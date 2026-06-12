Economía

Carlos Melconian: “En un proceso de reconversión, no se puede dejar al 50% de la economía a la buena de Dios”

El economista hizo referencia a las dificultades que atraviesan distintos sectores intensivos en mano de obra, tras el cambio del modelo económico

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Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación, expuso en Infobae en Vivo su mirada sobre el proceso de reconversión de la economía y las dificultades que supone. Además, se refirió a la caída del riesgo país y a lo que le falta al superávit fiscal.

“Siempre me opuse a pensar a que Argentina está en un modelo de 2 velocidades, porque 2 velocidades da una idea de equilibrio. Ahora, los ganadores son menos del 20% de la economía. Entonces, no es ni siquiera una letra ‘K’. Una letra ‘K’ es ser muy generoso. Esto es una ‘K’ rara”.

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De acuerdo con el análisis de Melconian, destacó las dificultades que están atravesando las zonas urbanas y afirmó que “en procesos de reconversión como en la Argentina, al 50% a la buena de Dios no lo podés dejar”.

Melconian: “Siempre me opuse a pensar a que Argentina está en un modelo de 2 velocidades"
Melconian: “Siempre me opuse a pensar a que Argentina está en un modelo de 2 velocidades"

Recordó que ha atravesado tres o cuatro etapas de reconversión en el país y describió los desafíos que enfrentan distintos sectores. Mientras algunos empresarios encuentran oportunidades impulsadas por políticas tributarias o cambiarias favorables, otros, especialmente en el conurbano, deben afrontar problemas diarios que impiden la inversión y el crecimiento.

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En cuanto a la evolución de los indicadores financieros, Melconian sostuvo que la baja del riesgo país no genera beneficios automáticos para la economía real. “La caída del riesgo es un remedio fenomenal que llega cuando el enfermo se murió”, expresó, y agregó que el impacto inmediato favorece a quienes poseen activos financieros, pero no necesariamente se traduce en mejoras para el conjunto de la gente.

Remarcó que quien enfrenta dificultades diarias para sostener un comercio o una industria no ve alterada su realidad porque el riesgo país baje a 450 puntos.

El economista también se refirió al vínculo entre la economía y la política, especialmente tras declaraciones del ministro Luis Caputo sobre las elecciones de 2027. Sostuvo: “Me preocupa más todo este chiquero de impacto político. En la medida que el ministro dice que la economía se lleva puesta a la política, significa que la economía tiene que ser tan brillante, que a la elección, al préstamo del tesoro americano y al tema de Adorni se lo traguen la brillantez de la economía. Para eso hay que crecer al 8% y tener inflación menor a un dígito anual, que es lo que le pasó los primeros 3, 4 años a Menem y a los Kirchner”.

Melconian: “La caída del riesgo es un remedio fenomenal que llega cuando el enfermo se murió”
Melconian: “La caída del riesgo es un remedio fenomenal que llega cuando el enfermo se murió”

Y puntualizó: “Tampoco es que el caso Adorni está opacando algo que es una fórmula 1 a 300 kilómetros por hora”.

Melconian advirtió: “No veo que llegue el mecanismo de círculo virtuoso, que es el crédito y la inversión, es decir, todo eso ya ha entrado en un circuito a postergar para el próximo gobierno”.

Como ejemplo de una economía que puede condicionar el proceso político, mencionó el superávit fiscal: “Después de 80 años de déficit fiscal, interrumpido por pocos años con superávit, ya es un mandamiento que impusiste, falta que desde el superávit fiscal se coma, se cure y se eduque. Porque lo que no puede ocurrir con el rumbo y el modelo es que no termine dando resultado”.

Sostuvo que la suerte del gobierno en la próxima contienda electoral no depende del riesgo país en 450 puntos, sino que del nivel de actividad, la tasa de inflación, el poder adquisitivo y la oferta de bienes públicos.

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