Protección Civil ordena evacuar más de 40 apartamentos en San Salvador por el colapso parcial de un muro tras lluvias

El colapso parcial de un muro de unos cincuenta metros obligó a la evacuación obligatoria del condominio Panamericana en la colonia Escalón de San Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El colapso parcial de un muro de aproximadamente cincuenta metros lineales obligó a la evacuación obligatoria de los residentes del condominio Panamericana, ubicado en la colonia Escalón del distrito capital de San Salvador. La decisión fue ordenada por Luis Amaya, director de Protección Civil, tras el alto riesgo de deslizamiento y la amenaza directa a la seguridad de los habitantes.

La evaluación preventiva surgió a partir del análisis realizado por técnicos de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo del Ministerio de Obras Públicas, junto a especialistas de la OPAMSS. El funcionario explicó que el operativo de evacuación seguirá vigente hasta que se realice una inspección técnica más detallada. “Calculamos que se han evacuado más de 40 apartamentos; sin embargo, aún hay algunos residentes a quienes seguimos insistiendo que evacúen, a fin de que puedan mantenerse seguros”, afirmó Amaya.

PUBLICIDAD

El director de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo del Ministerio de Obras Públicas, Héctor González, detalló los factores que llevaron al colapso del muro. Según González, se identificaron tres elementos principales.

En primer lugar, la terracería generada en el terreno adyacente debilitó la estructura. En segundo término, las lluvias intensas provocaron la saturación del suelo, aumentando la inestabilidad. Finalmente, la relajación de esfuerzos tras el colapso—una disminución gradual de la tensión interna de materiales como el acero de pretensado—dejó expuestas las cimentaciones del edificio ubicado inmediatamente detrás del muro.

Luis Amaya informó que más de 40 apartamentos fueron evacuados, aunque aún insistían en que otros residentes salieran por el riesgo de deslizamiento. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Las cimentaciones han quedado expuestas, lo que incrementa el riesgo para la estructura”, advirtió González. El especialista aclaró que la combinación de estos factores genera una situación de vulnerabilidad importante para todo el condominio.

PUBLICIDAD

El análisis técnico también incluye la previsión de nuevos eventos de lluvia que podrían agravar el riesgo en las próximas horas. González advirtió que una segunda precipitación, más intensa, está prevista alrededor de la una de la tarde, lo que podría aumentar el riesgo estructural.

Ese segundo evento va a durar aproximadamente entre una a dos horas y generará aún mayor riesgo a la estructura del edificio que tenemos en la parte de atrás, explicó el director técnico. La acumulación de agua podría acelerar el deterioro y comprometer aún más la estabilidad del inmueble.

Las autoridades informaron que se realizará una inspección mucho más detallada en la zona afectada, con el objetivo de determinar los pasos a seguir y evaluar el estado real de la estructura.

PUBLICIDAD

Luis Amaya insistió en la importancia de que todos los residentes evacuen sus apartamentos mientras continúe la situación de riesgo. “Lo mejor en estos casos es promover la evacuación, que todas las personas estén seguras. Ya mañana se podrá hacer una inspección mucho más específica, mucho más exhaustiva y determinar qué es lo que continúa a partir de esta situación”, sostuvo.

El Ministerio de Obras Públicas y la OPAMSS identificaron que la terracería, las lluvias intensas y la relajación de esfuerzos provocaron el colapso del muro. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El operativo continuará hasta que los equipos técnicos concluyan que la zona es segura y no existe peligro para los habitantes del complejo residencial.

El Salvador se mantiene en alerta verde por lluvias y oleaje incrementado

El Salvador permanece bajo alerta verde emitida por la Dirección General de Protección Civil, que dejó sin efecto la alerta amarilla previa por los remanentes de la depresión tropical Cristina debido a la llegada de nuevas ondas tropicales.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte sobre la influencia de una vaguada cercana al territorio nacional y el flujo acelerado del este, además del apoyo de sistemas en capas altas de la atmósfera. Estos factores propiciarán nubosidad y lluvias moderadas a fuertes, además de tormentas puntuales. También se prevé el acercamiento de ondas tropicales que incrementarán las lluvias en el inicio de la semana.

Un informe especial advierte sobre un oleaje tipo mar de fondo incrementado, con olas más rápidas y altas de lo habitual en el litoral salvadoreño, situación que persistirá durante los próximos días. Para el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio, se recomienda precaución por oleaje más rápido y alto que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente. Además, se solicita atender las indicaciones de los guardavidas de la Dirección General de Protección Civil.

PUBLICIDAD

El Salvador se mantiene en alerta verde por lluvias y oleaje incrementado ante la influencia de una vaguada y la llegada de nuevas ondas tropicales. (Imagen: Ministerio de Medio Ambiente)

Por ello, la Dirección General de Protección Civil orienta a las comisiones del Sistema Nacional a mantenerse alertas, a continuar con labores de limpieza de drenajes, quebradas y bocanas, y a vigilar áreas propensas a inundaciones, deslizamientos o desprendimientos por acumulación de lluvias.

La población debe tomar precauciones al transitar durante lluvias, evitar cruzar ríos o corrientes, y preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos y artículos esenciales ante una posible evacuación. Se recomienda abstenerse de conducir por la noche si no es necesario y atender todas las indicaciones oficiales. Además, se solicita especial atención hasta el 17 de junio, cuando aumentará la rapidez de las corrientes y la altura de las olas en las playas.

PUBLICIDAD

Protección Civil reitera la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y pide a los medios de comunicación difundir ampliamente la alerta verde para la prevención y reducción de riesgos.