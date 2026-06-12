La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

La venta de 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' en 2018 convirtió a David Hockney en el artista vivo más cotizado de ese momento (Foto: Timothy A. Clark / AFP)

La venta de Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) por 90,3 millones de dólares en 2018 marcó un hito para el mercado del arte contemporáneo y estableció a David Hockney como el artista vivo más cotizado en el momento de la transacción. Esta operación, que convirtió a la pieza realizada en 1972 en un referente de precio para la pintura figurativa de posguerra, consolidó la proyección internacional de Hockney y redimensionó el valor de la producción británica en el circuito global.

El ascenso de Hockney dentro del arte pop no solo se reflejó en cifras. La comparación frecuente con figuras como Andy Warhol y Gerhard Richter lo ubicó como un caso atípico: su abordaje, menos crítico y más afirmativo de la cultura de consumo, contrastó con la ironía de sus contemporáneos. Esta diferencia semántica definió su estilo y permitió que obras como A Bigger Splash se interpretaran como respuestas directas a manifiestos pictóricos previos, situándolo en una línea paralela a la de Matisse respecto al hedonismo y la representación vitalista.

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La década de 1960 resultó clave en la consolidación de ese enfoque estético y temático. Su primer viaje a Estados Unidos en 1961 —que documentó a través de una serie de grabados inspirados en The Rake’s Progress de Hogarth— facilitó una transición discursiva hacia una imagen menos idealizada y más verídica de la vida contemporánea. Para él, la especificidad de la experiencia californiana implicó una “visión de paraíso” y un desplazamiento del relato autobiográfico, desde la norteña y bien británica Bradford -conocida como “la capital mundial de la lana”- hacia los simbolismos visuales de Los Ángeles.

David Hockney se consolidó dentro del arte pop con un enfoque sobre la cultura de consumo distinto al de Andy Warhol y Gerhard Richter (Foto: archivo AFP)

La vida contemporánea y el mercado del arte

La obra de David Hockney ha sido reconocida por captar, sin ironía ni distancia crítica, los elementos cotidianos de la generación que emergió en el Reino Unido tras la posguerra. Desde sus primeras piezas como estudiante del Royal College of Art en Londres —incluida la pintura Doll Boy de 1960-1, donde alude abiertamente a su admiración por Cliff Richard— el pintor articuló un discurso visual en el que la sexualidad y el entorno doméstico aparecieron integrados bajo una mirada desprovista de artificio.

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El tratamiento de la identidad sexual, que en Gran Bretaña seguía penalizada durante los primeros años de la carrera de Hockney, constituyó un elemento subversivo precisamente por su normalización. La obra de 1968 que retrata al escritor Christopher Isherwood y al artista Don Bachardy escenificó el giro hacia una representación madura y desprovista de conflicto, lo que representó una transformación en el modo en que la generación de Hockney entendió el lugar del arte en la vida pública y privada.

En el ámbito técnico, la asimilación de influencias como Picasso resultó en experimentos con la fotografía y el collage, produciendo “arreglos estratificados” que exploran las múltiples vistas y perspectivas en la percepción visual. Estas series, sumadas a las referencias cruzadas a corrientes orientales como la pintura paisajística japonesa, dotaron a su producción de una versatilidad formal que mantuvo vigencia hasta sus últimas décadas.

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'A Bigger Splash', obra realizada por David Hockney en 1967 (Foto: Tate Modern)

La proyección mediática de David Hockney

El desarrollo de David Hockney como figura pública trascendió el nicho del arte contemporáneo y alcanzó una popularidad equivalente a la de personalidades como David Attenborough o la reina Isabel II, una excepcionalidad dentro del ecosistema británico. Su rechazo explícito al lujo, pese a los ingresos generados por las ventas, se tradujo en una vida centrada en la investigación y el trabajo, con residencias en Malibu y Bridlington pensadas para la producción antes que para la ostentación.

Elementos de su carácter —entre ellos, la defensa del derecho a fumar y una cortesía libertaria incluso bajo códigos sociales restrictivos— se trasladaron a su relación con los medios y al trato con interlocutores profesionales. La voluntad de cuestionar la historia del arte, tanto en recorridos privados como en intervenciones públicas, completó el perfil de un creador que integró la experimentación técnica con la afirmación de valores personales.

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Aquí tienes una reinterpretación del párrafo:

David Hockney no pretendió cambiar el mundo, pero lo hizo. Su obra fue un ejercicio sostenido de placer visual sin disculpas: flores en un jarrón, autopistas bañadas de sol, instantes que para otros pasaban inadvertidos y que él convertía en imágenes con una curiosidad que no se agotó en décadas. No se pensaba a sí mismo como un revolucionario —la verdad era su única brújula—, pero nadie antes había retratado el mundo contemporáneo con esa mezcla de precisión y deleite. Su lugar en la historia del arte guarda la misma lógica que el de Los Beatles en la música: ellos fijaron el sonido de una época; él, su imagen.

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