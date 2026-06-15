El inédito abandono por un proyectil en el GP de Barcelona que pasó inadvertido: “Nunca había visto algo así”

Nico Hulkenberg tuvo que abandonar en el GP de Barcelona por un hecho insólito (REUTERS/Bruna Casas)

Dos de los ocho abandonos del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 ocurrieron por hechos insólitos. Alex Albon no pudo continuar por un elemento suelto en su Williams y Nico Hulkenberg se retiró después de recibir un piedrazo por parte del monoplaza de Liam Lawson. El Audi del alemán se frenó completamente luego de que se le activara por accidente el mecanismo de emergencia, algo que apagó el auto y lo privó de sumar sus primeros puntos en la temporada 2026.

El experimentado corredor se retiró en boxes después de 29 vueltas, pese a que en un primer momento la salida parecía otro episodio de los problemas de fiabilidad que arrastra el primer auto de Audi esta temporada. Después de la carrera, Hulkenberg explicó que la causa había sido una secuencia mucho más extraña. Según relató, el hombre de Racing Bulls “metió una rueda en la salida de grava” de la curva 12, levantó una gran cantidad de piedras y las lanzó contra el Audi. Ese impacto dañó su coche: le rompió un espejo retrovisor y perforó la trompa. El efecto decisivo, sin embargo, estuvo en una zona mucho más sensible del monoplaza.

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“De alguna manera, una piedra accionó el mecanismo de emergencia situado a la izquierda de la barra antivuelco. Y el coche se apagó por completo, ¿sabes?, se desconectó del todo y se acabó. El coche se paró, y entonces simplemente entré en boxes sin acelerar. Ya no tenía potencia. Fue un apagado total”, explicó el alemán tras la carrera, según reprodujo el portal especializado Motorsport. “Para ser honesto, nunca había visto ni oído hablar de algo así en mi carrera. Mucha mala suerte”, sintetizó Nico Hulkenberg, quien continúa sin sumar puntos.

El estado de cómo quedó el Audi y el momento en el que recibió un piedrazo

El estreno de la marca de los aros en la Máxima, hasta el momento, está marcada por un gran rendimiento de su vehículo, pero con abandonos o problemas inusuales que lo tienen en el antepenúltimo puesto del Campeonato de Constructores producto de dos puntos de Gabriel Bortoleto en Australia. La ocasión en España era especialmente valiosa porque, con abandonos como los de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, Hulkenberg estaba en posición de pelear por la novena plaza y terminar dentro de los puntos.

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Al final, el hombre de Racing Bulls terminó octavo tras la polémica penalización a Franco Colapinto de Alpine y confirmó que ese objetivo estaba al alcance del coche de Audi. “Qué raro el momento en que ocurrió. Cuando ves lo que pasó al final, dos coches abandonando... no sé, es como si... el mundo de las carreras no quisiera que puntuáramos todavía. Lamentablemente, nos vamos sin nada que mostrar, pero esto fue simplemente mala suerte y no un problema de rendimiento o fiabilidad”, explicó Hulkenberg.

Después de la prueba, Lawson dijo que desconocía por completo la causa del abandono del alemán hasta que se la mencionaron. “¿Hablas en serio? ¡Qué lástima! Obviamente no tenía ni idea y si pudiera apuntar perfectamente a algo así…”, respondió. Luego insistió en que no había advertido lo ocurrido en pista. “Pero no tenía ni idea, solo sabía que había abandonado”.

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El piloto de Williams no pudo continuar en la carrera por un elemento suelto en su monoplaza

La competición en Barcelona contó con otros abandonos, aunque en su gran mayoría fueron problemas en el monoplaza. Lance Stroll y Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) no pudieron finalizar por fallas de fiabilidad. Sin embargo, Alex Albon también sufrió un suceso llamativo.

El monoplaza Williams del tailandés tuvo un problema con la “T-Cam”, elemento que se ubica arriba del cockpit. La pieza que contiene la cámara de la FOM (empresa encargada de los derechos) se empezó a mover de forma contundente tras aflojarse, algo que obligó a Albon a ingresar a boxes para repararlo. Más allá de que luego de varias vueltas regresó a la competición, no completó las vueltas necesarias para ser clasificado.

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“Ya estábamos teniendo problemas en la carrera antes del problema con la cámara; el desgaste de los neumáticos con este calor nos estaba perjudicando mucho, y hay algo más profundo en el coche que tenemos que averiguar. Cuando tuvimos que entrar en boxes para arreglar la cámara, aprovechamos el tiempo para hacer algunos cambios y volvimos a la pista, pero para entonces ya se había convertido en una sesión de pruebas. Últimamente hemos tenido una racha de mala suerte, pero seguiremos trabajando para descubrir qué ocurre y volver más fuertes como equipo en Austria”, explicó Alex Albon.