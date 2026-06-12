Las tormentas obligan a cancelar más de 900 vuelos en Estados Unidos en medio de los viajes por el Mundial 2026

Las tormentas severas y tornados en Estados Unidos provocaron graves interrupciones en el transporte durante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (REUTERS/Alyssa Pointer/ARCHIVO)

El sistema de transporte de Estados Unidos experimentó graves interrupciones operativas debido a una serie de tormentas severas y tornados que coincidieron con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Miles de viajeros y aficionados al fútbol enfrentaron cancelaciones y largas demoras desde el 11 de junio, cuando el fenómeno meteorológico impactó directamente en rutas aéreas y ferroviarias clave. La situación afecta a los principales aeropuertos y estaciones del país, generando complicaciones logísticas en las ciudades sede del torneo internacional.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA) y el servicio de monitoreo FlightAware, más de 900 vuelos fueron cancelados y cerca de 4.000 experimentaron retrasos entre el 10 y el 12 de junio. Las mayores afectaciones se concentraron en los aeropuertos de Chicago y el corredor noreste, incluyendo Nueva York, Newark y Filadelfia. Las principales aerolíneas implementaron exenciones para reprogramar pasajes sin penalización, como respuesta a las condiciones meteorológicas extremas.

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El contexto de estas alteraciones coincide con la apertura de la Copa Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Las autoridades anticipan un aumento en la demanda de servicios de transporte en las próximas semanas, mientras los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierten sobre la persistencia de tormentas, calor extremo y posibles impactos adicionales en la movilidad de los asistentes al torneo.

¿Cuáles fueron los aeropuertos más afectados por las tormentas en Estados Unidos?

De acuerdo con Newsweek y cifras de FlightAware, los aeropuertos O’Hare y Midway de Chicago se ubicaron como los más afectados, con 21 cancelaciones y 409 retrasos en O’Hare solo el 11 de junio. Otros centros neurálgicos, como Dallas-Fort Worth, Atlanta, Boston, Nueva York (JFK y LaGuardia), Denver y Los Ángeles, también reportaron interrupciones significativas, según el portal especializado Travel Tourister. Esta dinámica generó un efecto dominó en la red nacional, con demoras y cancelaciones que afectaron conexiones domésticas e internacionales.

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Las demoras se extendieron a rutas transcontinentales y afectaron vuelos hacia y desde ciudades sede del Mundial, como Nueva York, Filadelfia y Boston. El impacto fue tal que tanto la FAA como las aerolíneas recomendaron a los pasajeros revisar en tiempo real el estado de sus vuelos y considerar alternativas de reprogramación.

La FAA y FlightAware reportaron más de 900 vuelos cancelados y cerca de 4.000 retrasos entre el 10 y el 12 de junio por el impacto del clima extremo. (REUTERS/Carlos Barria/ARCHIVO)

¿Por qué hubo tantas cancelaciones y retrasos en vuelos?

La FAA atribuyó la situación a un sistema de tormentas severas y tornados que cruzó el Medio Oeste y avanzó hacia el noreste, reduciendo la capacidad operativa en los principales aeropuertos. El NWS advirtió que las condiciones adversas podrían extenderse, con nuevas tormentas y altas temperaturas previstas para los días siguientes.

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Los datos oficiales confirman que el 10 de junio hubo 3.895 vuelos demorados y 91 cancelaciones. El día siguiente, las cancelaciones aumentaron a 925 y las demoras superaron los 3.900 vuelos, según FlightAware y Travel Tourister. Las aerolíneas más impactadas fueron Southwest Airlines (911 retrasos), American Airlines (528) y United Airlines (434).

¿Qué rutas ferroviarias sufrieron mayores complicaciones?

La congestión no se limitó al tráfico aéreo. Según Newsweek, la estación Penn de Nueva York experimentó aglomeraciones y cancelaciones en rutas ferroviarias estratégicas para el traslado entre ciudades sede del Mundial. Los servicios de trenes interurbanos y regionales vieron interrumpido su funcionamiento por el impacto de la tormenta y la alta demanda, lo que incrementó la presión sobre los sistemas de transporte alternativos.

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El colapso de rutas ferroviarias afectó especialmente a viajeros con conexiones nacionales e internacionales, complicando los planes de desplazamiento de miles de personas en pleno inicio del torneo, de acuerdo con el reporte de Newsweek.

Las cancelaciones y demoras aéreas afectaron rutas hacia ciudades sede del Mundial, como Nueva York, Filadelfia y Boston, y alteraron conexiones nacionales e internacionales.(REUTERS/Dieu-Nalio Chery/ARCHIVO)

¿Qué daños materiales y cortes de energía provocaron los tornados?

Las tormentas y tornados causaron daños materiales de consideración en áreas de Illinois e Indiana. Newsweek documentó que en la localidad de Streator, Illinois, equipos de emergencia realizaron tareas de rescate entre los escombros luego del paso de un tornado que destruyó viviendas y dejó barrios enteros cubiertos de restos. En el noroeste de Indiana, se reportó la presencia de un gran embudo de tornado, con riesgos potenciales para infraestructuras eléctricas y edificaciones.

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El NWS informó que cientos de miles de hogares y empresas quedaron sin energía eléctrica en el Medio Oeste. Las cuadrillas de servicios públicos trabajaron para restablecer el suministro y liberar caminos bloqueados por árboles y escombros. Las tareas de recuperación se mantienen activas, según los reportes oficiales.

¿Cómo respondieron las aerolíneas y las autoridades federales?

Las aerolíneas principales, como United Airlines y American Airlines, activaron exenciones especiales para permitir a los pasajeros reprogramar sus vuelos sin costo adicional, siempre que el itinerario incluyera alguno de los aeropuertos afectados. Travel Tourister señala que los pasajeros deben consultar el estado de sus vuelos mediante aplicaciones oficiales o sitios web antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que los cambios de puerta y demoras suelen comunicarse con antelación digitalmente.

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La FAA recomendó a los viajeros llegar con mayor anticipación a los aeropuertos de alto riesgo. Además, recordó que la normativa del Departamento de Transporte (DOT) otorga derecho a reembolso completo por cancelaciones, aunque la compensación económica solo corresponde a demoras atribuibles a la gestión de la aerolínea, no a causas meteorológicas.

Los tornados causaron daños materiales en Illinois e Indiana y dejaron a cientos de miles de hogares y empresas sin energía eléctrica en el Medio Oeste. (Photo by Stefani Reynolds / AFP/ARCHIVO)

¿Cuáles son las previsiones meteorológicas para los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y una ola de calor proyectada para la costa este, con índices térmicos cercanos a 38°C (100°F). Las autoridades meteorológicas advierten que el sistema de tormentas podría mantenerse y seguir afectando ciudades densamente pobladas del noreste y del corredor atlántico.

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Según el NWS, el avance de un frente frío hacia el este traerá riesgos de ráfagas de viento y nuevas tormentas, lo que podría volver a reducir la capacidad operativa de aeropuertos y estaciones ferroviarias. La combinación de clima severo y alta demanda por el Mundial podría prolongar las demoras y complicaciones en la movilidad de viajeros y residentes.

¿Cómo impactan las interrupciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México, coincide con el periodo de mayor movilidad del año en la región. Newsweek señala que las interrupciones complican la llegada y el traslado entre sedes para visitantes nacionales e internacionales. La FAA y el NWS no descartan la posibilidad de que nuevas tormentas o la presencia de rayos cerca de los estadios obliguen a suspender temporalmente partidos, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, aunque hasta el momento los encuentros inaugurales se realizaron según lo previsto.

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El NWS advierte que la ola de calor y la persistencia de tormentas pueden incrementar el estrés sobre los sistemas de transporte, tanto para asistentes al torneo como para población local.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nuevas tormentas y ola de calor en la costa este, con riesgo de más demoras en aeropuertos, trenes y partidos del Mundial. (REUTERS/Evelyn Hockstein/ARCHIVO)

¿Qué deben hacer los viajeros ante posibles nuevas interrupciones?

Las autoridades de transporte y meteorología recomiendan a los viajeros:

Consultar el estado de sus vuelos y conexiones ferroviarias en tiempo real.

Utilizar aplicaciones oficiales de las aerolíneas y servicios de tren para actualizar información sobre retrasos, cambios de puerta o cancelaciones.

Planificar los desplazamientos con antelación y considerar alternativas cuando sea posible.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y los mensajes de alerta difundidos por las ciudades sede del Mundial.

El NWS mantiene la recomendación de estar atentos a nuevas actualizaciones meteorológicas, mientras que la FAA y el DOT insisten en el uso de canales digitales para la gestión de reservas y la solicitud de reembolsos, según la normativa vigente.

¿Qué se espera para los próximos días en la logística del Mundial y transporte estadounidense?

El impacto en la movilidad durante la Copa Mundial dependerá de la evolución del clima y de la capacidad de respuesta de los sistemas de transporte. Los organizadores del torneo y las autoridades locales continúan difundiendo mensajes de precaución y solicitan a los asistentes mantener la flexibilidad en sus planes de viaje.

La situación se mantiene dinámica, con nuevos pronósticos de tormentas y altas temperaturas. Las autoridades recomiendan consultar fuentes oficiales y tomar precauciones adicionales en los traslados entre ciudades sede y hacia los estadios, mientras persistan las condiciones adversas.