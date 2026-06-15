La Procuraduría General de la Nación atendió 7,841 casos de adultos mayores vulnerables en Guatemala entre 2025 y abril de 2026

La Procuraduría General de la Nación atendió 7.841 usuarios y casos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad entre 2025 y abril de 2026 en Guatemala. (PGN de Guatemala)

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala informó que su unidad especializada atendió 5.647 casos de adultos mayores en 2025 y otros 2.194 entre enero y abril de 2026, en un escenario marcado por denuncias de abandono, violencia intrafamiliar y otras vulneraciones de derechos humanos que la institución busca contener con orientación, acompañamiento y referencia a servicios de protección social.

De acuerdo con la PGN, la carga total de trabajo de la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad llegó a 14.696 casos a nivel nacional durante 2025. De ese total, 5.647 correspondieron a personas mayores de 60 años.

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La institución indicó que, entre enero y abril de 2026, ya sumaba 2.194 usuarios y casos atendidos vinculados con personas adultas mayores. Ese registro, según la PGN, muestra la continuidad del seguimiento institucional a esta población.

La mayoría de los casos fueron administrativos, pero también hubo maltrato y abandono

Según la PGN, la mayoría de los expedientes atendidos estuvo relacionada con situaciones administrativas. La institución también reportó acompañamiento en casos de maltrato, abandono, extravíos, conflictos judiciales y personas adultas mayores en situación de calle.

La Procuraduría General de la Nación atendió 7.841 usuarios y casos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad entre 2025 y abril de 2026 en Guatemala. (PGN de Guatemala)

En otra descripción de las atenciones, la Procuraduría señaló que entre las problemáticas más frecuentes figuran la violencia intrafamiliar, el abandono y los procesos judiciales vinculados con la protección de personas adultas mayores. La unidad agrega atención administrativa mediante solicitudes de apoyo, orientación y acompañamiento especializado para referir los casos a instancias de protección social.

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La respuesta central de la institución consiste en recibir denuncias, brindar orientación, ofrecer apoyo humanitario y dar acompañamiento a las personas afectadas. Según la PGN, esa intervención busca garantizar atención oportuna, acceso a la justicia y restitución de derechos.

La Procuraduría sostuvo que estas cifras exponen una problemática social que requiere participación de las familias y de las instituciones del Estado. También afirmó que la atención integral y rápida es clave para evitar que los casos escalen a situaciones más graves.

La ley guatemalteca protege a las personas mayores de 60 años y sanciona el abandono

La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, contenida en el Decreto 80-96, garantiza en Guatemala a las personas mayores de 60 años el derecho a una vida digna y a la protección integral de su salud física y emocional, de acuerdo con la PGN. La normativa también protege su integridad personal y su patrimonio.

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Según la institución, esa ley establece además la obligación de las familias de velar por el cuidado, la atención y la protección de las personas adultas mayores. El abandono y el maltrato aparecen como conductas sancionables por la legislación.

La PGN señaló que, pese a ese marco legal, persisten múltiples casos en los que esos derechos no son respetados plenamente. La entidad añadió que muchas personas adultas mayores enfrentan falta de apoyo familiar, abandono y distintas formas de violencia que afectan su bienestar físico y emocional.

La institución destacó que detrás de cada expediente hay historias de vida de personas que, tras años de trabajo y esfuerzo, atraviesan condiciones de vulnerabilidad. Según la Procuraduría, en muchos casos su intervención abre la posibilidad de recuperar dignidad, seguridad y bienestar.

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La PGN recordó que cuenta con presencia en todo el territorio guatemalteco para atender y dar seguimiento a los casos que afecten a personas adultas mayores. También hizo un llamado a denunciar cualquier vulneración de derechos por medio del teléfono 1584, las extensiones 2018 y 2020, o el formulario disponible en www.pgn.gob.gt.

Una adulta mayor es reunificada con su familia tras ser hallada desorientada

Un caso reciente, reportado es el de una adulta mayor fue reunificada con su familia tras ser localizada desorientada en la vía pública en San Pedro Ayampuc, Ciudad de Guatemala, luego de un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

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La PGN verificó la red de alertas Isabel Claudina y confirmó que existía una alerta vigente por su desaparición, según el procedimiento descrito por la institución. A partir de esa validación, la DEIC realizó las diligencias para ubicar a sus familiares e iniciar el proceso de reunificación.

La entrega se realizó en la sede central de la PGN. Durante el proceso, sus familiares recibieron recomendaciones de cuidado para resguardar su bienestar e información sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores, conforme la legislación nacional vigente, según la Procuraduría.

El profesional jurídico de la PGN Sandra López afirmó: “Las familias deben capacitarse para atender las necesidades de las personas adultas mayores que tienen bajo su cuidado, ya que cada una requiere atenciones específicas de acuerdo con su condición y circunstancias particulares. Asimismo, es importante buscar apoyo profesional que contribuya a preservar la salud emocional de los demás integrantes del hogar, quienes también forman parte de este proceso de atención y cuidado”.

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