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Los parches especiales que lucirán Messi y el Dibu Martínez en la camiseta de la selección argentina durante el Mundial

El conjunto de Lionel Scaloni llevará una insignia diferente por ser campeón del mundo, mientras que el capitán y el arquero también tendrán una por sus logros individuales

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Los campeones del Mundo llevan un parche especial, al igual que los futbolistas debutantes en la competencia
Los campeones del Mundo llevan un parche especial, al igual que los futbolistas debutantes en la competencia

La apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá marcó la llegada de parches oficiales exclusivos en los uniformes de las selecciones, una innovación de la FIFA en asociación con la empresa Fanatics bajo licencia de Topps. Estos distintivos, presentados por primera vez en el partido inaugural entre México y Sudáfrica y luego en el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, buscan conmemorar logros individuales y colectivos dentro del certamen.

Según información de la FIFA, los nuevos parches tienen el propósito de celebrar hitos personales y colectivos. El organismo internacional informó: “Como novedad de la edición de 2026, los uniformes de las selecciones también llevarán parches que rendirán homenaje a determinados logros individuales y colectivos. Los jugadores debutantes lucirán un parche específico, mientras que los ganadores de la Bota de Oro, el Balón de Oro o el Guante de Oro en ediciones anteriores también verán reconocida su hazaña en el mayor acontecimiento deportivo del planeta. Asimismo, a lo largo del torneo, los uniformes homenajearán la trayectoria de las grandes leyendas del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA”, de acuerdo a un comunicado oficial.

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En ese contexto, la Selección Argentina estrenará estos distintivos en su debut ante Argelia en Kansas. Lionel Messi será uno de los principales protagonistas al portar una insignia exclusiva que reconoce su sexta participación en la cita mundialista, un privilegio reservado únicamente para futbolistas que hayan disputado cinco o más ediciones. En ese grupo figuran nombres como Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modrić, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo. Recientemente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), presentó un reclamo ante la FIFA para que Fernando Muslera pueda portar dicho parche oficial.

Al mismo tiempo, el astro argentino también podría contar con el parche “Leyenda”, destinado al ganador del Balón de Oro de FIFA, premio que recibió tras coronarse en el pasado Mundial de Qatar 2022.

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Messi disputa su sexto Mundial, conquistó el Balón de Oro en Qatar 2022 y llevará un parche de "Leyenda" (Reuters)
Messi disputa su sexto Mundial, conquistó el Balón de Oro en Qatar 2022 y llevará un parche de "Leyenda" (Reuters)

Por su parte, Emiliano Dibu Martínez también lucirá el parche dorado, dentro de esa categoría, ya que distingue a quienes recibieron premios individuales en ediciones previas. En el caso del arquero argentino, el reconocimiento corresponde al Guante de Oro obtenido en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Este detalle visual permite identificar de inmediato a los futbolistas premiados y revaloriza su trayectoria en el máximo escenario del fútbol internacional.

El delantero francés Kylian Mbappé, será otro de los portadores de este parche tras consagrarse como el goleador de la competencia en la edición anterior con 8 gritos.

El abanico de parches oficiales del Mundial 2026 contempla cuatro versiones principales diseñadas para asegurar contraste y visibilidad, independientemente del color de la camiseta. Habrá fondo blanco para uniformes oscuros y fondo negro para los claros. El diseño dorado en relieve está destinado exclusivamente a los países campeones del mundo: Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Uruguay. Para estas naciones, el contorno y el logotipo presentan un acabado metálico dorado que distingue su palmarés a simple vista. El resto de los países utilizará la versión estandar.

Brasil llevó el parche dorado en su debut tras ser una de las selecciones campeonas del mundo (Reuters)
Brasil llevó el parche dorado en su debut tras ser una de las selecciones campeonas del mundo (Reuters)

Entre las novedades más llamativas se encuentra el “parche debut”, un distintivo reservado para quienes disputen su primer partido en una Copa del Mundo. Este emblema, colocado en la manga derecha debajo del escudo del torneo, presenta el trofeo de la Copa Mundial junto a la inscripción “DEBUT FIFA WORLD CUP”. Según detalló la FIFA, esta innovación busca celebrar el hito personal de cada futbolista al participar por primera vez en el torneo, convirtiendo cada camiseta en una pieza única para coleccionistas.

Entre los futbolistas argentinos que lucirán ese parche se encuentra nombres como Nicolás Paz, Juan Musso, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Juan Manuel López, Marcos Senesi, Facundo Medina y Nico González.

Al mismo tiempo, junto a los distintivos individuales, todas las equipaciones deben portar el escudo de la competición en la manga derecha y un emblema especial de una campaña de impacto social en la manga izquierda. Durante la fase de grupos, el mensaje será “Unidos por la Paz”; en octavos, cuartos y semifinales, “Unidos por la Educación”, y en la final, “El Fútbol Une al Mundo”.

Dos futbolistas, uno de México (camiseta verde, #8) y otro de Sudáfrica (camiseta amarilla, #13), disputan un balón en un campo de fútbol. Un árbitro observa
Almirón también lució un parche tras debutar en un Mundial con Paraguay

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