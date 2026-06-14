Policía de Guatemala detiene a cinco hombres armados tras enfrentamiento en Izabal

La Policía Nacional se enfrentó a tiros con cinco hombres armados en el sector La Corrugadora, barrio La Democracia, en Morales, Izabal. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Al filo de la medianoche, elementos de la Policía Nacional se habrían enfrentado a tiros contra cinco sujetos fuertemente armados, presuntamente miembros de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, en el sector La Corrugadora, barrio La Democracia, Morales, Izabal. El percance quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según la información recopilada por las autoridades, el incidente se desató cuando los agentes policiales detuvieron un vehículo en el que se transportaban los cinco hombres. Al solicitarles sus identificaciones, los ocupantes respondieron con agresividad y comenzó un intercambio de disparos. La versión oficial señala que los atacantes utilizaron armas de alto calibre, lo que llevó a los policías a repeler el ataque.

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Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un operativo policial culmina en un violento enfrentamiento armado. Los agentes gritan órdenes antes de que se desate una intensa ráfaga de disparos.

Durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron heridos. Las autoridades indicaron que ambos se encuentran estables y reciben atención médica en un centro hospitalario. En la escena, la policía reportó la incautación de nueve armas de fuego, que incluían tanto armas cortas como fusiles de alto poder.

La operación policial continuó en las horas siguientes. La Policía Nacional Civil (PNC) rodeó un inmueble en la misma zona y contó con el apoyo del Ejército de Guatemala. Las autoridades sospechan que en el interior de la vivienda podrían permanecer más individuos armados vinculados al grupo. El Ministerio Público gestiona actualmente una orden de allanamiento para ingresar al inmueble y proceder con las investigaciones.

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Hasta el momento, la policía no ha brindado detalles sobre los motivos concretos que originaron el ataque; sin embargo, en el reporte oficial se confirmó la captura de varios sujetos y la incautación de las armas de fuego. Los detenidos son señalados de pertenecer a una estructura criminal conocida como “El Carpintero”, que estaría involucrada en actividades vinculadas al narcotráfico en varios departamentos del país.

El tiroteo en Izabal comenzó cuando agentes policiales detuvieron un vehículo y los ocupantes respondieron con disparos, según la versión oficial. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El desarrollo del enfrentamiento quedó grabado por una cámara de vigilancia ubicada en las inmediaciones. El video muestra de tensión durante el incidente, donde se observa al menos seis agentes policiales arriesgarse al acercarse al automóvil, en medio de los disparos de los atacantes.

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Segundos después, el registro audiovisual capta una serie de detonaciones provenientes de los alrededores. Los disparos obligan a los policías a buscar cobertura detrás de vehículos estacionados y una patrulla policial. Tras el intercambio de disparos, fuerzas de seguridad reforzaron el área con el despliegue de unidades especializadas y personal militar.

La Policía Nacional Civil rodeó un inmueble con apoyo del Ejército de Guatemala mientras el Ministerio Público gestiona una orden de allanamiento. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La presencia de las autoridades generó cierres de calles y retenes en distintos puntos de la zona. Vecinos informaron sobre la presencia de patrullas y personal policial durante varias horas, mientras continuaban las diligencias para localizar y detener a posibles cómplices de la estructura criminal.

Las investigaciones siguen en curso la mañana de este domingo, las autoridades trabajan en la identificación de todos los participantes, así como en la recolección de pruebas en la escena del enfrentamiento. La zona permanece bajo resguardo policial y militar para garantizar la seguridad y el desarrollo de las actuaciones judiciales.

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