
Los expertos afirmaron que es usual que aparezca esta especie por la zona

Según pudo saber Infobae, el equipo de rescate se mantiene a la espera de que el animal marino se mueva por sí mismo. No quieren forzarlo a trasladarse y lo dejan descansar.

Un vecino de la zona relató a El Día que el elefante marino fue visto “ayer a la tarde” y que “andaba por ahí, en la zona del puente levadizo que va a la isla desde Avenida Almirante Brown”. Ante la situación, los presentes se comunicaron con Fauna Silvestre bonaerense para consultar cómo actuar. La respuesta fue clara: “Lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”, según reprodujo el mismo testigo.

El ensenadense agregó que “habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río, pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”.

La situación, lejos de resolverse de manera espontánea, escalaría durante la tarde. El animal se desplazó hasta el acceso al Canal Santiago —el curso de agua que separa el continente de la Isla Santiago y tiene doble salida hacia el Río de la Plata—, y allí se negó a retornar al agua.

Para resguardar su integridad, personal especializado le colocó una mediasombra a modo de carpa junto a un camión, con el propósito de evitar que el ejemplar se desplazara hacia la ruta, indicó El Día.

Voceros de la Municipalidad de Ensenada señalaron a 0221 que, si bien no es inusual que este tipo de animales aparezca en el lugar, el tamaño del ejemplar sí resultó llamativo en esta oportunidad. Personal especializado quedó en vigilia junto al animal a la espera de poder concretar el regreso del elefante marino al mar.

Una extraña especie de gusano marino que apareció en la costa de Chubut

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El fenómeno, que tomó por sorpresa a turistas y residentes, se registró en la zona norte de la ciudad, sobre la Costanera de Kilómetro 3, aunque también hubo avistamientos reportados en Puerto Madryn.

Una vecina que paseaba con sus perros fue quien dio con los ejemplares varados en la orilla. Junto a los llamados “peces pene”, la mujer se topó con otra criatura de aspecto igualmente desconcertante: un animal peludo y brillante al que la gente llama “ratón de mar”.

Tras publicar fotografías del hallazgo en sus redes sociales, la interacción con otros usuarios le confirmó que el fenómeno no se limitaba a esa playa: en Puerto Madryn, el mar también había depositado ejemplares de la misma especie sobre la arena.

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