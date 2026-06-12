Netanyahu afirmó estar “totalmente de acuerdo” con Trump en que Irán no adquiera armas nucleares

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que él y el presidente estadounidense, Donald Trump, estaban “totalmente de acuerdo” en impedir que Irán adquiera armas nucleares, un día después de que Trump anunciara un acuerdo inminente con Teherán.

“Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Hay un acuerdo total entre el presidente Trump y yo sobre este tema”, afirmó Netanyahu en un comunicado.

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Este jueves, el gobierno de Israel expresó su apoyo a las condiciones planteadas por Estados Unidos para avanzar hacia un eventual acuerdo con Irán, luego de una conversación telefónica entre Netanyahu y Trump sobre el memorando de entendimiento que busca abrir una nueva etapa de negociaciones con Teherán.

La oficina del jefe de gobierno israelí informó que Netanyahu fue puesto al tanto de los detalles del documento que actualmente se encuentra en elaboración y que servirá como base para futuras conversaciones entre Washington y la República Islámica.

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Aunque Israel no forma parte de esas negociaciones, el mandatario israelí manifestó su satisfacción por los compromisos que, según afirmó, Trump asumió respecto al contenido del eventual acuerdo final.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señala con el dedo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un encuentro el 29 de diciembre (REUTERS/Jonathan Ernst)

De acuerdo con el comunicado difundido por Jerusalén, Netanyahu valoró especialmente que la futura negociación contemple medidas dirigidas a limitar las capacidades estratégicas iraníes. Entre ellas mencionó la eliminación del material nuclear enriquecido acumulado por Teherán, el desmantelamiento de instalaciones utilizadas para ese proceso, restricciones a la fabricación de misiles y el fin del respaldo iraní a organizaciones armadas aliadas en distintos puntos de Medio Oriente.

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“Aunque Israel no es parte del memorando de entendimiento, el primer ministro expresó su agradecimiento al presidente Trump por su compromiso de que el acuerdo final incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo iraní a sus representantes terroristas en la región”, señaló la oficina de Netanyahu.

La declaración israelí busca transmitir una señal de respaldo a la iniciativa diplomática impulsada por Washington en un momento particularmente delicado. Durante las últimas semanas, Trump había centrado sus declaraciones públicas principalmente en dos objetivos: resolver la disputa sobre el programa nuclear iraní y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria en Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Medios iraníes afirman que el acuerdo con EEUU incluye el “cese permanente e inmediato de las hostilidades”

Por su parte, la agencia de noticias iraní Mehr publicó este viernes lo que, según afirmó, era un borrador de acuerdo con Estados Unidos para establecer un marco para el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

La agencia indicó que el memorando de entendimiento incluiría un “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano”.

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El medio indicó que el borrador establece un período de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

La agencia, citando una fuente cercana al equipo negociador iraní, señaló que el acuerdo estipula “60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses”.

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Los medios estatales iraníes afirman, sin embargo, que Teherán no cedería el control del estrecho de Ormuz en virtud del borrador del acuerdo con Estados Unidos.