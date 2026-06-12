Autos importados sin aranceles: el cambio clave que reconfiguró el mapa de la industria automotriz argentina

Los autos importados desde otros continentes son los grandes jugadores que cambiaron el mix de nacionales e importados en Argentina. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Gran parte de la crisis que vive el mercado automotor argentino tiene directa relación con la apertura irrestricta de las importaciones que se produjo desde comienzos de 2024. Pero más allá de la incidencia general del libre comercio, los tiempos del cambio fueron más cortos de lo imaginado.

Recorridos ya cinco meses del año, las fábricas de autos locales produjeron un 19,3% menos unidades que en el mismo período de 2025. Y aunque las exportaciones también cayeron, la baja fue de tan solo un 2,2%, lo que demuestra que, más allá de la performance de cada marca individualmente, la caída de ventas de autos nacionales en el mercado doméstico es la que está causando mayor impacto en la industria.

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Para entender por qué recién en 2026 se hace visible esta problemática hay que repasar el escenario con el que comenzó el gobierno de Javier Milei, y como fue cambiando a lo largo de estos dos años y medio, entre cambios impositivos, eliminación de aranceles y la clave del cambio: los cupos.

El proceso fue progresivo con muestras menores en el comienzo, pero desde mediados de 2025, con la llegada de los primeros autos del cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas que el Gobierno habilitó para ingresar sin pagar arancel de importación, el mapa de nacionales e importados dio un cambio rotundo.

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El Fiat Cronos fue el auto más vendido del mercado entre 2020 y 2022

En mayo de 2023 se habían vendido en Argentina 184.338 automóviles 0 km, de los cuales 120.004 (65%) eran de fabricación nacional, 51.430 (28%) eran brasileños y tan solo 12.908 (7%) provenían desde otros países de origen. En ese entonces, el mercado argentino estaba fuertemente limitado por la falta de acceso de los dólares oficiales que impedían las importaciones.

Así, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 dominaban las ventas con un 12,3% y un 9,5% del mercado cada uno, seguidos por las pickup Toyota Hilux y Volkswagen Amarok que se repartían otro 6,8% y 6,3% cada uno. Salvo por el quinto puesto del Toyota Etios que provenía de Brasil, el resto de los modelos que integraban el Top 10 eran también de producción nacional, sumando entre los cinco otro 16% del mercado. Así, en las diez primeras posiciones del ranking se concentraba el 51% del total de autos que se patentaron en los primeros cinco meses del año.

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Para 2024 cambió el signo político del Gobierno, que trajo apertura irrestricta de importaciones, sin SIRA de por medio, aunque con la limitación propia de cada marca todavía vigente, que tenía directa relación con su nivel de endeudamiento con casa matriz o con los proveedores de autos de otros países. Por ese motivo, y por la cautela propia de quien se quiere asegurar estabilidad antes de asumir el riesgo de tomar más deuda, ese año mostró un leve cambio pero nada que diera vuelta la ecuación general.

Los autos del cupo de híbridos y eléctricos empezaron a llegar a mediados de 2025

Para mayo de 2024 todavía no había comenzado la recuperación del mercado tras un primer trimestre marcado por la devaluación de diciembre de 2023, con lo que el total de ventas al empezar junio era de 144.524 unidades, de los cuales todavía el 62% (70.500) eran autos nacionales, los brasileños el 29% y los importados externos un 9 por ciento.

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El gran cambio de 2025

Recién en 2025, con la eliminación del impuesto interno escala 1 y el impuesto PAIS, se produjo el gran cambio que reactivó el mercado, pero que a su vez permitió un crecimiento sustancial de los autos importados desde orígenes externos a la región.

Para mayo de 2025 (justo antes de que empiecen a llegar los autos del cupo de híbridos y eléctricos), se habían patentado 258.337 unidades, lo que representó un inesperado crecimiento del 78% interanual, con una composición diametralmente opuesta a la anterior, un 44% (113.668) de autos argentinos, un 47% de vehículos importados de Brasil, y un todavía un 9% inalterable de autos extrazona.

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Pero todo cambió en pocos meses, porque se levantó el cepo cambiaron, empezaron a llegar los autos electrificados libres de arancel, principalmente desde China, y la economía empezó a sentir la incertidumbre de las elecciones de medio término que generaron mucha demanda de dólares, y eso impactó en tasas de interés altas para contener la cotización en las bandas estrenadas apenas tres meses antes, y el mercado se deprimió un 20 por ciento.

La llegada del barco de BYD en enero de este año marcó el cambio de situación, como reflejo de la llegada de autos extrazona. Diario de China vía REUTERS

Ese escenario llevó al sector hasta mayo de 2026, en el que todavía no se recuperó el volumen de ventas, que está un 9,7% debajo de la referencia interanual, incluso a pesar de tener los precios prácticamente congelados desde enero. Se patentaron 232.815 automóviles y vehículos utilitarios livianos, de los cuales solo el 34% (79.150) son de fabricación nacional, el 41% son brasileños, y entre el resto de los países que exportan autos a Argentina suman ahora el 25 por ciento.

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Esta es la verdadera transformación que hubo en el mercado argentino, y para entenderlo mejor vale hacer una separación dentro de los importados para visualizar dónde estuvo el gran crecimiento. China tiene el 14% (32.100 unidades), México se lleva el 5% (11.700), la Comunidad Europea como conjunto alcanza el 2,7% (6.400) y el bloque Corea del Sur y Tailandia un 1,2% (2.500 autos).

Los cupos que vienen

El ACE14 suscrito entre Argentina y Brasil vence en junio de 2029. Según este acuerdo, todos los vehículos importados desde países extrazona deben abonar un arancel del 35% en ambos mercados. Solo es posible evitar ese arancel a través de cupos, mecanismo que permitió a China convertirse en el tercer mayor exportador de autos hacia Argentina.

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Y esos números podrán seguir cambiando porque este año entró en vigencia el cupo con reducción arancelaria del 50% para Europa, lo que implica que paguen el 17,5 por ciento. Serán 10.000 unidades en 2026 y desde 2027 la cifra subirá a 12.500, con lo cual los vehículos podrán subir hasta 7% del mercado.

El nuevo Citroën C5 Aircross fue el primer auto que entró al mercado dentro del cupo del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. (Stellantis Argentina)

Se espera que para agosto ocurra lo mismo con el acuerdo bilateral con Estados Unidos, que permitirá ingresar al país otros 10.000 autos por año sin arancelamiento alguno. Esto convertiría a Estados Unidos en un país que abastezca un 4% del mercado.

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Y todavía no se renueva el acuerdo con México, que debería destrabarse en los próximos tres meses. Ese acuerdo no es por un cupo de unidades sino de dinero, ya que tiene un tope de USD 773 millones anuales y que también permiten el intercambio de vehículos con arancel 0 por ciento.

Hasta el año pasado representó el 6%, pero con los modelos que se sumaron a la lista de autos mexicanos que llegarán a Argentina (Volkswagen Taos, Nissan Frontier y Kia K4) y que se suman a los vehículos que ya estaban en la nómina, ese porcentaje podría subir hasta un 8 por ciento.