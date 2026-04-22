A 11 meses de su detención, la esposa de Germán Giuliani exige su liberación tras el motín que dejó cinco muertos en Venezuela

La situación en Yare ocurre a 11 meses de la detención del hombre

El caso de Germán Giuliani, abogado argentino detenido en Venezuela, vuelve a estar en el centro de atención. A once meses de su arresto, Virginia Rivero, su esposa, difundió un video en el que exige información sobre el estado de su marido y solicita la liberación inmediata. El contexto que motiva su mensaje no es menor: un motín en la cárcel de Yare, donde permanece Giuliani, dejó al menos cinco fallecidos.

“En las últimas horas circula información sobre un motín y una masacre en Yare, donde está mi marido. Tras más de 24 horas de silencio, el gobierno confirmó cinco personas fallecidas en ese motín, pero los familiares que están en la puerta de ese centro de detención temen que sean más. En este momento yo no sé nada de mi marido”, afirmó Rivero con evidente angustia en su testimonio.

El video fue compartido por Elisa Trotta a través de sus redes sociales. Es una miembro fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), organización que siguió desde el principio el caso de Giuliani y pidió por su liberación.

Rivero en una movilización por su esposo en el edificio de Gendarmería (RS Fotos)

El mensaje de Rivero no solo apunta a la situación de inseguridad que se vive dentro del penal, sino también al desgaste acumulado durante casi un año.

“Hoy se cumplen 11 meses de su detención. 11 meses que fue arrancado de su familia. 11 meses que no está en casa. 11 meses que mis hijos están sin su papá. 11 meses que venimos luchando día a día y ya no sabemos qué hacer, a quién pedirle ayuda para que Germán vuelva a casa”, expresó.

Rivero defendió la inocencia de Giuliani con firmeza: “Él es una persona de bien, él es inocente, no un criminal. Él es abogado, ayuda a las personas y no tiene nada que ver con todo lo que se lo acusa”. En su relato, también se refirió a la impotencia que siente su familia tras meses de gestiones infructuosas y la falta de respuestas efectivas.

En un llamado directo a las autoridades venezolanas, Rivero solicitó: “Les pido que informen de manera transparente lo que está pasando en Yare y que liberen tanto a mi marido como a los otros presos políticos. Basta de tanto sufrimiento. Cada hora que pasa es una hora más de angustia para mi familia y una hora más que corre peligro mi marido”.

La familia Giuliani sostiene que el abogado argentino es inocente y víctima de un proceso arbitrario y torturante en Venezuela

El mensaje de Rivero incluyó unas palabras personales dirigidas a Giuliani: “Si por esas casualidades, Ger, pudieras ver este video, quiero que sepas que no estás solo. Toda tu familia está de pie: familia, amigos, tu mamá, tus papás, tus hermanas, todos luchando por tu pronta liberación”.

Desde FADD definieron la detención de Giuliani como un “secuestro” y denunciaron arbitrariedad en el proceso. El abogado, arrestado el 21 de mayo de 2025, es el único ciudadano argentino que permanece privado de libertad en Venezuela tras la excarcelación de Yaacob Harary, Gustavo Rivara, Roberto Baldo y Nahuel Gallo. Su familia sostiene que fue víctima de desaparición forzada y torturas.

Qué ocurrió en Yare

El Ministerio de Servicio Penitenciario comunicó este martes el fallecimiento de cinco internos tras un motín ocurrido el lunes 20 de abril en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, en el estado Miranda, a aproximadamente 45 kilómetros de Caracas.

Por medio de una nota breve, el organismo oficial informó sobre el hecho y remarcó que se trató de un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”. Añadió que el Ministerio Público inició una investigación con el objetivo de esclarecer las causas del incidente.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció condiciones inhumanas, torturas y temor entre los privados de libertad de Yare III

Previo a este reporte oficial, la noche del lunes 20 de abril, la Fiscalía General de la República difundió un boletín donde notificó “el inicio de una investigación tras los hechos registrados” en la cárcel de Yare III.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que los familiares relatan que los privados de libertad solicitan traslados desde Yare III debido a que las condiciones de reclusión son inhumanas.

De acuerdo con el Observatorio, existen denuncias de torturas en ese centro penitenciario. “Una vez visitamos a mi familiar y no se podía sentar porque tenía una ampolla, me dijo que le habían pegado a él y a varios. A veces tienen la mirada perdida y le da miedo que hablemos en la visita porque dice que tienen micrófonos”, aseguró un familiar a la organización.