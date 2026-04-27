Sociedad

Un micro bloquea la circulación en el empalme de la Autopista 9 de Julio Sur y 25 de Mayo

Durante la mañana se produjeron congestiones y demoras que afectaron a muchos automovilistas. Además, se registraron otros incidentes en la ciudad de Buenos Aires

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Micro detenido sobre la Autopista 25 de mayo 27-4-2026.

Durante la mañana se registró una interrupción total en la circulación en la zona de empalme de la Autopista 9 de Julio Sur con la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la bajada de la 9 de Julio. Allí, un micro quedó detenido y obstaculizó el paso de vehículos. El incidente, que se produjo en uno de los accesos más transitados de la ciudad de Buenos Aires, provocó importantes demoras en plena hora pico.

El micro –cuyo motivo de detención no fue precisado hasta el momento– permanece inmóvil en un carril clave, lo que provocó que decenas de autos quedaran varados o intentaran retroceder para buscar rutas alternativas. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detallaron que el micro detenido cuenta “con desperfectos mecánicos” y continúa el operativo para su remoción, según detalló LN+.

Por otro lado, también se registró un siniestro vial en la Autopista 9 de Julio Sur, sentido al centro, a la altura del Puente Pueyrredón. El incidente involucró dos motos y dejó como saldo una persona herida.

Como consecuencia del accidente, la banquina permaneció restringida mientras se desarrollaron las tareas de asistencia y remoción. Personal de emergencias intervino en la atención del herido antes de trasladarlo para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que la circulación en la autopista se mantuvo habilitada, aunque con reducción en la zona del siniestro debido a la presencia de los equipos de emergencia. El operativo finalizó tras la remoción de los vehículos y la normalización del tránsito en el sector afectado.

Un vehículo plateado gravemente dañado en la parte delantera está en una carretera, con un hombre de pie junto a él y un médico del SAME de espaldas
Un automóvil plateado severamente dañado en su parte frontal se encuentra en la carretera después de un accidente, con un hombre parado junto a la puerta abierta y personal de SAME en la escena.

Por otro lado, hubo un choque múltiple entre cuatro autos, sobre la Avenida General Paz, entre Juan Bautista Alberdi y Corrales, en sentido al Riachuelo. El siniestro provocó la reducción de uno de los carriles rápidos y ocasionó demoras en la circulación durante el operativo.

Los cuatro conductores involucrados recibieron asistencia médica en el lugar, aunque ninguno aceptó ser trasladado. Personal de tránsito y emergencias trabajó en la zona para garantizar la seguridad y ordenar el flujo vehicular.

Tras la remoción de los vehículos, el tránsito fue normalizado y el operativo finalizó sin que se registraran heridos de gravedad.

A lo largo del comienzo de esta semana también se registraron otros incidentes, según informó el SAME a Infobae. Los hechos, que involucraron tanto vehículos particulares como transporte público, provocaron diferentes niveles de afectación en la circulación y requirieron la intervención de personal especializado en cada caso.

Entre los episodios más relevantes, se destaca un choque entre dos autos en la Avenida Callao al cruce con Sarmiento. El incidente se produjo en la zona céntrica y generó demoras en el tránsito, aunque no se informaron heridos de gravedad.

Otro hecho de gravedad tuvo lugar en Avenida Cramer al 3400, entre Juana Azurduy y Núñez, donde un menor resultó atropellado por un colectivo. El accidente motivó la rápida llegada de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal policial. Las circunstancias del hecho son motivo de investigación.

En Franco al 2997, entre Nazca y Argerich, se produjo una colisión vehicular que involucró al menos dos automóviles. El incidente fue atendido por personal de tránsito y servicios de emergencia, que asistieron a los ocupantes y restablecieron la circulación tras la remoción de los vehículos.

Por otra parte, sobre Doctor Joaquín Zabala al 2582, entre Avenida de los Constituyentes y Avenida Chorroarín, se registró un choque entre un micro y un auto. La colisión requirió la presencia de agentes de tránsito y asistencia médica.

Finalmente, en Bahía Blanca al cruce con Camarones, también ocurrió un choque entre dos autos. Personal de la Policía de la Ciudad acudió al lugar para atender a los involucrados y normalizar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante las maniobras de remoción.

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