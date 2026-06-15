El régimen de Nicaragua frena los eventos por la final de la Copa del Mundo

Un balón de fútbol con un candado está enjaulado, vigilado por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde una tribuna decorada con banderas sandinistas, mientras una multitud anónima observa una pantalla de televisión apagada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final de la Copa Mundial 2026 coincidirá con la conmemoración del 19 de julio en Nicaragua, y una orientación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limita las actividades deportivas masivas ese día para evitar aglomeraciones durante la celebración del triunfo de la Revolución Sandinista, así lo destaca ampliamente una publicación del periódico Divergentes.

Según detalla la nota, las autoridades advirtieron a quienes programan eventos deportivos que no instalen estadios virtuales ni organicen grandes reuniones durante la final.

Empresarios consultados por Divergentes señalaron que la medida fue comunicada a finales de mayo y que podría extenderse a bares y restaurantes, sectores que ven en el partido una oportunidad para aumentar sus ingresos.

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Según fuentes que solicitaron el anonimato por temor a represalias, la directriz no se presentó como una prohibición absoluta, sino como una recomendación de evitar grandes montajes el 19 de julio.

Los responsables de negocios vinculados al entretenimiento deportivo recibieron el mensaje de que “no quieren aglomeración”, aunque todavía esperan una decisión sobre si la restricción alcanzará a los locales más pequeños.

El horario de la final y el acto oficial

La final del Mundial está programada para las 13:00 hora local de Nicaragua, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y podría extenderse hasta las 16:30 si hay tiempos extras y penales. El acto oficial del régimen tradicionalmente comienza a las 18:00.

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Una ilustración plana muestra la fachada de un bar nicaragüense con puertas entreabiertas y una cinta roja con la fecha '19 de julio', custodiado por dos policías mientras un grupo de personas observa desde la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un empresario del sector señaló que, aun si el partido se prolonga, no interferiría con el inicio de la conmemoración, lo que alimenta las dudas sobre la motivación de la medida.

La situación de bares y restaurantes

El sector de bares y restaurantes permanece en vilo. Algunos dueños afirman que todavía no recibieron instrucciones directas para suspender sus eventos.

Francisco, propietario de un sport bar en Managua, relató que la final anterior fue un éxito en su local y que espera repetir la experiencia, siempre bajo un ambiente de orden y respeto.

El operativo oficial del 19 de julio

La directiva de evitar aglomeraciones el 19 de julio no es nueva. Voceros policiales confirmaron que cada año se activa un plan de seguridad nacional que incluye restricciones y controles en la capital, especialmente alrededor de las plazas donde se realiza la celebración oficial.

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Esas medidas van desde cierres viales hasta la prohibición de portar armas y el control de explosivos, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad en la jornada festiva.

Según una fuente del Ministerio del Interior, la orientación se considera rutinaria y no debería traducirse en un impacto negativo para los negocios, siempre que se cumplan las disposiciones y exista vigilancia policial.

Una mano con pulseras coloridas, alusiva a Rosario Murillo, presiona el botón de un cronómetro que detiene un balón de fútbol dividido entre los colores de la bandera de Nicaragua y los sandinistas, simbolizando el control político y la pausa forzada en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto económico y la falta de definiciones

La falta de cifras concretas sobre el impacto económico de la final de la Copa Mundial anterior, celebrada en Qatar, complica la evaluación sobre las posibles pérdidas para el sector de ocio y servicios.

El silencio de las cámaras empresariales refleja el temor a represalias y la presión que ejerce la represión oficial sobre la actividad privada. Empresarios, trabajadores del sector y aficionados al fútbol esperan una clarificación oficial que les permita planificar la jornada sin riesgo de sanciones o cierres inesperados.

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