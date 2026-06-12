Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista viene de anotar tres ruedas consecutivas en baja.
Se sostiene la racha de compras del BCRA
El Banco Central absorbió el jueves USD 73 millones a través de su intervención cambiaria en el segmento de contado. La entidad mantine un saldo neto de USD 823 millones en el spot en lo que va de junio.
En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.
El dólar blue sigue estable
El dólar blue terminó estable el jueves a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.