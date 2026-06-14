Mañana accidentada en la Ciudad de Buenos Aires: al menos seis heridos en tres siniestros viales

Dos autos chocaron entre sí y uno de ellos quedó volcado sobre la calle, en Parque Patricios

Tres personas resultaron heridas este domingo como consecuencia de un choque con posterior vuelco en la intersección de la avenida Jujuy y Cátulo Castillo, en el barrio porteño de Parque Patricios. Personal del SAME asistió en el lugar a una mujer de 44 años y a dos hombres de 54 y 31 años, todos con politraumatismos.

Según informaron fuentes de los servicios de emergencia, el siniestro ocurrió cuando dos vehículos impactaron en dicha esquina, lo que ocasionó el vuelco de uno de ellos y la inmediata intervención del SAME. Los equipos médicos brindaron la primera atención a las víctimas y evaluaron su estado antes de definir el traslado a centros asistenciales.

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Las autoridades no brindaron información adicional sobre el estado de salud de los heridos, aunque señalaron que todos recibieron atención en el lugar y que se evaluó su traslado preventivo.

El accidente interrumpió la circulación sobre Avenida Jujuy en sentido sur y generó demoras en el tránsito en la zona mientras trabajan los equipos de rescate y la policía. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación por parte de la Policía de la Ciudad, que intervino para asegurar el área y recabar testimonios.

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Previamente, un vehículo protagonizó un choque con vuelco en la intersección de la avenida Juan Bautista Alberdi, entre San Pedrito y Quirno, tras impactar contra una unidad del Metrobús. El hecho dejó a dos personas heridas, una mujer y un hombre, ambos de 26 años, que recibieron atención médica en el lugar.

El incidente ocurrió cuando el automóvil, por causas que se investigan, colisionó con el corredor exclusivo del transporte público. El impacto provocó el vuelco del vehículo particular y la necesidad de intervención inmediata de equipos sanitarios y de la policía.

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Una mujer de 26 años y un hombre de la misma edad presentaron lesiones de diversa consideración, por lo que personal del SAME los asistió en el sitio del siniestro y evaluó su estado general. Hasta el momento, no se reportaron datos adicionales sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre la identidad de los involucrados.

Bomberos asisten en la escena de un accidente automovilístico donde un vehículo quedó volcado sobre su techo en una calle de Parque Patricios.

El accidente generó demoras y cortes parciales sobre Avenida Juan Bautista Alberdi y en la zona del Metrobús, mientras los servicios de emergencia realizaban las tareas de rescate y aseguraban el área. La Policía de la Ciudad inició actuaciones para determinar la dinámica del choque y las circunstancias que llevaron al vuelco.

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Las autoridades continúan recabando información y testimonios para establecer cómo se produjo el impacto y las condiciones en las que circulaban los protagonistas del hecho.

Cerca de las 7 de la mañana, en tanto, chocaron un colectivo de la línea 60 y una motocicleta sobre la calle Moreno al 1500, entre Virrey Cevallos y Luis Sáenz Peña. El siniestro dejó como saldo a un motociclista de entre 20 y 25 años con politraumatismos, quien fue trasladado al hospital Ramos Mejía para su atención.

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Según informaron fuentes de los servicios de emergencia, el incidente ocurrió cuando el colectivo circulaba por la mencionada arteria y, por causas que se investigan, impactó contra la motocicleta. El choque provocó la caída del conductor del rodado menor, quien recibió asistencia médica en el lugar antes de ser derivado al centro de salud.

El hecho generó demoras en el tránsito y la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad. Hasta el momento, las autoridades no informaron la identidad del motociclista ni detalles adicionales sobre el estado de salud del conductor del colectivo. El área quedó parcialmente restringida mientras se realizaban las pericias y las tareas de remoción de los vehículos involucrados.

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