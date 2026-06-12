Cultura

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Frente a la ironía de Andy Warhol y Gerhard Richter, la obra del artista británico convirtió el hedonismo y la vida cotidiana en un programa estético propio, con ecos de Picasso y Henri Matisse

Guardar
Google icon
La venta de 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' en 2018 convirtió a David Hockney en el artista vivo más cotizado de ese momento (Foto: Timothy A. Clark / AFP)
La venta de 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' en 2018 convirtió a David Hockney en el artista vivo más cotizado de ese momento (Foto: Timothy A. Clark / AFP)

La venta de Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) por 90,3 millones de dólares en 2018 marcó un hito para el mercado del arte contemporáneo y estableció a David Hockney como el artista vivo más cotizado en el momento de la transacción. Esta operación, que convirtió a la pieza realizada en 1972 en un referente de precio para la pintura figurativa de posguerra, consolidó la proyección internacional de Hockney y redimensionó el valor de la producción británica en el circuito global.

El ascenso de Hockney dentro del arte pop no solo se reflejó en cifras. La comparación frecuente con figuras como Andy Warhol y Gerhard Richter lo ubicó como un caso atípico: su abordaje, menos crítico y más afirmativo de la cultura de consumo, contrastó con la ironía de sus contemporáneos. Esta diferencia semántica definió su estilo y permitió que obras como A Bigger Splash se interpretaran como respuestas directas a manifiestos pictóricos previos, situándolo en una línea paralela a la de Matisse respecto al hedonismo y la representación vitalista.

PUBLICIDAD

La década de 1960 resultó clave en la consolidación de ese enfoque estético y temático. Su primer viaje a Estados Unidos en 1961 —que documentó a través de una serie de grabados inspirados en The Rake’s Progress de Hogarth— facilitó una transición discursiva hacia una imagen menos idealizada y más verídica de la vida contemporánea. Para él, la especificidad de la experiencia californiana implicó una “visión de paraíso” y un desplazamiento del relato autobiográfico, desde la norteña y bien británica Bradford -conocida como “la capital mundial de la lana”- hacia los simbolismos visuales de Los Ángeles.

David ﻿﻿Hockney Normandy 1920
David Hockney se consolidó dentro del arte pop con un enfoque sobre la cultura de consumo distinto al de Andy Warhol y Gerhard Richter (Foto: archivo AFP)

La vida contemporánea y el mercado del arte

La obra de David Hockney ha sido reconocida por captar, sin ironía ni distancia crítica, los elementos cotidianos de la generación que emergió en el Reino Unido tras la posguerra. Desde sus primeras piezas como estudiante del Royal College of Art en Londres —incluida la pintura Doll Boy de 1960-1, donde alude abiertamente a su admiración por Cliff Richard— el pintor articuló un discurso visual en el que la sexualidad y el entorno doméstico aparecieron integrados bajo una mirada desprovista de artificio.

PUBLICIDAD

El tratamiento de la identidad sexual, que en Gran Bretaña seguía penalizada durante los primeros años de la carrera de Hockney, constituyó un elemento subversivo precisamente por su normalización. La obra de 1968 que retrata al escritor Christopher Isherwood y al artista Don Bachardy escenificó el giro hacia una representación madura y desprovista de conflicto, lo que representó una transformación en el modo en que la generación de Hockney entendió el lugar del arte en la vida pública y privada.

En el ámbito técnico, la asimilación de influencias como Picasso resultó en experimentos con la fotografía y el collage, produciendo “arreglos estratificados” que exploran las múltiples vistas y perspectivas en la percepción visual. Estas series, sumadas a las referencias cruzadas a corrientes orientales como la pintura paisajística japonesa, dotaron a su producción de una versatilidad formal que mantuvo vigencia hasta sus últimas décadas.

The Splash de David Hockney
'A Bigger Splash', obra realizada por David Hockney en 1967 (Foto: Tate Modern)

La proyección mediática de David Hockney

El desarrollo de David Hockney como figura pública trascendió el nicho del arte contemporáneo y alcanzó una popularidad equivalente a la de personalidades como David Attenborough o la reina Isabel II, una excepcionalidad dentro del ecosistema británico. Su rechazo explícito al lujo, pese a los ingresos generados por las ventas, se tradujo en una vida centrada en la investigación y el trabajo, con residencias en Malibu y Bridlington pensadas para la producción antes que para la ostentación.

Elementos de su carácter —entre ellos, la defensa del derecho a fumar y una cortesía libertaria incluso bajo códigos sociales restrictivos— se trasladaron a su relación con los medios y al trato con interlocutores profesionales. La voluntad de cuestionar la historia del arte, tanto en recorridos privados como en intervenciones públicas, completó el perfil de un creador que integró la experimentación técnica con la afirmación de valores personales.

Aquí tienes una reinterpretación del párrafo:

David Hockney no pretendió cambiar el mundo, pero lo hizo. Su obra fue un ejercicio sostenido de placer visual sin disculpas: flores en un jarrón, autopistas bañadas de sol, instantes que para otros pasaban inadvertidos y que él convertía en imágenes con una curiosidad que no se agotó en décadas. No se pensaba a sí mismo como un revolucionario —la verdad era su única brújula—, pero nadie antes había retratado el mundo contemporáneo con esa mezcla de precisión y deleite. Su lugar en la historia del arte guarda la misma lógica que el de Los Beatles en la música: ellos fijaron el sonido de una época; él, su imagen.

Temas Relacionados

David HockneyArte popArte contemporáneoUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

El pintor que capturó la sensación del mundo contemporáneo con un placer visual sin precedentes, falleció en Londres a los 88 años. Deja como legado una obra prolífica y multimedia

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

La película de Gabriel Ripstein arranca con la carrera para organizar aquel mundial de Maradona, pero pronto cambia de foco y apuesta por una historia sobre lucha libre, poder televisivo y maniobras políticas

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el divulgador Daniel Mecca impulsa una propuesta que combina literatura, música y cultura pop para renovar la forma de leer al autor

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

El pasaje a mito del Indio Solari disparó las ventas de sus memorias en librerías de todo el país

Tras el impacto por la noticia, ’Recuerdos que mienten un poco’ agotó ejemplares y la editorial prepara una nueva tirada. “Leerlo es como si fuera un homenaje o un consuelo”, dice una librera

El pasaje a mito del Indio Solari disparó las ventas de sus memorias en librerías de todo el país

Ernesto Sabato, escritor argentino: “La verdad está bien en matemáticas, química, filosofía; no en la vida, donde es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”

A casi medio siglo de su entrevista más célebre, un recorrido profundo por la declaración que define la deserción científica de este gran intelectual latinoamericano y su descarnada profesión de fe por el misterio del alma humana

Ernesto Sabato, escritor argentino: “La verdad está bien en matemáticas, química, filosofía; no en la vida, donde es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”

DEPORTES

Furor por el futbolista de Corea del Sur que llegó al estadio tomando mate en el Mundial 2026

Furor por el futbolista de Corea del Sur que llegó al estadio tomando mate en el Mundial 2026

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Franco Colapinto cerró una buena práctica al quedar 10° en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Tres leyendas de Sudáfrica quedan mudas en televisión tras la derrota ante México en el Mundial y el momento se vuelve viral

TELESHOW

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

INFOBAE AMÉRICA

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala