Sociedad

Tragedia en La Pampa: murió un empleado rural tras una explosión cuando trabajaba con un tubo GNC

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado cerca de la localidad de General Acha

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Miguel Horacio Rivas falleció tras la detonación en el taller mientras utilizaba una amoladora para cortar un cilindro de GNC
Miguel Horacio Rivas falleció tras la detonación en el taller mientras utilizaba una amoladora para cortar un cilindro de GNC

Un accidente laboral ocurrido este sábado por la mañana en el establecimiento rural San Ernesto, ubicado en el kilómetro 295 de la Ruta Provincial N° 9, próximo a la localidad de General Acha en la provincia de La Pampa, provocó la muertede un empleado del lugar y vecino conocido en la comunidad.

Miguel Horacio Rivas falleció tras una explosión mientras realizaba tareas de corte sobre un tubo de GNC en el taller del establecimiento. De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, la detonación ocurrió cerca de las 8:40, cuando el trabajador utilizaba una amoladora sobre el cilindro, lo que provocó la explosión inmediata del recipiente.

El encargado del campo, que se encontraba descansando, escuchó la explosión y acudió al taller, donde halló a Rivas tendido en el suelo con lesiones de extrema gravedad, restos de un cilindro destruido y herramientas esparcidas. Personal médico del Hospital Padre Buodo llegó rápidamente al lugar y brindó asistencia, pero alrededor de las 11:30 confirmaron el fallecimiento del trabajador debido a la magnitud de las heridas.

El hecho movilizó a autoridades policiales y judiciales, así como a equipos de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC), que realizaron pericias técnicas sobre los restos del cilindro y la herramienta involucrada. El objetivo central de los peritos es determinar con precisión las causas de la explosión que ocasionó la muerte del trabajador.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la intervención del fiscal Lucas González, quien coordina la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos. Efectivos de la comisaría de General Acha y la AIC permanecieron en el lugar durante toda la jornada.

Un hombre cayó desde cinco metros mientras trabajaba en un molino arrocero y murió

Campos de cereales dorados y verdes en primer plano, con grandes silos metálicos, maquinaria agrícola y cintas transportadoras al fondo bajo un cielo azul.
Un segundo accidente laboral en Entre Ríos terminó con la muerte de Raúl Ramón Ferreyra tras caer desde cinco metros en un molino arrocero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente laboral en la planta de secado Chapuis, que pertenece a un molino arrocero del noroeste de San Salvador, en Entre Ríos, ocasionó el fallecimiento de Raúl Ramón Ferreyra, de 59 años, tras caer desde una altura de cinco metros.

El hecho sucedió semanas atrás, cerca de las 10:30, cuando se recibió un aviso en el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental alertando sobre lo ocurrido en el establecimiento.

De acuerdo con información publicada por medios locales como El Once, la víctima realizaba tareas habituales junto a otro trabajador. Ambos estaban encargados de reubicar arroz seco en el interior de un silo, a una altura aproximada de cinco metros.

En esas circunstancias, Ferreyra cayó desde una escalera. Aún se desconoce si la caída fue consecuencia de una descompensación o de un resbalón, ya que la secuencia precisa de los hechos permanece bajo investigación de las autoridades.

Tras el accidente, los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. El equipo médico del hospital local y la policía confirmaron que Ferreyra no tenía signos vitales al llegar, constatando su muerte en el sitio.

La Fiscalía de turno intervino y dispuso la presencia del médico policial y de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar si hubo factores accidentales, errores humanos o condiciones de riesgo en el entorno laboral.

El cuerpo fue trasladado, por indicación del médico forense, a la Morgue Judicial de Concordia, donde se practicará la autopsia para avanzar en la determinación de la causa de muerte. Las diligencias judiciales siguen en marcha, enfocadas en esclarecer las circunstancias del accidente y analizar si existieron variables que influyeron en el desenlace.

El caso generó conmoción en la comunidad de San Salvador y reavivó el debate sobre la seguridad en los ambientes industriales. Como explicó el jefe policial Leonardo Morales a Análisis Digital, “aún no se sabe si se descompensó o si sufrió un resbalón”, y remarcó que la investigación será la encargada de determinar las causas precisas. El expediente sigue bajo análisis judicial y la conmoción persiste en el ámbito laboral local.

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