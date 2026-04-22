Suspendieron al chofer de un camión que pasó por una calle inundada, generó oleaje y dañó autos durante un temporal en La Pampa

El hecho quedó registrado en un video en el que se ve cómo afecta a los autos estacionados

El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) de Santa Rosa, La Pampa impuso una sanción disciplinaria a uno de sus choferes tras la difusión de un video que lo muestra cruzando la calle Falucho, en la intersección con Don Bosco, completamente anegada por el temporal que azotó la ciudad el pasado 17 de abril.

Sin disminuir la velocidad, el camión municipal generó un oleaje que impactó de lleno contra varios automóviles estacionados en la zona, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la indignación de los vecinos.

La gerencia del organismo resolvió suspender al conductor por 15 días sin goce de haberes. Argumentaron un comportamiento negligente y la falta de previsión frente una emergencia climática. El EMHSU calificó la actitud como “desaprensiva” y subrayó que estas conductas no reflejan los valores de servicio ni el cuidado que debe tener el personal hacia los bienes de los ciudadanos.

Las calles de La Pampa sufrieron severas inundaciones que dejaron vehículos semisumergidos tras un temporal intenso que afectó la región.

Además de la suspensión, el ente notificó al chofer que deberá asumir la responsabilidad civil por los daños ocasionados. Esto implica que, ante posibles reclamos económicos o demandas judiciales de los damnificados por averías en motores o carrocerías, el trabajador tendrá que responder con su propio patrimonio.

Esta decisión sienta un precedente institucional dentro del organismo, ya que marca un límite claro sobre la conducta esperada en situaciones de emergencia y el alcance de las responsabilidades individuales, según indicaron medios locales como Diario Textual y El Diario de La Pampa.

Cómo fue el temporal en La Pampa

Las lluvias en la provincia pampeana, acompañadas de ráfagas de viento que superaron los 78 km/h, forzaron la suspensión de clases en varias escuelas y activaron un amplio operativo de emergencia en distintos barrios, donde fue necesario evacuar a varias familias.

Entre las instituciones damnificadas, la Escuela 27 del barrio Butaló sufrió roturas de vidrios e inundaciones; en la Escuela 221 se cancelaron las clases del turno tarde y se comunicó la medida por las redes sociales. El Colegio Normal y la Escuela 6 también suspendieron sus actividades vespertinas, según informó el medio local La Arena.

El temporal tuvo consecuencias graves en la Escuela Adventista, donde el techo se desplomó. Uno de los hechos más difundidos ocurrió en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde estudiantes grabaron cómo el agua cubría el piso y alteraba el desarrollo normal de las clases.

Las autoridades municipales emitieron un aviso a los vecinos, recomendaron permanecer en sus casas y evitar salir hasta que las condiciones mejoraran. La Arena compartió las indicaciones oficiales, que incluyeron cortar la electricidad en caso de filtraciones cerca de instalaciones eléctricas y no circular por calles inundadas debido al peligro de pozos, tapas de registro abiertas o cables caídos.

Cinco familias fueron evacuadas y tuvieron que cancelar las clases

La tormenta también impactó en el servicio eléctrico. La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) notificó que varias subestaciones salieron de servicio, lo que generó cortes de luz en diferentes sectores de la ciudad.

El municipio desplegó un operativo especial con el apoyo de Defensa Civil, Bomberos y Policía. Equipos del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU), el Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU), el área de Desarrollo Social y personal de Tránsito colaboraron en la asistencia a las familias afectadas y en la limpieza de las calles. Durante toda la jornada se suspendió la recolección de residuos y se pidió expresamente no sacar bolsas a la vía pública.

Como respuesta a la gravedad del episodio, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, convocó al Comité de Crisis, en el que participaron funcionarios de Seguridad, Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Educación y Obras Públicas, reunidos en el salón de Situación de Vialidad Provincial.

Finalmente, el municipio de Santa Rosa actualizó la información y confirmó que cinco familias fueron evacuadas y alojadas en hoteles con gastos cubiertos por el gobierno local, y otras diez se autoevacuaron a hogares de allegados. Además, treinta familias recibieron asistencia de Desarrollo Social, que distribuyó camas, colchones, alimentos, abrigo y productos de limpieza.