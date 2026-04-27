Sociedad

Tragedia en Flores: un choque en la Autopista 25 de Mayo provocó la caída de un cartel y mató a un policía

El agente era miembro de la Policía de la Ciudad y se encontraba cumpliendo funciones en la comisaría ubicada justo bajo el paso elevado. El camionero que protagonizó el siniestro intentó huir y fue detenido

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Un Mercedes Benz 1114 chocó contra la defensa y desencadenó la tragedia en la Autopista 25 de Mayo (Foto: Captura de TV)
Un Mercedes Benz 1114 chocó contra la defensa y desencadenó la tragedia en la Autopista 25 de Mayo (Foto: Captura de TV)

Un choque en el cruce de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, en el barrio porteño de Flores, justo debajo de la Autopista 25 de Mayo, provocó una secuencia insólita que terminó con un trágico desenlace: un camión perdió el control, chocó un cartel de señalización que cayó desde la autovía y provocó la muerte de un policía de la Ciudad.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae, el suceso tuvo lugar sobre la Autopista 25 de Mayo, en la mano hacia el centro, entre las intersecciones de San Pedrito y Carabobo. En ese tramo, un camión perdió el control e impactó contra la defensa metálica de la autopista, una estructura de hierro que tuvo la autopista desde hace varios años y que actualmente se está reemplazando por otras de concreto.

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A raíz de ese choque, se desprendió un cartel señalizador y cayó desde unos ocho metros de altura hacia la calle que cruzaba. Abajo, en la esquina de Membrillar y Recuero, un agente de la Policía de la Ciudad que cumplía funciones en la comisaría ubicada justo bajo el paso elevado murió tras recibir el impacto. El fragmento metálico golpeó al hombre, provocando su descenso casi de inmediato.

Un policía de la Ciudad cumplía funciones en la comisaría ubicada justo debajo de la autopista
Un policía de la Ciudad cumplía funciones en la comisaría ubicada justo debajo de la autopista

La secuencia no se detuvo con ese impacto. El conductor del camión, lejos de detener su marcha tras el accidente, continuó por la autopista con el vehículo visiblemente dañado. Un patrullero, alertado por lo sucedido, inició una persecución y logró interceptar el camión a la altura de Avenida Boedo. Según informó TN, el chofer fue demorado por las autoridades en ese punto.

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Las fuentes policiales consultadas confirmaron que el policía fallecido pertenecía a la seccional ubicada justamente debajo de la autopista. Por el momento, la investigación se centra en establecer la mecánica exacta del accidente y la cantidad de vehículos involucrados. Además, la justicia pondrá en consideración tanto el estado de la defensa vial en ese tramo como la responsabilidad del conductor.

Un micro bloqueó la circulación en el empalme de la Autopista 9 de Julio Sur y 25 de Mayo

Micro detenido sobre la Autopista 25 de mayo 27-4-2026.
Durante la mañana se produjeron congestiones y demoras que afectaron a muchos automovilistas. Además, se registraron otros incidentes en la ciudad de Buenos Aires

Durante la mañana se registró una interrupción total en la circulación en la zona de empalme de la Autopista 9 de Julio Sur con la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la bajada de la 9 de Julio. Allí, un micro quedó detenido y obstaculizó el paso de vehículos. El incidente, que se produjo en uno de los accesos más transitados de la ciudad de Buenos Aires, provocó importantes demoras en plena hora pico.

El micro –cuyo motivo de detención no fue precisado hasta el momento– permanece inmóvil en un carril clave, lo que provocó que decenas de autos quedaran varados o intentaran retroceder para buscar rutas alternativas. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detallaron que el micro detenido cuenta “con desperfectos mecánicos” y continúa el operativo para su remoción, según detalló LN+.

Por otro lado, también se registró un siniestro vial en la Autopista 9 de Julio Sur, sentido al centro, a la altura del Puente Pueyrredón. El incidente involucró dos motos y dejó como saldo una persona herida.

Como consecuencia del accidente, la banquina permaneció restringida mientras se desarrollaron las tareas de asistencia y remoción. Personal de emergencias intervino en la atención del herido antes de trasladarlo para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que la circulación en la autopista se mantuvo habilitada, aunque con reducción en la zona del siniestro debido a la presencia de los equipos de emergencia. El operativo finalizó tras la remoción de los vehículos y la normalización del tránsito en el sector afectado.

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