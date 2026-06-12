Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de junio

El billete al público sigue ofrecido a $1.450 en el Banco Nación. El dólar blue también se paga a $1.450

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13:19 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista viene de anotar tres ruedas consecutivas en baja.

13:19 hsHoy

Se sostiene la racha de compras del BCRA

El Banco Central absorbió el jueves USD 73 millones a través de su intervención cambiaria en el segmento de contado. La entidad mantine un saldo neto de USD 823 millones en el spot en lo que va de junio.

13:19 hsHoy

El dólar al público bajó por tercer día seguido y cerró a $1.450 en el Banco Nación

El billete minorista regresó a su precio más bajo desde el 2 de junio. El mayorista y el blue terminaron sin variantes

El dólar mayorista sostiene una suba de 1,7% en lo que va de junio.
El dólar mayorista sostiene una suba de 1,7% en lo que va de junio.

En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.

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13:19 hsHoy

El dólar blue sigue estable

El dólar blue terminó estable el jueves a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.

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