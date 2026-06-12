Fernando Marull, economista: “No se vienen los mejores 18 meses, pero sí veo rebote de la actividad”

Fernando Marull dijo que es "team rebote"

Tras el dato de inflación de mayo, que marcó un nuevo descenso al ubicarse en 2,1%, y la evolución favorable de distintas variables financieras, el economista Fernando Marull analizó cuáles son las perspectivas para los próximos meses y sostuvo que espera una mejora en la economía real a partir de la combinación de menor inflación, recuperación de los ingresos y algunos factores que podrían impulsar distintos sectores productivos.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el economista consideró que el dato de inflación confirmó una tendencia que ya aparecía en las mediciones previas y afirmó que junio podría mostrar una nueva desaceleración. Según explicó, las estimaciones de su consultora indican que el índice de precios podría ubicarse en torno al 1,9%. “Posiblemente en junio dé abajo de dos. Al menos nosotros proyectamos que va a dar 1,9%, por ahora, en base a lo que pasó en las primeras dos semanas de junio”, señaló.

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Marull describió los últimos días como una semana positiva para el Gobierno desde el punto de vista económico y financiero. En ese sentido, destacó la confirmación de la baja de la inflación, la mejora en algunas calificaciones financieras y el resultado de la licitación de deuda en moneda local. También hizo referencia al comportamiento del mercado financiero y remarcó la estabilidad observada en las últimas semanas. “La parte financiera estaba muy tranquila, el dólar controlado, bajó”, sostuvo.

Fernando Marull sostuvo que la recuperación del salario real será la variable clave para explicar una mejora de la actividad económica

Sin embargo, diferenció ese escenario de lo que ocurrió en la economía real durante los últimos meses. Según explicó, los indicadores de actividad mostraron un comportamiento irregular y no lograron consolidar una tendencia clara de crecimiento.

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“Los datos de la economía real que fueron saliendo estos días dan que en mayo rebotó un poquito la actividad después de un abril feo”, indicó.

La actividad, un serrucho

Para describir la dinámica reciente utilizó una imagen que repitió en varios momentos de la entrevista. “La economía real viene con serruchito. Sube, baja, sube, baja”, resumió. Más adelante, profundizó sobre esa idea y sostuvo que la actividad permaneció prácticamente estancada durante el último semestre. “Los últimos meses no fueron buenos para la actividad. Un mes sube, otro mes baja. Está prácticamente estancada hace seis meses”, afirmó.

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A diferencia de otros análisis más optimistas sobre el desempeño económico futuro, Marull evitó hablar de una etapa excepcional de crecimiento. Durante la entrevista hizo referencia a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en distintas oportunidades planteó la posibilidad de que la Argentina atraviese un período especialmente favorable. Consultado sobre esa visión, el economista marcó una diferencia. “Yo veo rebote, no veo los mejores 18 meses de Argentina, pero sí veo rebote”, sostuvo.

La explicación de ese escenario más favorable, según detalló, está vinculada principalmente con la evolución de los salarios y la desaceleración de la inflación. Marull explicó que buena parte de las dificultades observadas durante los últimos meses estuvieron relacionadas con el deterioro del poder adquisitivo. “El motivo fue la aceleración inflacionaria y la pérdida de salario durante seis meses seguidos”, señaló.

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El economista proyectó una inflación de 1,9% para junio y afirmó que varios de los factores que impulsaron las subas previas no volverían a repetirse

En su análisis, la combinación de aumentos de precios más moderados y nuevas negociaciones salariales cambia el panorama respecto del que predominó durante gran parte del último semestre. “Con dos meses de nuevas paritarias y baja de inflación ya te cambia un poco el combo”, afirmó.

Según explicó, la reapertura de acuerdos salariales coincidió con una desaceleración de los precios que podría permitir una recuperación del ingreso real. “Pasó lo peor de la inflación, pasó lo peor de la caída de salarios reales de los últimos seis meses”, sostuvo. El economista consideró que esa mejora puede observarse ya en abril y mayo y proyectó que continúe durante junio.

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Para Marull, la evolución del salario es la variable central para entender lo que puede ocurrir con el consumo y con la actividad económica durante los próximos meses. “La clave es el salario, que el salario le gane a la inflación”, afirmó.

Por qué la inflación seguirá bajando

Otro de los puntos que desarrolló durante la entrevista fue la explicación de por qué considera que la inflación seguirá bajando en los próximos meses. Según sostuvo, varios de los factores que impulsaron los registros más elevados fueron fenómenos puntuales que difícilmente vuelvan a repetirse con la misma intensidad.

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Entre ellos mencionó el aumento de la carne, los combustibles y algunos servicios vinculados a la educación. “El efecto de la suba de la carne fue tremendo. Subió casi 30%”, afirmó. Según explicó, ese incremento tuvo un impacto significativo sobre el índice general debido al peso que tiene el consumo de carne dentro del gasto de los hogares. “Nosotros destinamos tres veces más a comprar carne que a pagar la boleta de luz”, sostuvo.

En su visión, ese tipo de aumentos extraordinarios explicó parte importante de la aceleración inflacionaria observada meses atrás. “Eso no se iba a repetir. La suba de la nafta no se iba a repetir, la suba de educación no se iba a repetir”, señaló.

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Al analizar específicamente junio, remarcó que el escenario aparece más despejado porque hay menos componentes con incrementos significativos. “No tenés carne, no tenés suba de carne. No tenés suba de nafta, no tenés suba de educación”, enumeró. Si bien indicó que continúan algunos ajustes de tarifas y transporte, señaló que su impacto es menor al observado anteriormente.

Además de la recuperación salarial y de la desaceleración inflacionaria, Marull identificó otros factores que podrían contribuir a una mejora de la actividad. Entre ellos mencionó el ingreso de la cosecha y algunas señales provenientes de la construcción. También consideró que el calendario electoral podría impulsar un mayor nivel de inversión pública por parte de los gobiernos provinciales. “Ya se empieza a ver un poco más de obra pública porque los gobernadores están acelerando, porque vienen elecciones”, sostuvo.

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