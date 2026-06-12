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Tres leyendas de Sudáfrica quedan mudas en televisión tras la derrota ante México en el Mundial y el momento se vuelve viral

La inesperada reacción de Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena sorprendió a la audiencia luego de la caída de los Bafana Bafana en el inicio de la Copa del Mundo

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El minuto de silencio de tres ex jugadores de Sudáfrica tras la derrota ante México en el debut del Mundial

La selección de Sudáfrica vivió una jornada amarga en su estreno en el Mundial 2026, tras caer por 2-0 ante México y terminar el encuentro con nueve jugadores. La derrota, marcada por dos expulsiones y una actuación deslucida, dejó a la nación desconcertada y sumió en el silencio a sus principales referentes televisivos. El impacto de la caída se reflejó de inmediato en la transmisión en vivo, donde los ex futbolistas Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena no lograron articular palabra al ser consultados por el rumbo del equipo durante la transmisión de SportyTV.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mostró desde los primeros minutos un marcado dominio local. Julián Quiñones abrió el marcador para México antes del minuto diez, lo que condicionó de entrada a los dirigidos por Hugo Broos. La respuesta sudafricana nunca llegó y, lejos de equilibrar el juego, la situación se complicó por las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane, quienes dejaron a su equipo con nueve hombres en el tramo final. La segunda anotación, obra de Raúl Jiménez, sentenció el desarrollo y amplió la presión sobre los Bafana Bafana en el Grupo A.

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La reacción de los ex jugadores fue uno de los momentos más comentados tras el partido. El conductor del ciclo televisivo intentó obtener un análisis sobre la derrota, pero McCarthy, Fortune y Mokoena optaron por el silencio durante más de treinta segundos en vivo, evidenciando la sorpresa y frustración colectiva. Ni siquiera las repreguntas del presentador lograron romper el mutismo, mientras que las imágenes del trío sin emitir sonido se multiplicaron en redes sociales y se volvieron tendencia.

Este silencio viral se transformó en el símbolo de una noche para el olvido, en la que las esperanzas de la selección sudafricana sufrieron un duro golpe. Benni McCarthy, quien disputó ochenta partidos internacionales y tuvo pasos por clubes como Ajax de Países Bajos, Porto de Portugal y Celta de Vigo de España y Blackburn Rovers y West Ham United de Inglaterra, no encontró palabras para describir lo sucedido. El medio remarcó que la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico creció considerablemente tras este tropiezo inicial.

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Quinton Fortune, por su parte, pasó por instituciones como Mallorca, Atlético de Madrid, Manchester United, Bolton Wanderers y Brescia. Aaron Mokoena también jugó en Ajax y desplegó su talento en Blackburn Rovers y Portsmouth, entre otros. Los tres participaron de los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

El director técnico Hugo Broos intentó transmitir optimismo en la conferencia posterior. El entrenador expresó: “Estás jugando una Copa del Mundo, te enfrentas a un equipo realmente bueno, pero jugamos un buen partido. Ofensivamente tenemos que mejorar. Si logramos mantener el nivel y ser más eficaces en ataque, estoy seguro de que obtendremos mejores resultados”. El DT también analizó las expulsiones y consideró que al menos una de ellas podría haberse evitado, aunque señaló que respeta la apreciación arbitral.

El panorama para Sudáfrica se presenta complejo, ya que los próximos rivales serán Corea del Sur y República Checa, dos equipos que parecieran llegan con mejor presente futbolístico. Corea del Sur venció en su debut a la República Checa, lo que incrementa la presión sobre los africanos, que además no podrán contar con Sithole y Zwane por suspensión.

La estructura del torneo, que permite avanzar a los dos primeros y a los ocho mejores terceros de cada grupo, mantiene encendidas las posibilidades matemáticas de Sudáfrica, aunque la situación exige una rápida recuperación.

El episodio del silencio televisivo, protagonizado por tres figuras históricas de la selección, resume el estado de ánimo de un país que esperaba iniciar su camino mundialista de otra manera. Vale destacar que esta es la cuarta participación del conjunto africano en una Copa del Mundo, tras quedar eliminado en fase de grupos en las tres anteriores: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

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