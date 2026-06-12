Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de junio

El dólar blue terminó estable el jueves a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.

En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.

El Banco Central absorbió el jueves USD 73 millones a través de su intervención cambiaria en el segmento de contado. La entidad mantine un saldo neto de USD 823 millones en el spot en lo que va de junio.

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista viene de anotar tres ruedas consecutivas en baja.

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